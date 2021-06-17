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Новости Политика Украины
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Венецианская комиссия (423) судебная реформа (1534) Арахамия (956) Слуга народа (2548)

"Слуга народа" поддержит законопроекты по судебной реформе в том виде, в котором рекомендовала Венецианская комиссия, - Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция "Слуга народа" настроена внедрить судебную реформу в таком виде, в каком это одобрит Венецианская комиссия. По его словам, сперва пройдет реформа Высшего совета правосудия, затем - Высшей квалификационной комиссии судей. То есть, нереформированный ВСП не будет влиять на ВККС.

Об этом в комментарии журналистам в ВР сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что законопроекты о ВККС и ВСП разблокируют начало судебной реформы, так как касаются процесса наема и проверки судей.

"Эти два законопроекта являются решающими и, я бы сказал, составляют 70% реформы", - отметил он.

По поводу решения Венецианской комиссии об инициативах президента Зеленского в судебной сфере, Арахамия уточнил: "Там очень много правок, и неправильно, что люди в Фейсбуке обсуждают отдельные поправки, нужно видеть всю картину. Я прогнозирую, что этот законопроект за время рассмотрения существенно изменится. Позиция фракции "Слуги народа" - принять закон в том виде, в котором рекомендовала Венецианская комиссия".

По его словам, сперва пройдет реформа Высшего совета правосудия, затем - Высшей квалификационной комиссии судей. То есть, нереформированный ВСП не будет влиять на ВККС.

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Предполагается, что состав ВСП будет сформирован по паритетному принципу, из украинских и международных экспертов.

Автор: Ірина Дашківська
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А можливо "слугам урода" , згідно з рекомендацій Веницейської коміссії, піддти на ..ер ??? Назавжди.
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17.06.2021 11:12 Ответить
А было слаб0 сразу написать законы так как надо ? О требованиях ЕС даже не догадывались.
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17.06.2021 11:29 Ответить
Але голосуватиме в тому вигляді - який вигідний владі.
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17.06.2021 13:23 Ответить
 
 