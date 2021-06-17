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Новости Политика Украины
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СНБО (4374) Арахамия (956)

Заседания СНБО в эту пятницу не будет, его, возможно, перенесут на неделю, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заседания СНБО в эту пятницу не будет, его, возможно, перенесут на неделю, -

Совет национальной безопасности и обороны перенесет на неделю свое заседание, касающееся аудита разрешений на пользование недрами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Есть много вопросов, но в первую очередь готовится СНБО по вопросам недр... По состоянию на сейчас, аудит на 95% уже готов... Вчера я смотрел, что по аудиту ещё продолжается процесс, и поэтому я думаю, что (заседание СНБО. - Ред.) будет перенесено на неделю, то есть в эту пятницу, вероятнее всего, его не будет", - отметил парламентарий.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что заседание СНБО может состояться 18 июня.

Также читайте: "Слуга народа" поддержит законопроекты по судебной реформе в том виде, в котором рекомендовала Венецианская комиссия, - Арахамия

Автор: Богдан Гуньковський
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Що, передоз? Заседания СНБО в эту пятницу не будет, его, возможно, перенесут на неделю, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8320
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17.06.2021 11:14 Ответить
нет. просто украинские журналисты уехали в отпуск - Гардоненко, Бацманенко, Шустеренко... некому освещать такое важное событие. может там что то важное про борьбу с мухами.
Заседания СНБО в эту пятницу не будет, его, возможно, перенесут на неделю, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5535
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17.06.2021 11:20 Ответить
А що вже трапилося? Що кіна "РНБО" не буде?
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17.06.2021 11:26 Ответить
Політбюро ЦК СН пішло у відпустку ?
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17.06.2021 17:08 Ответить
Арахамия это ублюдок, который слелал компанию template monster - эта компания делала шаблоны сайтов. Потом он её продал и тепер уже открывает рот что то вякает по государственной политике. Учит нас как жить. Зазеркалье.
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17.06.2021 11:31 Ответить
А шо так? Шустрик в відпусці?
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17.06.2021 11:36 Ответить
РНБО не может все время работать в турборежиме. В принципе, все главное уже порешали, можно взять паузу. Я вот вчера зашёл в магазин и сразу почувствовал благотворное влияние борьбы с коррупцией и ворами в законе. Совсем другая атмосфера, дышится полной грудью! Правда, персонал зачем-то лепил новые ценники поверх старых.
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17.06.2021 13:28 Ответить
 
 