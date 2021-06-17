Заседания СНБО в эту пятницу не будет, его, возможно, перенесут на неделю, - "слуга народа" Арахамия

Совет национальной безопасности и обороны перенесет на неделю свое заседание, касающееся аудита разрешений на пользование недрами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Есть много вопросов, но в первую очередь готовится СНБО по вопросам недр... По состоянию на сейчас, аудит на 95% уже готов... Вчера я смотрел, что по аудиту ещё продолжается процесс, и поэтому я думаю, что (заседание СНБО. - Ред.) будет перенесено на неделю, то есть в эту пятницу, вероятнее всего, его не будет", - отметил парламентарий.

Напомним, ранее Арахамия заявил, что заседание СНБО может состояться 18 июня.

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