Сурков вернулся к своей роли – будет координировать предвыборную кампанию "Единой России" на оккупированном Донбассе, – правозащитник Лисянский

Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, ранее занимавший пост негласного куратора ОРДЛО и один из инициаторов "русского весны", вновь будет курировать тему Украины и оккупированного Донбасса. Это будет происходить в новом формате при сотрудничестве с партией "Единая Россия" (ЕР). В частности, Сурков будет принимать участие в предвыборной кампании провластной партии РФ в НВФ "ЛДНР".

Такую информацию сообщил правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы, передает Цензор.НЕТ.

Сурков несколько раз посещал оккупированный Донбасс и является одним из основных влиятельных политических деятелей РФ, продвигающих идею по насильственному внедрению "русского мира" в Украине. После ухода с поста помощника президента РФ в начале 2020 года Сурков снова вернулся к теме оккупированного Донбасса.

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Так он является инициатором и лоббистом заключения меморандума между ЕР и "Союзом добровольцев Донбасса" (СДД), которое состоялось в мае 2021 года. Именно Сурков является идеологом ССД, в тоже время российский боевик и бывший "премьер" НВФ "ДНР" Александр Бородай номинально исполняет функции главы этой организации. Последний выиграл праймериз от ЕР по Ростовской области, куда планируется перевозить жителей ОРДЛО с российскими паспортами для голосования. Также возможно и голосование передвижными избирательными пунктами, перемещающимися по НВФ "ЛДНР".

Деятельность Суркова будет проходить в рамках договора о сотрудничестве с ЕР по ее продвижению в избирательной кампании в Государственную Думу по Южному федеральному округу, в том числе по оккупированным частям Луганской и Донецкой областей. "Восточная правозащитная группа" сообщает, что на Суркова возложены функции политической координации и контроля, направленные на интеграцию оккупированного Донбасса в РФ, путем развития концепции идеологии "Русского мира". Взамен этого, Сурков получил гарантии и квоту избрания в депутаты Государственную Думу по Южному Федеральному Округу.

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"Украине необходимо готовиться к повышению уровня гибридно-агрессивных действий со стороны РФ и НВФ "ЛДНР". Сурков продвигает идею разрушения Украины и возобновления проекта "Новороссия" в новом формате, но уже через развитие регионального сепаратизма и вовлечению украинцев, проживающих в ОРДЛО, в политическую жизнь России. А также через инициативы паспортизации населения на территории Украины, подконтрольной Киеву", – говорит Лисянский.