У президента Германии Штайнмайера отвергли критику со стороны посла Украины Мельника о выставке в Берлине: Он делает плохую услугу своей стране
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В канцелярии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) отвергли резкую критику посла Украины Андрея Мельника относительно памятного мероприятия по случаю 80-летия нападения нацистской Германии на Советский Союз во Второй мировой войне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
Как сообщила в среду, 16 июня, президентская канцелярия, решение украинского посла не участвовать в мероприятии вместе со Штайнмайером вызывает сожаление и противоречит убеждению президента, "что память об этой войне должна иметь объединяющий эффект, над всеми разногласиями и конфликтами" .
Как ожидается, президент ФРГ в пятницу, 18 июня, откроет в музее выставку "Измерения преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне", а также выступит с речью.
Напомним, что посол Украины в Германии Андрей Мельник бойкотирует памятное мероприятие по случаю 80-летия нападения нацистской Германии на Советский Союз, поскольку он происходит в музее, в названии которого содержится упоминание только о России - в Немецко-русском музее "Берлин-Карлсгорст". Это "оскорбительно с точки зрения украинцев, очень плачевно и одновременно странно", написал посол в письме к директору музея, который получило в свое распоряжение агентство dpa.
Посол критикует тот факт, что постоянная выставка в музее посвящена войне между нацистской Германией и Советским Союзом (СССР), однако музей до сих пор вспоминает в своем названии только Россию, а не все остальные советские республики, такие как Украина и Беларусь, потерявших миллионы во Второй мировой войне.
"Таким образом, СССР де-факто приравнивается к России, что является искажением истории, которое следует жестко отбросить", - пишет Мельник.
Канцелярия федерального президента решительно отвергла это утверждение как ложное. Общий удар посла против немецкой политики памяти является неприемлемым, заявили в ведомстве Штайнмайера.
"Этим общим обвинением он (Мельник) делает плохую услугу оправданным интересам своей страны, а также немецко-украинским отношениям", - отметили в администрации немецкого президента, цитирует агентство dpa.
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Большинство кацапов вобще за Уралом войну пересидело.
А Клоуна каждый стремится пнуть, плюнуть в него.....
75% идиотов выбрали дурачка......
Браво Мельник !Как он ще не вылетел из Ермаковского МИДа?
Древняя Русь[править | править код]
В киевский, удельный период и период централизованного Русского государства слово село имело несколько взаимосвязанных значений: «жилище, обитель, место пребывания»; «поселение» - как в общем значении (в Повести временных лет: «и бьраци не бываху в нихъ, но игрища межю селы, и схожахуся на игрища, на плясанья и на вся бѣсовьскыя пѣсни»[4]), так и противопоставляемое городу («И нача ставити по градомъ церкви и попы, и людие на кресщение приводити по всемъ градом и селомъ там же»[4]); «имение, владение, усадьба (с землей)»; также сохранялось древнее значение «поле, пашня»[5]. В Древней Руси селом также называлась отдельная часть княжеского или боярского поместья (соответствовавшая вилле в Империи Каролингов), управлявшаяся сельским старостой[6]. Село могло принадлежать не только князю («и есть село ея [ княгини Ольги ] Ольжичи и до сего дни»
Пара-Воз, ничего общего с локомотивом не имеет. Кроме ассоциации у недалеких.
Во всем мире и не только в Германии это должны знать....РОССИЯ ЭТО НЕ СССР
Тявкают "раша"...... подразумевают "совок"
Мочить Россию надо при каждом удобном случае.
Молодец Мельник! Годно отстаивает интересы Украины и макает в дерьмо немецких порноактёров!
А так - є очевидною ностальгія Штайнмайера по Третьому рейху та по новому переділу Європи! Оце і є результатом обрання президентом Німеччини фашистського недобитка!