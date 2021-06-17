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Новости Политика Украины
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У президента Германии Штайнмайера отвергли критику со стороны посла Украины Мельника о выставке в Берлине: Он делает плохую услугу своей стране

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У президента Германии Штайнмайера отвергли критику со стороны посла Украины Мельника о выставке в Берлине: Он делает плохую услугу своей стране

В канцелярии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) отвергли резкую критику посла Украины Андрея Мельника относительно памятного мероприятия по случаю 80-летия нападения нацистской Германии на Советский Союз во Второй мировой войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

Как сообщила в среду, 16 июня, президентская канцелярия, решение украинского посла не участвовать в мероприятии вместе со Штайнмайером вызывает сожаление и противоречит убеждению президента, "что память об этой войне должна иметь объединяющий эффект, над всеми разногласиями и конфликтами" .

Как ожидается, президент ФРГ в пятницу, 18 июня, откроет в музее выставку "Измерения преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне", а также выступит с речью.

Напомним, что посол Украины в Германии Андрей Мельник бойкотирует памятное мероприятие по случаю 80-летия нападения нацистской Германии на Советский Союз, поскольку он происходит в музее, в названии которого содержится упоминание только о России - в Немецко-русском музее "Берлин-Карлсгорст". Это "оскорбительно с точки зрения украинцев, очень плачевно и одновременно странно", написал посол в письме к директору музея, который получило в свое распоряжение агентство dpa.

Посол критикует тот факт, что постоянная выставка в музее посвящена войне между нацистской Германией и Советским Союзом (СССР), однако музей до сих пор вспоминает в своем названии только Россию, а не все остальные советские республики, такие как Украина и Беларусь, потерявших миллионы во Второй мировой войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Украины Мельник обвинил немецких левых в фальсификации истории

"Таким образом, СССР де-факто приравнивается к России, что является искажением истории, которое следует жестко отбросить", - пишет Мельник.

Канцелярия федерального президента решительно отвергла это утверждение как ложное. Общий удар посла против немецкой политики памяти является неприемлемым, заявили в ведомстве Штайнмайера.

"Этим общим обвинением он (Мельник) делает плохую услугу оправданным интересам своей страны, а также немецко-украинским отношениям", - отметили в администрации немецкого президента, цитирует агентство dpa.
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Топ комментарии
+43
А вот тут я с Мельником полностью согласен.

Большинство кацапов вобще за Уралом войну пересидело.
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17.06.2021 11:24
+18
СЕЛО ХОХЛОма -это не УКРАИНА , а деды воевали не только из рашистов...
Браво Мельник !Как он ще не вылетел из Ермаковского МИДа?
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17.06.2021 11:26
+16
Как спекулировать на теме дивизии "Галичина", все резко вспоминают про Украину. А как речь заходит о победе во 2 м войне, то "руцкий солдат", "россия"... Кацапы прикрылись буфером из Украины и Беларуси; хлебали щи, пока на протяжении нескольких лет нацисты насиловали Украину...
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17.06.2021 11:46
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Правила форума Совет форумчан
А вот тут я с Мельником полностью согласен.

Большинство кацапов вобще за Уралом войну пересидело.
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17.06.2021 11:24 Ответить
Бувша голова МЗС Австрії вже дослужилась до вакансії у рашистофюрера, а цей й формулу антиукраїнську свого імені подарував рашистам, й в президентстві не не залишає рашистам вислужуватись - КОЛИ ВАКАНСІЯ У РАШІ З"ЯВИТЬСЯ?
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17.06.2021 11:56 Ответить
Ой немец даже сумел возбудиться 🤣🤣🤣 на критику
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17.06.2021 11:25 Ответить
Фашисты **** забыли ,что такое ПЕРВЫЙ ,ВТОРОЙ ,ТРЕТИЙ УКРАИНСКИЙ ФРОНТ ...забыли суки ,значит придётся ПОВТОРИТЬ !!! У президента Германии отвергли критику со стороны посла Украины Мельника о выставке в Берлине: Он делает плохую услугу своей стране - Цензор.НЕТ 6057
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17.06.2021 11:25 Ответить
Мордвин-чебураха,ерничать будешь на пляшке из под горилки скоро, а пока поюзай на чеченбутылке...
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17.06.2021 11:36 Ответить
Слово СКОРО .это слово дебила не отвечающего за свои слова У президента Німеччини відкинули критику з боку посла України Мельника про виставку в Берліні: Він робить погану послугу своїй країні - Цензор.НЕТ 2672 называй конкретные даты и сроки ,бо знаешь пословицу ,СКОРО сказка сказывается ,но НЕСКОРО дело делается .. У президента Німеччини відкинули критику з боку посла України Мельника про виставку в Берліні: Він робить погану послугу своїй країні - Цензор.НЕТ 7404
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17.06.2021 11:41 Ответить
Был бы Порох, такого не было бы!

А Клоуна каждый стремится пнуть, плюнуть в него.....

75% идиотов выбрали дурачка......
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17.06.2021 11:25 Ответить
Ну, хорошо хоть вместо Пороха сейчас посол Мельник есть. Заслуживает уважение за постоянную дипломатическую войну с риббентропами.
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17.06.2021 11:42 Ответить
терпила из псарни?
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17.06.2021 11:43 Ответить
СЕЛО ХОХЛОма -это не УКРАИНА , а деды воевали не только из рашистов...
Браво Мельник !Как он ще не вылетел из Ермаковского МИДа?
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17.06.2021 11:26 Ответить
Именно СЕЛОМ называется ХОХЛОМА - вот такой путинский подарочек Байдену
Древняя Русь[править | править код]
В киевский, удельный период и период централизованного Русского государства слово село имело несколько взаимосвязанных значений: «жилище, обитель, место пребывания»; «поселение» - как в общем значении (в Повести временных лет: «и бьраци не бываху в нихъ, но игрища межю селы, и схожахуся на игрища, на плясанья и на вся бѣсовьскыя пѣсни»[4]), так и противопоставляемое городу («И нача ставити по градомъ церкви и попы, и людие на кресщение приводити по всемъ градом и селомъ там же»[4]); «имение, владение, усадьба (с землей)»; также сохранялось древнее значение «поле, пашня»[5]. В Древней Руси селом также называлась отдельная часть княжеского или боярского поместья (соответствовавшая вилле в Империи Каролингов), управлявшаяся сельским старостой[6]. Село могло принадлежать не только князю («и есть село ея [ княгини Ольги ] Ольжичи и до сего дни»
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17.06.2021 11:27 Ответить
Мельник таким поведением скоро добьётся, что его отправят послом в Нигерию, где он все время будет просиживать в памперсах
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17.06.2021 11:29 Ответить
Да плевать, главное насладиться когда арабы из германии сделают Халифат ( отольются чужие слезы наследникам фашиздов 🤣🤣🤣
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17.06.2021 11:33 Ответить
Да посмотрим турки мафией там правят а фашики пусть арабов содержат шоб те плодились ..суки
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17.06.2021 12:10 Ответить
Киш на пляшку, кацап!
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17.06.2021 11:34 Ответить
Рашистские деньги отбивают память и меняют мозг и совесть сегодняшних бюргеров.
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17.06.2021 11:33 Ответить
Хороший посол в Германии, - не стесняется называть путинских проституток путинскими проститутками.
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17.06.2021 11:43 Ответить
Как спекулировать на теме дивизии "Галичина", все резко вспоминают про Украину. А как речь заходит о победе во 2 м войне, то "руцкий солдат", "россия"... Кацапы прикрылись буфером из Украины и Беларуси; хлебали щи, пока на протяжении нескольких лет нацисты насиловали Украину...
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17.06.2021 11:46 Ответить
Т.е. Мельник считает, что это Украина с Белорусью напали на Польшу и Германию? У президента Німеччини відкинули критику з боку посла України Мельника про виставку в Берліні: Він робить погану послугу своїй країні - Цензор.НЕТ 4138
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17.06.2021 11:46 Ответить
Грамоте надо-бы поучиться, грамоте! ПарАвоз! Стыдоба! Научись правильно писать - потом садись со взрослыми за стол! Позорище, ни проблеска мысли, лишь бы "встрять"!
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17.06.2021 12:09 Ответить
Некоторым, прежде чем учить других, научиться понимать что читаешь!
Пара-Воз, ничего общего с локомотивом не имеет. Кроме ассоциации у недалеких.
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17.06.2021 12:48 Ответить
Внаслідок злочинних дій Німеччини і СССР, що розвязали другу світову війну, в якій загинуло 6 мільйонів українців (це після страшного голодомору), а скільки залишилося інвалідів, а скільки знищено міст і сіл. І все це через договорняки Москви і Берліна.
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17.06.2021 12:20 Ответить
Послуга якраз те що треба. Я бачу цих газпромівських корупціонерів від Мельника аж плющить. Гут!
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17.06.2021 11:51 Ответить
"Таким образом, СССР де-факто приравнивается к России, что является искажением истории, которое следует жестко отбросить", - пишет Мельник. Источник: https://censor.net/ru/n3271962
Во всем мире и не только в Германии это должны знать....РОССИЯ ЭТО НЕ СССР


Тявкают "раша"...... подразумевают "совок"
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17.06.2021 12:00 Ответить
Как-то топорно Мельник борется за интересы Украины.
Мочить Россию надо при каждом удобном случае.
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17.06.2021 12:11 Ответить
Схоже, настав час сказати бошам, що вони замало заплатили українцям за всі їх втрати і біди у часи другої світової війни. Здається, євреям заплатили чи не в сотні разів більше, ніж отримані українцями півтори тисячи евро. Не думаю, що українці гірше євреїв чи менше постраждали. Навпаки ж, більше.
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17.06.2021 12:13 Ответить
Немцы подчиняются силе! С детства они знали только русских. Об Украине не читали и не слышали. Считают, что морду им набили русские, продукты с Украины возили русские и на лапу дают те же РУССКИЕ. Вот вам и разгадка! В Умани полвека назад мясокомбинат и маслозавод работали целиком на ГДР (Германская демократическая республика). Уманчане всех этих продуктов не видели!
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17.06.2021 12:15 Ответить
росийские! кто такие "русские"? насправді для іноземців (немців, поляків, французів) як розмовляєш російською є "рашн". Українська понад усе"!
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17.06.2021 15:24 Ответить
Штайнмайеру видимо близки идеи их фюрера или он возомнил себя его наследником, раз преднамеренно подменяет понятия, с целью отрицать участие 14 стран и их народов во Второй Мировой войне.
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17.06.2021 12:20 Ответить
швайнмаєр зі своєю фрау-штазі це союзники кацаплєндії.
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17.06.2021 12:34 Ответить
На днях фашик из немецких депутатов оправдывал пакт Молотова-Риббентропа
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17.06.2021 12:36 Ответить
А не проще ли название музея поменять, Штангенциркуль, чем писать столька многа букав и, тем более, угрожать ухудшением "неменцко-украинских отношений"? Тем более, ПРАВДА (историческая правда) на нашей стороне. Ну, не будет очередной порции "озабоченностей" от подкуйлоков из штази, что дальше?
Молодец Мельник! Годно отстаивает интересы Украины и макает в дерьмо немецких порноактёров! У президента Німеччини відкинули критику з боку посла України Мельника про виставку в Берліні: Він робить погану послугу своїй країні - Цензор.НЕТ 7378
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17.06.2021 13:03 Ответить
Якби виставка була б приурочена до 76-ї річниці розгрому фашистської Німеччини - ще можливо було б просто поговорити тільки про назву музею...
А так - є очевидною ностальгія Штайнмайера по Третьому рейху та по новому переділу Європи! Оце і є результатом обрання президентом Німеччини фашистського недобитка!
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17.06.2021 13:27 Ответить
Будущий акционер Газпрома на страже ватных пердаков.
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17.06.2021 14:04 Ответить
Штайнмайер это риббентроп, а меркель - фрау риббентроп
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17.06.2021 15:27 Ответить
РЕСПЕКТ Послу України Мельнику.!!!
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17.06.2021 15:30 Ответить
По сутті пояснити нічого не змогло, тільки щось пробулькотіло що "це шкодить". Мельник молодець. Заганяй далі цих хитрожопих бюргерів в кут!
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17.06.2021 15:34 Ответить
Очень правильно сказал пан Мельник. Ведь реально Украина воевала на 2 фронта - и с нацистами, и с рашистами(теперешними).
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17.06.2021 16:33 Ответить
 
 