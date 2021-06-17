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Новости Политика Украины
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Злочевский (147) Антикоррупционный суд (1071) Шевченко Евгений (138) Мазурова (2)

Дело о рекордной взятке в $6 млн: ВАКС приговорил Мазурову к 5 годам тюрьмы с отсрочкой на 2 года испытательного срока

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело о рекордной взятке в $6 млн: ВАКС приговорил Мазурову к 5 годам тюрьмы с отсрочкой на 2 года испытательного срока

Экс-чиновница ГФС и доверенное лицо министра экологии времен Януковича Николая Злочевского Елена Мазурова, получила 5 лет тюрьмы с отсрочкой на 2 года испытательного срока по делу о рекордной взятке в $6 млн.

Об этом в Facebook сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины и вынес первый обвинительный приговор по делу о рекордной взятке! Елена Мазурова, доверенное лицо Злочевского, год назад была арестована во время дачи взятки руководству НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в размере $6 млн. Под давлением железобетонной доказательной базы она признала вину, пошла на сотрудничество со следствием и дала показания как на соучастников совершения преступления (речь идет об экс-заместителе председателя ГНС Киева Николая Ильяшенко и экс-директоре по правовым вопросам компании "Бурисма" Андрее Киче), так и на заказчика дачи взятки, бывшего министра экологии, Николай Злочевского, который сейчас скрывается от следствия и находится в международном розыске", - говорится в сообщении.

Так, суд по согласованию с прокурорами, приговорил обвиняемую к 5 годам тюрьмы с отсрочкой на 2 года в виде испытательного срока.

"На очереди Ильяшенко и Кича, от показаний которых уже фактически ничего не зависит, потому что они упустили свой шанс на сотрудничество - надо было думать раньше. Так им рассчитывать на условный срок не приходится", - отметил Шевченко.

Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.

Читайте: Подозреваемая по делу о рекордной взятке в $6 млн Мазурова пошла на сделку со следствием и дает показания, - агент НАБУ Шевченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
Да здравствует самый гуманный суд!
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17.06.2021 11:27
+17
"Только что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины и вынес первый обвинительный приговор по делу о рекордной взятке!

Взятка, может, и рекордная, а приговор понарошечный.. Напёрсточники. Дело о рекордной взятке в $6 млн: ВАКС приговорил Мазурову к 5 годам тюрьмы с отсрочкой на 2 года испытательного срока - Цензор.НЕТ 2339
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17.06.2021 11:27
+15
вывод-в Украине, нужно воровать очень много, чтоб хватило и "неподкупным" судьям, и тебе.
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17.06.2021 11:28
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Да здравствует самый гуманный суд!
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17.06.2021 11:27 Ответить
Под давлением железобетонной доказательной базы она признала вину, пошла на сотрудничество со следствием и дала показания как на соучастников совершения преступления (речь идет об экс-заместителе председателя ГНС Киева Николая Ильяшенко и экс-директоре по правовым вопросам компании "Бурисма" Андрее Киче), так и на заказчика дачи взятки, бывшего министра экологии, Николай Злочевского, который сейчас скрывается от следствия и находится в международном розыске Источник: https://censor.net/ru/n3271964

Тебе важно, чтоб сажали стрелочников или всё-таки организаторов? Или просто портындеть? Дело о рекордной взятке в $6 млн: ВАКС приговорил Мазурову к 5 годам тюрьмы с отсрочкой на 2 года испытательного срока - Цензор.НЕТ 1754
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17.06.2021 11:32 Ответить
Кстати от его немалой зарплаты платились официальные налоги,и неплохо решались многие нужные вопросы для Украины,поставки Джевлинов например. А ты против?
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17.06.2021 12:33 Ответить
Ну что,Зебилы,вы всё ещё хотите конца эпохи бедности?А может вы хотите в ЕС,а некоторые даже в НАТО?Ну хотите дальше лошары дешовые...
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17.06.2021 12:58 Ответить
ну та це ж не Стерненка за 300 уявних гривень судити
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17.06.2021 13:08 Ответить
"Только что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины и вынес первый обвинительный приговор по делу о рекордной взятке!

Взятка, может, и рекордная, а приговор понарошечный.. Напёрсточники. Дело о рекордной взятке в $6 млн: ВАКС приговорил Мазурову к 5 годам тюрьмы с отсрочкой на 2 года испытательного срока - Цензор.НЕТ 2339
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17.06.2021 11:27 Ответить
Ну вроді як сдала своїх, того й такі послаблення. В США таке масово практикується.
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17.06.2021 11:29 Ответить
слышу звон, да не знаю, где он. в США такое практикуется, только в случае, если показания мелкого преступника позволят засадить за решетку крупного. кого-то посадили на 35 лет после ее показаний?
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17.06.2021 12:45 Ответить
Благодаря такой системе до федеральных судов США доходит лишь несколько процентов уголовных дел(заключения сделок). А кого там на 35 или мелкий-большой спорить не буду.
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17.06.2021 12:57 Ответить
ошибка 404. ну ничего, в следуюший раз получится
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17.06.2021 14:45 Ответить
https://pravo.ua/articles/uchest-sovest/
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17.06.2021 14:58 Ответить
Такую бы на мужскую зону...
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17.06.2021 13:00 Ответить
Это нормально?
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17.06.2021 11:27 Ответить
по Закону ...
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17.06.2021 12:31 Ответить
вывод-в Украине, нужно воровать очень много, чтоб хватило и "неподкупным" судьям, и тебе.
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17.06.2021 11:28 Ответить
+100500!!!
Чем больше украл, тем мягче приговор.
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17.06.2021 11:33 Ответить
.. и тем жирнее детишки у самых не подкупних судей
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17.06.2021 18:11 Ответить
ну-ну-ну, Мазурова, не бери більше хабарів!
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17.06.2021 11:29 Ответить
Ладно, не буду. Погуляю тихонько 2 года, а там откомпенсирую себе всё. Дело о рекордной взятке в $6 млн: ВАКС приговорил Мазурову к 5 годам тюрьмы с отсрочкой на 2 года испытательного срока - Цензор.НЕТ 5128
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17.06.2021 11:35 Ответить
Анрей Кича ? " С таким счастьем (фамилией) - и на свободе" ?
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17.06.2021 11:31 Ответить
нуу, с коррупцией покончено, теперь то точно в НАТО возьмут.
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17.06.2021 11:32 Ответить
Посмешище, а не суд.
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17.06.2021 11:32 Ответить
И это "судебная система Украины"? Почему же за украденный мешок картошки обычному гражданину Украины дают 3-5лет, т.е. столько же, сколько воровке из ГФС за украденные у государства 6 млн. грн? Это выходит "разные" граждане Украины для украинской "судебной системы"?
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17.06.2021 11:36 Ответить
Ты хоть новость прочитало? Дело о рекордной взятке в $6 млн: ВАКС приговорил Мазурову к 5 годам тюрьмы с отсрочкой на 2 года испытательного срока - Цензор.НЕТ 2136
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17.06.2021 11:40 Ответить
Прочитал и очень внимательно. Запомните -взятки дают, только из украденных денег, а не из своих заработанных.
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17.06.2021 11:45 Ответить
Точно читал? Справа про рекордний хабар у $ 6 млн: ВАКС засудив Мазурову до 5 років в'язниці з відтермінуванням на 2 роки випробувального терміну - Цензор.НЕТ 7630
Елена Мазурова, доверенное лицо Злочевского, год назад была арестована во время дачи взятки руководству НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в размере $6 млн. Под давлением железобетонной доказательной базы она признала вину, пошла на сотрудничество со следствием и дала показания как на соучастников совершения преступления (речь идет об экс-заместителе председателя ГНС Киева Николая Ильяшенко и экс-директоре по правовым вопросам компании "Бурисма" Андрее Киче), так и на заказчика дачи взятки, бывшего министра экологии, Николай Злочевского, который сейчас скрывается от следствия и находится в международном розыске Источник: https://censor.net/ru/n3271964

Ну ты понял, да. Справа про рекордний хабар у $ 6 млн: ВАКС засудив Мазурову до 5 років в'язниці з відтермінуванням на 2 роки випробувального терміну - Цензор.НЕТ 7630
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17.06.2021 11:47 Ответить
Понять такое это выше его сил.
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17.06.2021 12:17 Ответить
Взятка в 6 млн. доларов
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17.06.2021 12:22 Ответить
і відстрочка, тобто умовно, ніби вона за цей час знову комусь хабарі даватиме, правда може на іншому якомусь злочині попаститись, але то таке. І тепер, якщо за хабар 6 лямів зелені дають умовно, то чому мають давати реально за якісь пару тисяч?
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17.06.2021 17:41 Ответить
Потому что украина демократическое государство и всегда защищает интерес народа а не олигархов
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17.06.2021 12:52 Ответить
Построение демократического государства (власти народа) это цель любого нормального государства, и к ней должен идти не только Порошенко, Яценюк, Турчинов, но и весь народ Украины, только тогда эта цель станет реальностью. Но а сейчас Украина это олигархически-феодальное государство, где все определяют буквально несколько человек, потому здесь для судебной системы богатый человек всегда прав.
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17.06.2021 14:11 Ответить
в ст 1 конституции украины говорится что . Україна є демократична, соціальна, правова держава, а не имеет цель построить таковое гос-во. Есть разница между констатацией факта и декларацией целей. ВОт было б написано что криминально-олигархическое гос-во имеющее целью зищиту крупного криминального капитала за счет интересов собственных граждан и их детей- тогда б было б честно, и вопросов бы не было.
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17.06.2021 14:52 Ответить
Я понимаю вас, вы хотите посеять сомнения в ценностях демократии, т.е. власти народа. Но если кто не стремится к власти народа и осмеивает демократию (власть народа), то тогда он враг народа со всеми вытекающими отсюда последствиями, потому что тогда он выступает не за власть народа, а за власть кучки мерзавцев (или одного мерзавца), возомнивших себе, что они могут указывать народу куда идти, что им делать и кого выбирать. Я это к тому, что альтернативы демократии нет в природе, наш народ это я думаю уже только начинает понимать, потеряв десятки миллионов людей. Да путь создания демократического общества чрезвычайно трудный из-за ограниченности и равнодушия людей ко всему, что не касается их особи, но другого пути нет..
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17.06.2021 16:33 Ответить
Все понятно, только "маленькая" поправочка. Это не правосудие, это вирусная и высокоэффективная рекламная компания "Берите взятки!". Выгоды очевидны:
5 лет за 6 млн.$, т.е. по 100 000$ в месяц. Можно и посидеть, НО! Сидеть вы не будете. Надо только 2 года отмечаться у инспектора. Облом отмечаться? Решаемо: 100$/мес. и вы никуда не ходите. Не устраивает? Не вопрос: открыты предложения по "снятие судимости", "не законно осужден", "амнистия" и т.п.

Как говорится "работа мечты" ...
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17.06.2021 11:40 Ответить
её доля конечно поскромнее но... 2 года а там амнистия итого года за скажем четверть
ляма..... и как говорится на свободу с чистой совестью.... опять куда нибудь в аппаритик
или администрацию
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17.06.2021 12:27 Ответить
Аби що ляпнути ... Це реальний вирок. Він м*який, бо вона пішла співробітництво. На держслужбу точно не візьмуть.
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17.06.2021 12:34 Ответить
Так, суд по согласованию с прокурорами, приговорил обвиняемую к 5 годам тюрьмы с отсрочкой на 2 года в виде испытательного срока. Источник: https://censor.net/ru/n3271964
млять, какое же "суровое" наказание для взяточницы. 2 года будет сытно есть и уютно спать в домашней квартирке, а через 2 года суд освободит от отбывания наказания
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17.06.2021 11:47 Ответить
"Слова пошла на сделку со следствием" ни о чем тебе не говорят?
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17.06.2021 12:18 Ответить
так, але вирок ... с отсрочкой на 2 года в виде испытательного срока


це як ?? конфіскації не було призначено ... 2 роки не буде працювати ... ніяких порушень ... і що ?? у в*язницю не сяде ??
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17.06.2021 12:43 Ответить
А як тоді виглядає угода зі слідством. Признати провину, дати усі "розклади", а тебе за це в тюрьму та конфіскацію? Це більше тоді виглядає як помста за угоду зі слідством. Треба щоб в наступний раз злочинці бігомодин перед іншим намагалися укласти зі слідством угоду, чи тримали глуху оборону та затягували час? Що краще?
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17.06.2021 13:12 Ответить
Нє ... нє ... Угода із слідством пом*якшує вирок, а не відміняє його. А тут, тіпа 5 років, але якщо 2 роки буде себе вести гарно, нічого ...
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17.06.2021 13:59 Ответить
Тоість, формально вирок є, а покарання нема.
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17.06.2021 14:00 Ответить
За два мешка картошки села бы реально на пять лет.
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17.06.2021 12:01 Ответить
Нет.
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17.06.2021 12:19 Ответить
Отак у нас завжди: є гроші-ти на волі і не суттєво,чи-то за зраду Батьківщини,чи-то за дачу (отримання) хабара, немає- ти на кічі( в тюрмі), чи-то за вкрадену булку,чи-то за курку...
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17.06.2021 12:19 Ответить
люди, обязательно соглашайтесь на сделку со следствием и вам ничего не будет..., но не всегда...
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17.06.2021 12:23 Ответить
по коррупционнім преступления испітательній не дается. или єто отсрсочка исполнения наказания все таки?
журналисті не корректно описали.
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17.06.2021 12:23 Ответить
+5
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17.06.2021 12:49 Ответить
Премію не забули виплатити?...(
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17.06.2021 12:26 Ответить
12 лимонов
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17.06.2021 12:31 Ответить
за курицу,по тому что жрать хотел 5 лет,а тут смотри какая мелочь 6 лимонов, 2 года длинных брать нельзя. Как по мне расстрелять.
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17.06.2021 12:30 Ответить
"Все отнять и поделить..."
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17.06.2021 13:22 Ответить
)))))))
Будем сажать …..
Деревья )
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17.06.2021 12:32 Ответить
Справа про рекордний хабар у $ 6 млн: ВАКС засудив Мазурову до 5 років в'язниці з відтермінуванням на 2 роки випробувального терміну - Цензор.НЕТ 4077
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17.06.2021 12:35 Ответить
Ну вот если бы она украла шоколадку - то тогда б конечно вышка светила. А так, пфф, какие-то там 6млн в у.ё....
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17.06.2021 12:48 Ответить
Це не вона вкрала. Це хабар від Злочевського.
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17.06.2021 12:50 Ответить
дооооо...
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17.06.2021 23:41 Ответить
как же только строго.
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17.06.2021 12:52 Ответить
А потом никто и никогда не пойдет на сделку со следствием имея такой пример.
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17.06.2021 13:23 Ответить
Стаття 1.Конституції України. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.. Питань більш нема
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17.06.2021 13:00 Ответить
Доиграются подонки
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17.06.2021 13:01 Ответить
за украденого поросенка с фермы, дают 3 года химии без никаких отсрочек. за перевозку на лошадях украденного с той же фермы корма, конюх. который не воровал а перевозил, 2 года. ВЫВОД.
ВОРОВАТЬ НУЖНО ДОХРЕНИЩЕ.
чтоб было чем поделиться.
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17.06.2021 13:06 Ответить
Немає в Україні правосуддя і справедливості!Тюрми переповнені людьми за пограбування лотків з пивом і крадіжки велосипедів,при чому мають терміни від 3 до 8 років,а тут хабар в 6 млн. доларів і умовний термін! Вони з нас знущаються і плюють на нас.Для чого було створювати такий дороговартісний суд,який судить точно так як і всі решта???Немає в України майбутнього...
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17.06.2021 13:08 Ответить
У тебе нема майбутнього шариков.
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17.06.2021 13:24 Ответить
За власну думку яка не збігається з іншою,обовязково треба обзивати?
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17.06.2021 13:42 Ответить
Ти ба який ти образливий.
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17.06.2021 13:57 Ответить
Все правильно.Раз пошла на сделку наказание должно быть уменьшено. Хорошая работа, молодцы.
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17.06.2021 13:08 Ответить
за 100 баксов посадили бы.. а за 6000000 баксов - условка.. Вот о чем говорил Байден, говоря что " сначала победите коррупцию, проведите судебную реформу, а уж потом заикайтесь о НАТо .. ЕС.. статус особого союзника США и т.д."
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17.06.2021 13:16 Ответить
Яких 5 років їй потрібно виписати грамоту і дати велику премію. А якщо по справжньому за таку взятку в СРСР - смертна кара а так як у нас не має смертної кари тому 15 років без права на амністію і конфіскація всього майна її і її родини. Тільки так можна боротися з корупцією, а не такі забавки.
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17.06.2021 13:17 Ответить
Вона пішла на угоду зі слідством. 15 років це помста за угоду зі слідством, а не покарання.
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17.06.2021 13:26 Ответить
Як мило! 5 років паскуді з відстрочкою(!!!) на 2 роки!
Цікаво, скільки ці ж самі судді дали б марґіналу, який поцупив би іржавого ровера?
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17.06.2021 13:38 Ответить
Таке покарання чітко свідчить що добре заплатила суддям, прокурорам, слідчим. Це дуже просто за таке майже не покарання потрібно покарати суддю, яка винесла таке рішення і прокурорів. А так всі ситі і вівці цілі.
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17.06.2021 13:41 Ответить
Народ у нас возмущается и когда надо, и когда не надо. Здесь речь идет вовсе не о главном злодее, а о мелкой сошке, которая пошла на сделку со следствием. Вопрос, конечно, какие приговоры теперь получат самые крупные проходимцы, но в мягком приговоре этой Мазуровой ничего страшного нет.
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17.06.2021 13:42 Ответить
Железобетонный приговор. Значит, взятку нужно давать в очень больших размерах - чем больше эта благодарность, тем меньше срок и вообще, будет условно ай-яй-яй только. Да, суды здесь прикормлены капитально и надолго. Пролезли туда всякие жадные из села быдляки, и набивают себе карманы. Полный пердец.
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17.06.2021 13:43 Ответить
статті 45 та 75 КК забороняють застосовувати відстрочку виконання вироку по корупційним злочинам, зокрема і по ст. 369 КК
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17.06.2021 13:51 Ответить
+5
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17.06.2021 14:02 Ответить
Сосед спер на соседней стройке 10 рулонов рубероида, и 2 года и не с отсрочкой, а реально.
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17.06.2021 14:01 Ответить
Ну, тут таке діло. Якби він про прораба слідству щось допоміг, то його за рубероід простили б.
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17.06.2021 14:03 Ответить
кошмар. ужас. просто 37год, гулаг.
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17.06.2021 14:06 Ответить
Серненку перша інстанція за заволодіння майном Щербича, серед якого - банківська картка, телефон та 300 гривень дала 7 років позбавлення волі)))
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17.06.2021 14:57 Ответить
Спасибо за пенсию инвалиду 1 группы - 1769 гр. Продолжайте воровать дальше и вам за это ничего не будет!
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17.06.2021 15:04 Ответить
Я так понимаю 6 лимонов у судей осталось Справа про рекордний хабар у $ 6 млн: ВАКС засудив Мазурову до 5 років в'язниці з відтермінуванням на 2 роки випробувального терміну - Цензор.НЕТ 815
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17.06.2021 15:52 Ответить
Чем больше сумма, тем меньше срок.
Короче, нужно и можно брать и чем больше тем лучше.
Тьфу, ненавиджу цю державу, а країна у нас файна.
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17.06.2021 16:55 Ответить
а главе селерады за бутылку коньяка дали бы 5 реальных лет
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17.06.2021 20:51 Ответить
Чого посадили? Не поділився!

Чого випустили? Поділився!

Висновок - можеш красти, але багато, а якщо впіймають то треба поділитися!
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12.10.2021 10:15 Ответить
 
 