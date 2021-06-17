Дело о рекордной взятке в $6 млн: ВАКС приговорил Мазурову к 5 годам тюрьмы с отсрочкой на 2 года испытательного срока
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Экс-чиновница ГФС и доверенное лицо министра экологии времен Януковича Николая Злочевского Елена Мазурова, получила 5 лет тюрьмы с отсрочкой на 2 года испытательного срока по делу о рекордной взятке в $6 млн.
Об этом в Facebook сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины и вынес первый обвинительный приговор по делу о рекордной взятке! Елена Мазурова, доверенное лицо Злочевского, год назад была арестована во время дачи взятки руководству НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в размере $6 млн. Под давлением железобетонной доказательной базы она признала вину, пошла на сотрудничество со следствием и дала показания как на соучастников совершения преступления (речь идет об экс-заместителе председателя ГНС Киева Николая Ильяшенко и экс-директоре по правовым вопросам компании "Бурисма" Андрее Киче), так и на заказчика дачи взятки, бывшего министра экологии, Николай Злочевского, который сейчас скрывается от следствия и находится в международном розыске", - говорится в сообщении.
Так, суд по согласованию с прокурорами, приговорил обвиняемую к 5 годам тюрьмы с отсрочкой на 2 года в виде испытательного срока.
"На очереди Ильяшенко и Кича, от показаний которых уже фактически ничего не зависит, потому что они упустили свой шанс на сотрудничество - надо было думать раньше. Так им рассчитывать на условный срок не приходится", - отметил Шевченко.
Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).
Оба дела касались "Бурисмы". Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. Еще 1 миллион долларов передаватели взятки намеревались поделить между собой.
Пожалуйста, подождите...
Тебе важно, чтоб сажали стрелочников или всё-таки организаторов? Или просто портындеть?
Взятка, может, и рекордная, а приговор понарошечный.. Напёрсточники.
Чем больше украл, тем мягче приговор.
Елена Мазурова, доверенное лицо Злочевского, год назад была арестована во время дачи взятки руководству НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в размере $6 млн. Под давлением железобетонной доказательной базы она признала вину, пошла на сотрудничество со следствием и дала показания как на соучастников совершения преступления (речь идет об экс-заместителе председателя ГНС Киева Николая Ильяшенко и экс-директоре по правовым вопросам компании "Бурисма" Андрее Киче), так и на заказчика дачи взятки, бывшего министра экологии, Николай Злочевского, который сейчас скрывается от следствия и находится в международном розыске Источник: https://censor.net/ru/n3271964
Ну ты понял, да.
5 лет за 6 млн.$, т.е. по 100 000$ в месяц. Можно и посидеть, НО! Сидеть вы не будете. Надо только 2 года отмечаться у инспектора. Облом отмечаться? Решаемо: 100$/мес. и вы никуда не ходите. Не устраивает? Не вопрос: открыты предложения по "снятие судимости", "не законно осужден", "амнистия" и т.п.
Как говорится "работа мечты" ...
ляма..... и как говорится на свободу с чистой совестью.... опять куда нибудь в аппаритик
или администрацию
млять, какое же "суровое" наказание для взяточницы. 2 года будет сытно есть и уютно спать в домашней квартирке, а через 2 года суд освободит от отбывания наказания
це як ?? конфіскації не було призначено ... 2 роки не буде працювати ... ніяких порушень ... і що ?? у в*язницю не сяде ??
журналисті не корректно описали.
Будем сажать …..
Деревья )
ВОРОВАТЬ НУЖНО ДОХРЕНИЩЕ.
чтоб было чем поделиться.
Цікаво, скільки ці ж самі судді дали б марґіналу, який поцупив би іржавого ровера?
Короче, нужно и можно брать и чем больше тем лучше.
Тьфу, ненавиджу цю державу, а країна у нас файна.
Чого випустили? Поділився!
Висновок - можеш красти, але багато, а якщо впіймають то треба поділитися!