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Новости Политика УкраиныПроисшествия
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драка (1994) парламент (855) Кива (395) Потураев (135)

Потураев с трибуны ВР: "Эпоха бедности завершится, когда расстреляют фракцию, состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Заявление "слуги народа" Никиты Потураева о взаимосвязи между "завершением эпохи бедности" и "расстрелом фракции, состояние которой сопоставимо с бюджетом Украины", сделанное во время заседания Верховной Рады, возмутило нардепа ОПЗЖ Илью Киву.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, Кива выбежал к трибуне парламента и начал говорить что-то Потураеву и спикеру Дмитрию Разумкову.

"Он сказал... вытянет и расстреляет...  народ Украины", - слышны отрывки слов Кивы на записи заседания парламента.

Возле трибуны парламента возник конфликт, в котором учавствовали нардепы ОПЗЖ и "Слуги народа". Спикер парламента был вынужден объявить перерыв на 15 минут.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Чтобы быть достойным человеком, необязательно много зарабатывать. Я живу на зарплату народного депутата", - Кива. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+80
дохтур наук кивин орал что-то о народе Украины. мне интересно, при чем тут народ Украины, если речь шла о жЫвотных из ЗАЖОПЫ, не имеющих отношения ни к народу, ник Украине?
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17.06.2021 11:32
+59
Тогда расстреливали цвет нации и интеллегенцию. Вы в ОПЗЖ видите или первых или вторых?
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17.06.2021 11:40
+57
Чем Кива недоволен? Высказано мнение большинства подавляющего Украины.
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17.06.2021 11:34
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Страница 2 из 2
Vрія ЗеК словами Потураева, розстріляти ЗаЖОП та всіх інших з опозиції к ЗеК. Ситуація в раше, к поверненню до однієї правлячої партії, не дає їм спокою. Зе намагається грати роль ху#ла для українців, і роль Лукашенко для західних партнерів, але не розуміє чим таки ігри закінчуються в Україні.
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17.06.2021 13:09 Ответить
Під час бійки чути слова Шуфрича Потураєву "Никита, почему ты этого не говорил, когда мы вместе на Януковича работали?"
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17.06.2021 13:24 Ответить
Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 390
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17.06.2021 14:04 Ответить
Расстрелять то еще милосердно,на кол самое то !
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17.06.2021 13:32 Ответить
А де Вірастюк ? У буфеті ??
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17.06.2021 13:33 Ответить
шию наїда
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17.06.2021 14:20 Ответить
Наскільки потрібно не поважати оточуючих і себе такою поведінкою. Один виступає, другі собі спілкуються, треті займаються своїми справами. І це люди які приймають закони. Адже елементарним правилам поведінки вчать з дитинства. Дивишся на це все і розумєш наскільки всим пох на все і на всих. І з роками нічого не змінюється але як, якщо люди сидять там по 20 років.
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17.06.2021 13:33 Ответить
Вони там і більшості на зарплатні у олігархів тму так себе і поводять
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17.06.2021 14:03 Ответить
О!, шухрич виступив з трибуни, і розказав, як він в штабі овоща відповідав за мобільні агітаційні групи, і як він отримуівав "конвертовану" з/п!
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17.06.2021 13:44 Ответить
это шо, валить за жиддя и европейску солидарность?
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17.06.2021 13:49 Ответить
"Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію ..." Сумніваюсь, потім у них виникне ідея розстріяти другу, третю фракцію, потім перейдуть на своїх зрадників ...
Уже було ...
Поганому танцюристу знаємо, що заважає.
Як я думаю, що гірше не стане, це точно, якщо зелені підуть із влади у небуття Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 6671 (політичне небуття)
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17.06.2021 13:51 Ответить
Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 9750
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17.06.2021 16:21 Ответить
Актеришкой был, актеришкой и остался. Выросла лишь мания величия, да народу стало известно про неумение лично формулировать высказывания, умеет лишь учить и декларировать написанные кем-то другим тексты.
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17.06.2021 20:04 Ответить
В принципе правду сказал и правильно.
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17.06.2021 13:52 Ответить
не всю, бо і шмарклявих туди ж, не так багато зажопників, щоб через них вся країна погано жила, хоча поганому кловану і зажопніки заважають, і український народ теж.
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17.06.2021 18:45 Ответить
Этого питекантропа Киву вообще нельзя пускать в общество. Он дикий и *бнутый на всю голову. Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 5770 Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 5770 Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 5770
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17.06.2021 14:00 Ответить
Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 2687
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17.06.2021 17:33 Ответить
Шо, Жома, на воре и шапка горит?
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17.06.2021 14:02 Ответить
Там треба розтріляти як ригів які привели війну в Україну, так і їх напарників Слуг кремля, які продовжують діло ригів по знищенню України Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 4443
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17.06.2021 14:02 Ответить
При этом сам Потураев, как ярый агитатор распродажи украинских земель, явно тянет на лицо, которое логичнее смотрелось бы у стеночки.
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17.06.2021 19:24 Ответить
всё верно заявил.
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17.06.2021 14:05 Ответить
Anatoly Kondrashow пожер лайняшки і в приступі кондращки прохрюкав "всё верно заявил."
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17.06.2021 18:49 Ответить
так нвсрали що аж на 15 хвл. перервалися. аби не розцінили як призов до насильства
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17.06.2021 14:18 Ответить
Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України".

Це надзвичайно "мужній" вчинок, ну сказав, так сказав!
Зелена цвіль хоче грабувати сама Україну, тому бореться за виживання.
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17.06.2021 14:19 Ответить
10 государственных топ-компаний, ранее бывшие прибыльными, теперь убыточные, при зашкаливающих зарплатах их руководителей.

"Велике будівництво", або як його частіше називають "Велике крадівництво", з 65-ти млрд гривен, 51% потрапили до п'яти компаній, серед яких компанія, яка належить 95-му кварталу, Борису Колесникову, Володимиру Гройсману и меру Одеси Труханову.

1500 Га, в Житомирской области, где под черноземом залежи ильменита (сырье для производства титана) от 0,5 до 1,5 метра толщиной, отдали в аренду на 10 лет. всего за полтора миллОНА долларов!

Ну и так далее.

Явно тянут на суд, с расстрелом. Вопрос лишь в том - а потом их родственников тоже судить, сажать и конфисковывать их имущество, или позволить потом жить на награбленное?
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17.06.2021 19:31 Ответить
Перший раз бачу, як б'ються два доктора наук.
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17.06.2021 14:22 Ответить
Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 8259 Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 8259 Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 8259
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17.06.2021 14:51 Ответить
Удар лбом в переносицу - любимая область научных изысканий Кивы
(после разминания ширинки).
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18.06.2021 10:44 Ответить
я сам из Вильнюса. Должен сказать что Потураев оказывает медвежью услугу в данном случае. Сегодня коллега показывал эту новость на работе. Мои коллеги литовцы, которые обычно топили за Украину, немного ахренели когда им показали сей посыл от одного из лидеров СН. Читалось почти как "бедность пропадёт когда перестреляем всю оппозицию". Всё же ОПСЖ это вторая по величине партия. Потураев свои мысли лучше бы иногда оставлял при себе...
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17.06.2021 14:22 Ответить
Он частично прав. Если бы расстреляли жопоблок и Портнова с его командой молодости, намного легче дышать было бы Украине. Частично прав потому, что вдобавок нужно расстрелять и ЗЕ-команду.
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17.06.2021 14:32 Ответить
Объясните своим коллегам, что и Потураев ИГРАЕТ "патриота" после своего зашквара, скандала с законом против украинского языка, автором которого он является.
На самом деле он такой же слуга Кремля, как ОПЗЖ, но в другой обертке.

О Потураеве писали Миротворец и ИнформНапалм.
https://www.facebook.com/vidsich/posts/4109230305811024/
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17.06.2021 15:01 Ответить
+100500
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17.06.2021 19:57 Ответить
Потураев такая же мерзость что и все в его фракции .Кому только не вылизывал опу . его ласковый язык полировал и у Яценюка и Василию Джарты . долго "работал" у Сергея Тигипко . потом "Укропничал " с Днепропеторвским каганатом и наконец подобрали ЗЕльоные петушки .....но еще не вечер . еще не стар . язык натренирован.
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17.06.2021 15:13 Ответить
Цей потураєв звичайнисенький гімнюк.
Ригівська обмазка комуняцкого пошибу. Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 1211
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17.06.2021 17:20 Ответить
Могу понять Н. Потураева,- видимо, достали до печенок. Но депутат парламента на трибуне не может себе позволять высказывания, которые уместны в подвыпившей компании. И да, сцена из фильма "Слуга народа" с расстрелом Парламента, отвратительна ! Эдакий молодой Адольф Алоизович, который сам решает: кому позволительно жить, а кому нет. Красный террор тоже начинался с разгона большевиками Учредительного собрания.
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17.06.2021 16:12 Ответить
Слуги народу є такими самими шаріковими як і опзжісти
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17.06.2021 22:21 Ответить
такое "месиво" и никто даже гранату не кинул...
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17.06.2021 14:26 Ответить
Это у них игра такая походу на договорняках
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17.06.2021 14:36 Ответить
О и макака дрочило маргариновоанаболический ******** Киви подскочило, наверное чмо подумало что опять докторскую диссертацию кулаками защищать.
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17.06.2021 14:54 Ответить
А бодай вас при дорозі лихая година побила...
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17.06.2021 14:56 Ответить
Та уже давно вместо трибуны пора ринг поставить чтобы кандидаты наук с докторами наук в беспощадной борьбе за дебильные идеи сходились. Ставки тотализатора в бюджет отправлять.
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17.06.2021 15:04 Ответить
Українцям давно відомо, що епоха бідності може завершитися лише з настанням епохи мудрості (т. зв. "періоду прозріння"). Однак на перепоні стає вірність славним традиціям та нехламне бажання справжніх™ патріотів вчитися виключно на власних помилках...
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17.06.2021 15:19 Ответить
Справжніх патріотів в Україні нікчемно мала кількість, більшість виборців це або прорасєйське лайно або аморфне "какая разніца"
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17.06.2021 22:24 Ответить
Ну, це не є жодною новиною - про це ще 2010 року, в один тур завершивши свою переможну каденцію, заявляв попередній солодкий Кум Цієї Нації. Якщо його послухати, то з урахуванням кількості голосів, отриманих ним у першому турі президентських виборів вийдн, що серед тих, українців, які 2004-го року "мерзли на Майданах", зрадниеів, похвігістів, реваншистів та усяких інших популістів було аж 90%!
Виникає, однак, закономірне запитання - звідки ж усі оті найсправжніші петріоти в один тур повистрибували восени 2013-го, і куди з такою гідністю поділися навесні 2019-го? Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 2197
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18.06.2021 12:41 Ответить
За порошенка в 2014-му році голосували здебільшого ті самі люди, що у 2019-му році голосували за зеленського, бо вони як у 2014-му так і в 2019-му вірили в халяву, а не в Україну. Проблема в тім, що ці люди голосують за тебе лише один раз, а потім біжуть до наступного обіцяючого, тому довгострокової стратегії на таких виборцях не побудуєш. Так, порошенко в 2014-му році так само обіцяв більше ніж міг зробити, інакше в Україні вибори не виграєш, проте при ньому був реальний прогрес, зростання і розвиток, хоч і повільний, чого зараз немає при зеленському.
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18.06.2021 15:53 Ответить
Іншими словами, як за Ющенка 2004-го року так і за Порошенка в 2014-му голосували переважно реваншисти, зрадники та популісти...
Тільки хто ж тоді провернув усі оті революції, які так натхненно миздобули за чверть століття? Чи не ті самі рідкоземельні патріоти, які у найдемократичніших, найпрозоріший та найчесніших президентських виборах 2010 року натхненно закликали справжніх українців голосувати геть противсіх, а після вибрів заспокоювали тим, що їм вдалося з гідністю уникнути "більшого зла" і обрати "меншеньке"?
Тепер такі знов запевняють себе в тому, що навкруги самі зрадники-реваншисти-популісти і лиш вони з папєрєдніком д'Артаньячили з гідністю. Тільки виходить, що оте небачене іншими зростання та нестримно повільний прогрес реально відчули на смак лиш яких відсотків п'ятнадцять українців. А як послухати найтеоретичніших та найнайнатхненніших з тих саморатріотів, вони готові творити і 15-процентну націю.
Причому де завгодно...
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19.06.2021 12:38 Ответить
Перше речення у вашому коментарі це треш, який до мого попереднього коментаря не має жодного відношення.
Ну так всі без виключення політичні сили в Україні розповідають, що вони найкращі, а інші то є зло, чи як найменш невдалий вибір, чи для вас це було відкриттям.
Якщо вам до вподоби "зростання" та "проукраїнська" політика від зеленої влади, то в чому річ, насолоджуйтесь.
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19.06.2021 15:16 Ответить
У тому, що тут треш, а що ні я й сам можу розібратися, а патріотам закордоння за тутешніх зрадників-реваншистів-популістів переживати нічого. Бо ще яких п'ятнадцять років тому ви були або десь далеко від проблем України, або дуже низенько - так, шо під стіл можна було пішки зайти. Тому й не можете пояснити, звідки тут беруться славні майданні революцілнєри і куди через кілька років після своєї чергової нищівної перемоги діваються.
Про "всі політичні сили" говорити безтолку - ви не знаєте ні що воно таке насправді, ні скільки тих, що такими себе вважають, тут нареєструвалися охвіційно. Про демократію та про олігархію, ви також поняття не маєте (як і весь укрсучполітикум, зрештою), тому й вподобали найнацдемократичнішу позицію перманентного спротиву, не помітивши "нічого дивного" у словах видатного демократа-ліберала та попереднього солодкого Кума Цієї Нації В. Ющенка, який ще до свого прольоту на виборах зізнався, що є консерватором (тільки не сказав чого саме) і заявив, що "більшість завжди буває неправа", а після прольоту констатував, що "справжніх українців залишилося дуже мало".
У вас у голові й досі досі якийсь гетьманат, при чому справжньоукраїнський...
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19.06.2021 23:36 Ответить
За кого мені переживати, що я знаю, а що не знаю, про що я маю поняття, а про що ні, то взагалі вас ніяк не обходить і ви гадки про це не маєте, бо не знаєте ні мене особисто, ні моїх поглядів, тож пишіть краще про свої знання, а не чужі.
Ви ображені на Віктора Ющенка і патріотичну частину суспільства? Та кому воно цікаво, ваші почуття мені до одного місця. Єдине, що є сенс тут обговорювати і оцінювати, це об'єктивні факти, цифри, те з чого ми почали. І цифри кажуть, що за часів зеленського економічна ситуація в країні погіршилась.
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20.06.2021 09:43 Ответить
Свої погляди ви тут якраз і описуєте, бо не факти викладаєте (про які або поняття не маєте, або свідомо їх ігноруєте), а лиш власні оціночні судження. А вони якраз і зводяться до того, що "більшість завжди неправа", а демократія - це влада вузьких еліт. Твердження ж про зрадливість та реваншистські настрої величезної більшості українців (чи хоча б про їхню традиційну продажність та дурість), характерні для тутейших лузерів гідності, у поєднанні із зарубіжно-патріотичним прапорцем не залишають надто багато підстав для інших припущень.

Ну, і про факти:
ВВП України в доларовому еквіваленті 2013 року становив більше 183 мільярдів.
Після чергової нищівної перемоги Нашої Революції він скоротився удвічі і вже за 2014-й склав 91 з хвостиком млрд. USD.
2018 року Наш ВВП з гідністю досяг позначки 130+ мільярдів у доларовому еквіваленті.
2019-го доліз мало не 154-х мільярдів, однак, приписати це виключно заслугам папєрєдніка з цілком очевидних причин не вдасться.
За минулий рік через епідемію COBID-19 скоротився на вісім відсотків, що цілком зрозуміло, а до того ж є ненайгіршим показником навіть в Європі, де за більшістю економічних, та й неекономічних, показників Україна з гідністю пасе задніх, а після революції - то й найзадніших.
Все це не могло не відобразитися на (дуже) загальному рівні життя українців, але як засвідчують наші славні рейтинголухи (ще менш точні за економізтів), на підтримці Зенаступніка практично не відобразилося. Як, зрештою, і на числльності прихильників паПерєдніка, якому навіть за провалу політики Зеоенського нічого вже не світить, крім хіба що турми. Та й теє навряд...
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20.06.2021 13:48 Ответить
Зрозуміло, ви риг, ображений на патріотів, що двічі відсунули вас від корита. Ваш час вийшов, ваші ідеї лягти під расєю та красти все що можна цікаві лише невеликій частині суспільства, шансів реалізувати свої злочинні наміри у вас вже немає.
Що стосується ввп в доларовому еквіваленті 2013 року, то його ваш лідер професор чивокуня вивіз до рабсії на вантажівких, звертайтесь з цього приводу до нього. А якщо серйозно, то курс долара 2013-го року тримався штучно за рахунок запозичень, які Україна виплачує і досі.
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20.06.2021 14:24 Ответить
Зрозуміло, що ви ватнік, який видає себе за українського петріота, будучи "біспанятія" про реальні події та стан речей в Україні. А про "лягання під Росію" ви там з паньою фрау канцлер подискутуйте, бо її останні заяви дозволяють припустити, що пан Шрьодер готується передавати крісло "постканцлера" у спадок.
Скажу одразу: вперті намагання довести, що, на відміну від славнопатріотичного закордону, в самій Україні справжні патріоти з гідністю перебувають у переконливій меншості, вашу прхвесійну ватність і видають. Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 6268
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20.06.2021 15:04 Ответить
Хлопче, німеччина заробляє гроші, підтримуючи гарні відносини з усіма країнами, нажаль навіть з диктатурами і клептократіями, бо по перше не має достатньо власних ресурсів аби пересратися з усіма крупними гравцями і по друге не вважає своєю міссією наводити порядок в інших країнах. Так само здебільшого роблять більшість західних країн, окрім США, які беруть на себе невдячне завдання і тягар слідкувати за порядком у світі.
Що стосується патріотів закордонних і місцевих, то достатньо подивитись як голосує на виборах закордонний виборчий округ і українці в Україні. За вийнятком невеликої кількості країн, як то рабсія, білорусь і інші пост совкові республіки, голосують українці за кордоном переконливою більшістю за проукраїнські партії і кандидатів. Як голосують українці в Україні ми також всі знаємо, прорасєйське лайно завжди було широко представлене як у ВР, так і в адміністрації президента, як от в 2010-му році. Тож так, патріотичних виборців в Україні десь 30%,прорасєйського лайна десь так само 30%, всі інші це опортуністи, що голосують за дешеві газ і ковбасу.
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21.06.2021 00:24 Ответить
Дитинко, не втирай тут про патріотичні ідеали Німеччини - історії їх демонстрували не раз, але до завдань (та проблем) суверенної Української Держави це практично не має стосунку. Як, зрештою, і думки петріотів закордоння. Тим паче тих, в чиїх глоловах залежалися ще совкові уявлення про державність, патріотизм, гєапалітічєзкі інтереси та общєчєлавєчєскі цінності. Для таких можу додати лиш те, що з 1991 року ніяких "закордонних українців" не існує, бо з утворенням самостійної Української національної держави всі вони враз перетворилися на "закордонців українського походження", яким в Українській політиці робити нічого. А еайбільш наполегливим, але невтаємниченим, нагадаю, що такі "патріоти" є не лише у якій-небуть Бранденбургії, чи Саскечевані, а й на Алтає, чи в Пріамур'ї, і права визначати українську політику у них абсолютно однакові - ніякі, тобто...
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21.06.2021 01:30 Ответить
Ха, ха, який же ти, вибачаюсь тупий
Продовжуй сам визначати українську політику і жити в лайні і корупції
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21.06.2021 09:40 Ответить
Наші remote-петріоти завжди готові відкупитись від корупції, виринути з рідного лайна і податися світ за очі на "сухіше місце", щоб звідтіль безпечно та з гідністю захищати Україну та разом з такими ж задунайцями у вільний від роботи час визначати українську політику.
Навіть після того, як та Україна стала давно омріяною суверенною державою.
Цікаво, що пояснення своєї постави у них таке ж традиційне, як і в лузерів, що залишилися на рідній землі: миздобули, але намнедали, хоч мизаслужили...

Щоб "визначати політику" треба, як мінімум, знати, що воно таке.
А що можуть визначати ті, хто звик безлідерно чинити самогромадянський неполітичний спротив, та й тo лиш коли "припекло"?
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21.06.2021 17:26 Ответить
Як ти кажеш "remote-патріоти" спонсорують українську економіку, щорічно привозячи та переводячи в країну 10 млрд. дол., в той час як українські виборці в Україні крадуть при першій можливості.
Українці за кордоном окрім того формують імідж країни, бо зачасту про Україну іноземці дізнаються з особистого спілкування з українцями.
Так і є, більшість українців в Україні в політиці ні бум бум.
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21.06.2021 21:12 Ответить
Ти стверджуєш, що Український суверенітет тримається лиш на спонсорській допомозі справжньоукраїнського зарубіжжа? Ну, що ж - це не далеко втекло від ватньо-братських утвірждєній, що українці - це "австро-угорський вимисел"...
Ще раз доводжу до відома найзатятіших ідотів, що з моменту створення (появи, виникнення, проголошення, визнання, etc) окремої самостійної незалежної, національної УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, всі "українці закордоння", враз (ну, не дослівно ж, звісно) перетворилися на "закордонців українського походження". А закордонцям до суверенної української політики зась, скільки б ретріотичних пашпортів вони не назбирали та яким би вишиваним не було їхнє походження. І що найважливіше: все це стосується не лише конкретної України, а й будь-якої суверенної НАЦІОНАЛЬНОЇ держави.
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21.06.2021 22:22 Ответить
А хтось подумав:" І рука не здригнеться..."😁
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17.06.2021 15:22 Ответить
Зєля подавав до суду на Марусю Звіробій та Софію Федину після того, як вони його попередили, що на передовій стріляють.
"Шив" погрозу вбивством.
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17.06.2021 15:35 Ответить
та ну! хіба то потасовка! ))) он Береза я мотузив шуфрича і вишкибойка під раздачу попав))) так то ж задоволення одне дивитися...))))
(тіць)
https://youtu.be/CKDlGOUi8cY
Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 6445Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 1542

...
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17.06.2021 15:47 Ответить
Это игра на публику. Показушный "патриот", а в реальности уничтожающий украинский язык. Дешевый спектакль.
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17.06.2021 15:59 Ответить
Насправді "членам тієї фракції" не має значення коли вмирати - усе одно не встигнуть витратити вкрадене у цьому житті. )))
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17.06.2021 16:06 Ответить
Хорошо сказал. Молодец!
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17.06.2021 16:35 Ответить
не обижай Казахстан.
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17.06.2021 20:59 Ответить
А де Вірастюк ?! Коли він вже приб"є оте..."рукоблудного кандідата" ?
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17.06.2021 17:04 Ответить
подожди он ещё не прибарахлился
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18.06.2021 08:18 Ответить
Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 1596 Потураєв з трибуни ВР: "Епоха бідності завершиться, коли розстріляють фракцію, статки якої зіставні з бюджетом України" - Цензор.НЕТ 9326
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17.06.2021 17:09 Ответить
С кем там профессор боролся в конце ролика - с Колей Котлетой?
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17.06.2021 17:34 Ответить
Потураєв така сама гниль як ********!
ПАТРІОТ і проукраїпський депутат не буде боротись проти державної мови!
Так що в першу чергу Потураєва і Со треба!
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17.06.2021 17:39 Ответить
Ну не знаю, спорно, фракцию монобольшинства тоже проредить не помешало бы.
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17.06.2021 18:20 Ответить
Может Потураев имел ввиду не ОПЗЖ, а ЕС или Батькивщину ? Почему Кива сорвался и побежал защищать свою воровскую фракцию? Промолчали бы, фраза зыбылась бы через минуту...
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17.06.2021 18:58 Ответить
ребятки, разве остальных должно миновать сие правосудие?
сдается - нет.
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17.06.2021 20:49 Ответить
Вчений Кива незадоволений, два рази виграв в лотерею, купив жомову яму і зразу розстріляти?
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17.06.2021 20:54 Ответить
так назва партіх не звучала. Потураєм практично спитав "Хто на розстріл?" ЗАЖОП добровільно сказав МИ!.
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17.06.2021 21:02 Ответить
Всё правильно потураев сказал!! и первым к стенке надо поставить Рабиновича!!
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17.06.2021 21:30 Ответить
Там что, ни у кого нет увесистой авторучки, которая удобно ложится в ладонь
и имеет имеет кольца для каждого пальца, чтобы проломать Киве тупой собачий череп ?
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17.06.2021 23:33 Ответить
Нет ! Нет! Нет! И нет! Нельзя расстреливать! Надо повесить на фонарях на Майдане незалежностi ! И таблички не забыть прикрепить за что повесили! И пусть немного повисят , что бы другим неповадно было!
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18.06.2021 01:54 Ответить
Патроны на эту ПАДАЛЬ жалко тратить - утопить этих ГНИД в чане с ГОВНОМ и всех делов.
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18.06.2021 07:40 Ответить
ну гдето он прав.... просто ситуация когда ктото в окопах подвергает свою жизнь и здоровье
опасности когда на фронте гибнут и получают увечья а в тылу в это время ктото пилит бабосы
которых и так не хватает а ктото откровенно агитирует за адиннарот не может продолжаться
вечно.... конечно те кто в окопах не такие умненькие как детки депутатов/прокуроров/чинуш но
они же не конченные идиоты и когда этот нарыв прорвёт мало не покажется.
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18.06.2021 08:15 Ответить
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