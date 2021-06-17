Вопрос подключения США к "нормандскому формату" на саммите Байдена и Путина не обсуждался, - Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джозеф Байден вчера в ходе саммита не обсуждали подключение Вашингтона к "нормандскому формату".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на соответствующий вопрос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет, это не обсуждалось", - сказал он.

Он напомнил, что со стороны США прежний спецпредставитель Курт Волкер проводил соответствующие консультации.

"Американцы совершенно справедливо пытались из первых рук получить информацию о позиции сторон и получали таким образом информацию о позиции российской стороны", - сказал Песков.

При этом он добавил: "Говорили о том, что в принципе можно было бы воссоздать такой механизм".

"Сам по себе "нормандский формат", хотя его эффективность оставляет желать лучшего - не по нашей вине, - но все-таки он самодостаточный. Каких-то новых участников там вряд ли требуется, но, конечно же, вести консультации с американцами - это то, что вполне возможно и то, о чем вчера говорилось", - отметил Песков.

Кроме того, он сообщил, что расхождения на саммите президентов РФ и США сохранялись по теме Беларуси и роли НАТО.

"Естественно, расхождения по Беларуси. Как ни странно, понимание того по Украине, по Донбассу единственным возможным средством урегулирования является комплементация Минских договоренностей, кстати, но это опять же к плюсу относится, потому что такое понимание было подтверждено", - сказал Песков.

Говоря о расхождениях позиций, на саммите, он также сообщил, что, несмотря на то, что лидеры не сильно вдавались в тематику НАТО, но "(было) понимание того, что здесь тоже мы придерживаемся разных точек зрения о предназначении Альянса, той роли, которую он играет и так далее".

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"Вот, наверное, вот это наиболее критические сферы", - сказал Песков.

Тема Беларуси на саммите, заметил он, не относилась к числу приоритетов, действительно была озвучены американской стороной.

"Озвучена была во всем хорошо известном ключе, мы все знаем позицию американцев - есть и проблематика самолета, они считают это недопустимым и так далее, нарушением всего и вся, на это у нас есть своя позиция, что у нас есть информация, полученная из первоисточника - от президента Беларуси", - сказал Песков.

Он добавил: "И президенту Путину не с руки не доверять своему белорусскому коллеге".

"И было констатировано, что это то самое место, где, наверное, вряд ли можно пытаться сблизить позиции. Это невозможно", - сказал пресс-секретарь президента РФ.