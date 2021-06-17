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Новости Политика Украины
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ВР (28822) США (23238) Гончаренко (515) Арахамия (956)

Рада отложила на осень принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада отложила на осень принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО, -

Верховная Рада перенесла на осень проект постановления об обращении парламента к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№ 5380).

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы вместе решили с господином Гончаренко отложить это на осень, чтобы дождаться результатов визита президента Украины в США. Это постановление - это политическое заявление, необходимое для расширения возможностей для Украины, в том числе для предоставления отдельных программ военной помощи. Принятие такого заявления на самом деле станет мощным сигналом, но пока дипломаты советуют повременить с этим", - сказал Арахамия журналистам в четверг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заседания СНБО в эту пятницу не будет, его, возможно, перенесут на неделю, - "слуга народа" Арахамия

Как сообщалось со ссылкой на народного депутата Александра Качура (фракция "Слуги народа"), парламент 18 июня может провести внеочередное заседание, на котором рассмотрит постановление об обращении к Конгрессу США (№5380), инициированное членом фракции "Европейская Солидарность" Алексеем Гончаренко.
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Топ комментарии
+19
Арахамия производит впечатление ИДИОТА при чём впечатление очень стойкое .. Рада отложила на осень принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5480
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17.06.2021 11:35
+11
Полный идиот тут твой зекретин,который всеми силами тормозит то НАТО,но при этом пристает ,шавка,к США,вопя :"почему мы не в НАТО!!!!"
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17.06.2021 11:43
+7



Дурдом

@durdominua


Рада отложила на осень принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 978 Байден, дам нам НАТО!

Рада отложила на осень принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6950
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17.06.2021 11:51
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Арахамия производит впечатление ИДИОТА при чём впечатление очень стойкое .. Рада отложила на осень принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5480
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17.06.2021 11:35 Ответить
коим он БЕЗУСЛОВНО и является=)
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17.06.2021 11:41 Ответить
Полный идиот тут твой зекретин,который всеми силами тормозит то НАТО,но при этом пристает ,шавка,к США,вопя :"почему мы не в НАТО!!!!"
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17.06.2021 11:43 Ответить
Ну почему мы не в НАТО это понятно а вот почему ты голову не лечишь это вопрос .. Рада отложила на осень принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3429
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17.06.2021 11:46 Ответить
Свою лечи,я ,в отличии от тебя,кретина,не надеюсь,что "рассмеши комика" устроит райскую жизнь и выиграет войну
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17.06.2021 11:58 Ответить
Меня твой опыт лежания в психушке не интересовал,от слова совсем)какая же вы вся зесрань -тупая...
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17.06.2021 12:14 Ответить
Все по плану Ермка.там нет идиотов.,там в слугах просто ВРАГИ.
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17.06.2021 11:51 Ответить
ДурачЕк или идиЕт, но в декларации за 2019 "Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия держит наличными 8 млн грн, $900 тысяч и 200 тысяч евро.Об этом свидетельствуют данные электронной декларации нардепа за 2019 год, предоставленной 31 мая в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК)."
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17.06.2021 11:54 Ответить
Ваше впечатление вас не обманывает. И не только вас. Что поделать, глава правящей фракции. Это вам не хо-хо!
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17.06.2021 13:38 Ответить
А куда спешить, территорию освободили ...
(Стёб)
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17.06.2021 11:39 Ответить
идиоты! обращение надо принимать ДО встречи с Байденом, а не после! Надо иметь с чем ехать к нему в июле. Вот так эти крикуны (а на самом деле агенты северного соседа) хотят поддержки НАТО на самом деле.
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17.06.2021 11:39 Ответить
Они туда повезут протухший напрочь минский формат.
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17.06.2021 11:43 Ответить
Та и правда куда нам торопиться. Закончить статью надо словами: Байден чего мы до сих пор не в НАТО?
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17.06.2021 11:40 Ответить
С каких это буев переносят-тормозят-саботируют?
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17.06.2021 11:40 Ответить
Всё, доигрались с антикоррупционными органами, ручными судами и "Нафтогазом", подарков ко Дню независимости не будет.
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17.06.2021 11:41 Ответить
А восени скажуть що заважає карантин і пішло-поїхало.
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17.06.2021 11:42 Ответить
Уберите наглядача від раши Ермака и Украина будет принята в клуб цивилизованных стран
Сколько ещё намекать ?
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17.06.2021 11:43 Ответить
Хотят посоветоваться с шефом, пуйлом.
На личной встрече гебнявого с квартальным.
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17.06.2021 11:43 Ответить
этому немыто-небритому овец надо пасти в Осетии... а оно поперлось в политику... всю зРаду надо разогнать...
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17.06.2021 11:43 Ответить
Насчёт "небритого" понятно, это видно. Шварценеггер небритый, многие другие. Как бы не грех, не совок - каждый ходит как хочет. А как насчёт "немытого"? Ты его обнюхал, что ли?
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17.06.2021 11:50 Ответить
От зараз Шварцнегеру дійсно образливо, і як актору, і як політику, і тим більше, як розумній людині, яка не вкрала жодної копійки у держави, яка стала для нього Батьківщиною, на відміну від зачуханої хламідії.
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17.06.2021 11:59 Ответить
Правильное решение. Во-первых, везде парламентские каникулы, в США и Европе в том числе, и очень важные вопросы поднимать не принято.
Во-вторых, некоторое время займёт разбор полёта Байдена в Женеву, и, хочется надеяться - последуют изменения в американской и натовской политике относительно России, конечно, в сторону ужесточения. Как раз к осени ситуация может измениться в эту сторону, и решение парламента Украины будет более уместным.
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17.06.2021 11:45 Ответить
Та ви шо?
То зелені стратеХи- дуполизи чекають результатів зустрічі Байдена з фуйлом і того, чи вчасно, достатньо привітно і з повагою прийме Байден "велічайшего лідеру світу" Янелоха43рочкиофісвпальмахінеоні?
Фуйло ж з війною почекають?
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17.06.2021 11:56 Ответить



Дурдом

@durdominua


Рада отложила на осень принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 978 Байден, дам нам НАТО!

Рада отложила на осень принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6950
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17.06.2021 11:51 Ответить
Кудріть твою на ліво. ІмбИцили, які вміють лише нищити й красти, стали в позу ображеної лЯді.
Цим паскудам похрін на Україну та її інтереси. На війну. Їх єдина турбота, догодити й тримати у влади зелену Ваву, яка кришує їх злочини.
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17.06.2021 11:51 Ответить
Зачем торопиться???, Украина ж большая
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17.06.2021 11:52 Ответить
Где взялся этот скот ?
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17.06.2021 12:09 Ответить
Говорят люди на выборах избрали. Хотя, уже как оказалось, никто за зе и слуг не голосовал. Парадокс.
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17.06.2021 15:01 Ответить
Давайте,****,откладывайте на осень,зиму,весну,в общем,навсегда. Авось весь этот беспредел сам собой рассосется.
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17.06.2021 16:37 Ответить
 
 