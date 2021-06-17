Рада отложила на осень принятие обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО, - "слуга народа" Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада перенесла на осень проект постановления об обращении парламента к Конгрессу США относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№ 5380).
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы вместе решили с господином Гончаренко отложить это на осень, чтобы дождаться результатов визита президента Украины в США. Это постановление - это политическое заявление, необходимое для расширения возможностей для Украины, в том числе для предоставления отдельных программ военной помощи. Принятие такого заявления на самом деле станет мощным сигналом, но пока дипломаты советуют повременить с этим", - сказал Арахамия журналистам в четверг.
Как сообщалось со ссылкой на народного депутата Александра Качура (фракция "Слуги народа"), парламент 18 июня может провести внеочередное заседание, на котором рассмотрит постановление об обращении к Конгрессу США (№5380), инициированное членом фракции "Европейская Солидарность" Алексеем Гончаренко.
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(Стёб)
Сколько ещё намекать ?
На личной встрече гебнявого с квартальным.
Во-вторых, некоторое время займёт разбор полёта Байдена в Женеву, и, хочется надеяться - последуют изменения в американской и натовской политике относительно России, конечно, в сторону ужесточения. Как раз к осени ситуация может измениться в эту сторону, и решение парламента Украины будет более уместным.
То зелені стратеХи- дуполизи чекають результатів зустрічі Байдена з фуйлом і того, чи вчасно, достатньо привітно і з повагою прийме Байден "велічайшего лідеру світу" Янелоха43рочкиофісвпальмахінеоні?
Фуйло ж з війною почекають?
Дурдом
@durdominua
Байден, дам нам НАТО!
Цим паскудам похрін на Україну та її інтереси. На війну. Їх єдина турбота, догодити й тримати у влади зелену Ваву, яка кришує їх злочини.