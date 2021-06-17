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Новости Политика Украины
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"Голос" в июле проведет съезд партии: "Поставим точку во внутреннем кризисе и будем двигаться дальше"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Голос" намерена провести съезд, на котором планируют обсудить внутрипартийный кризис.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Начало истории "Голоса" связано с парламентскими выборами 2019 и лидерством С. Вакарчука. Именно в тот период команда единомышленников пришла в парламент с целью сделать Украину современной. Романтические надежды, что 20 человек способны свернуть горы, вдохновляли на плодотворную работу. Но реалии политической жизни требовали не только лозунгов и заявлений, но и кропотливой организационной работы. Надо строить дееспособную и способную всеукраинскую команду, которая могла не только заявлять, но и делать и достигать результата, как на государственном, так и на местных уровнях", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что реформы и трансформация партии вызвали критику в отдельных ее членов.

"Со временем эта критика переросла в системную кампанию в СМИ по дискредитации руководства партии. В последнее время эта кампания достигла апогея и вышла за рамки формата внутрипартийных дискуссий. Репутации партии нанесен большой вред. Побеждать мы сможем только тогда, когда партия будет единой и способной отвечать на вызовы времени, реализовывать свои программные цели, имея свою стратегию, объединять партийцев и сторонников. В режиме постоянных распрей и обвинений результата и развития не будет", - добавили в политсиле.

В "Голосе" подчеркнули, что в соответствии с Уставом партии, ситуацию может решить только съезд партии.

"Мы приняли решение о проведении съезда в июле этого года, окончательную дату съезда в ближайшее время назначит Политсовет партии. На этом съезде мы поставим точку в этом внутреннем кризисе и будем двигаться дальше. Для построения современной, свободной, европейской Украины", - подытожили в политсиле.

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Как сообщалось ранее, 10 народных депутатов из парламентской фракции "Голос" объявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость", выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку и инициировали исключение из фракции председателя партии Киры Рудик, как депутата, имеющего более 50% прогулов

О разногласиях среди депутатов стало известно еще в марте. Все началось с того, что у ряда парламентариев была отличная от руководства партии позиция по поводу голосования за один из законопроектов.

А потом десять народных депутатов от фракции обнародовали совместное заявление. В ней они раскритиковали действующее руководство партии и призвали переизбрать его на съезде политсилы. Тогда руководителей партии обвинили в узурпации власти — якобы они используют политсилу "как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара и подыгрывания власти".

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Автор: Богдан Гуньковський
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"золотая акция" сказала - Да пошли вы, у нас и так моноголос.
состав партии сказал: "Голос" в июле проведет съезд партии: "Поставим точку во внутреннем кризисе и будем двигаться дальше" - Цензор.НЕТ 2567 "Голос" в июле проведет съезд партии: "Поставим точку во внутреннем кризисе и будем двигаться дальше" - Цензор.НЕТ 7784 "Голос" в июле проведет съезд партии: "Поставим точку во внутреннем кризисе и будем двигаться дальше" - Цензор.НЕТ 6065
и получился голос со стороны параши. пишут шо они чет там недавно наголосовали что их надо пинать прямо в мусорник как и Нестера пацьковича
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17.06.2021 11:40 Ответить
Да ,то что вы там двигаетесь это понятно "Голос" в июле проведет съезд партии: "Поставим точку во внутреннем кризисе и будем двигаться дальше" - Цензор.НЕТ 6854при чём чем-то тяжёлым ..
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17.06.2021 11:44 Ответить
Не партія а збірна солянка.
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17.06.2021 11:46 Ответить
Будет в Голос та на Голос "Голос" в июле проведет съезд партии: "Поставим точку во внутреннем кризисе и будем двигаться дальше" - Цензор.НЕТ 2088
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17.06.2021 11:55 Ответить
Вакарчук скот и подонок
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17.06.2021 12:09 Ответить
Стрижка поросяти у виконанні лібералів: вереску багато, а користі - ... .
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17.06.2021 12:09 Ответить
Уже хоть двигайтесь, хоть не двигайтесь, а закончите так же, как в своё время некая «Самопомощь». Сначала тупо сдрыснул Вакарчук, на имени которого Голос только и переполз через проходные 5%. Потом в самой маленькой фракции парламента начались самые большие внутренние проблемы… 90% упоминаний о «Голосе» в СМИ связано с внутренними дрязгами. Три калеки не могут между собой договориться. Недоразумение какое-то, а не партия. Социология чётко демонстрирует её перспективы.
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17.06.2021 12:19 Ответить
Це якась дивна особливість української нації довіряти законотворчі процеси і керівництво державою акторам і співакам! Мені тут один товариш недавно доводив, що Скрябін писав чудові філософські пісні і вбили його тому, що у нього був шанс стати президентом!
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17.06.2021 12:34 Ответить
Та усьо уже, усьо! 😁 "Голос схожий на донора, у якого відмер мозок, але у тілі штучно підтримуєте я життя, бо комусь потрібне серце, комусь - печінка, ще комусь - дві нирки... Оці органи ще мають шанс не бути закопаними у землю, а жити, але вже у іншому організмі, не факт, що в одному. Основна маса тіла буте утилвзовпна. Назавжди. Чи у крематорії, чи у могильнику. Вибачте, що дещо грубо і шокуюче, але це - найкраща аналогія. Голос" помер.
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17.06.2021 12:52 Ответить
Ця антиукраїнська партія не має права на існування . Завжди була бездіяльна а як запахли долари тут же і зрадили Україну. Українці їм ніколи не пробачать голосування за розпродаж землі, за збереження російської мови в медіа і багато інших що стосувалося України. Їм не місце в Україну нехай їдуть у свою рашку але і там їх не приймуть зрадників ніхто не хоче. Зрадили Україні так само можуть зрадити рашці.
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17.06.2021 13:52 Ответить
Та не торопитесь уже.Теперь ,,двигаться,, будете только на свалку
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17.06.2021 15:57 Ответить
 
 