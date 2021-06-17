"Голос" в июле проведет съезд партии: "Поставим точку во внутреннем кризисе и будем двигаться дальше"

Партия "Голос" намерена провести съезд, на котором планируют обсудить внутрипартийный кризис.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Начало истории "Голоса" связано с парламентскими выборами 2019 и лидерством С. Вакарчука. Именно в тот период команда единомышленников пришла в парламент с целью сделать Украину современной. Романтические надежды, что 20 человек способны свернуть горы, вдохновляли на плодотворную работу. Но реалии политической жизни требовали не только лозунгов и заявлений, но и кропотливой организационной работы. Надо строить дееспособную и способную всеукраинскую команду, которая могла не только заявлять, но и делать и достигать результата, как на государственном, так и на местных уровнях", - говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что реформы и трансформация партии вызвали критику в отдельных ее членов.

"Со временем эта критика переросла в системную кампанию в СМИ по дискредитации руководства партии. В последнее время эта кампания достигла апогея и вышла за рамки формата внутрипартийных дискуссий. Репутации партии нанесен большой вред. Побеждать мы сможем только тогда, когда партия будет единой и способной отвечать на вызовы времени, реализовывать свои программные цели, имея свою стратегию, объединять партийцев и сторонников. В режиме постоянных распрей и обвинений результата и развития не будет", - добавили в политсиле.

В "Голосе" подчеркнули, что в соответствии с Уставом партии, ситуацию может решить только съезд партии.

"Мы приняли решение о проведении съезда в июле этого года, окончательную дату съезда в ближайшее время назначит Политсовет партии. На этом съезде мы поставим точку в этом внутреннем кризисе и будем двигаться дальше. Для построения современной, свободной, европейской Украины", - подытожили в политсиле.

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Как сообщалось ранее, 10 народных депутатов из парламентской фракции "Голос" объявили о создании в Верховной Раде отдельного объединения "Справедливость", выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку и инициировали исключение из фракции председателя партии Киры Рудик, как депутата, имеющего более 50% прогулов

О разногласиях среди депутатов стало известно еще в марте. Все началось с того, что у ряда парламентариев была отличная от руководства партии позиция по поводу голосования за один из законопроектов.

А потом десять народных депутатов от фракции обнародовали совместное заявление. В ней они раскритиковали действующее руководство партии и призвали переизбрать его на съезде политсилы. Тогда руководителей партии обвинили в узурпации власти — якобы они используют политсилу "как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара и подыгрывания власти".

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