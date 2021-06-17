Жены украинских чиновников не смогут легализовать капитал в рамках налоговой амнистии: это требование МВФ, - глава Минфина Марченко
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Родственники государственных служащих в Украине не смогут воспользоваться законом о налоговой амнистии.
Об этом заявил "24 каналу" министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.
"Когда вы декларируете как чиновник доходы семьи – вы декларируете состояние семьи в частности. Не зависит от того, это ваше личное или семьи – вы уже задекларировали. То есть если вы чиновник, то вы уже задекларировали свои доходы и других вариантов легализации быть не может", – сказал он.
На уточняющий вопрос журналиста, означает ли это, что "фактически жены чиновников не смогут сейчас легализовать капитал", глава Минфина ответил: "Не смогут".
"Это было одно из основных требований МВФ (Международный валютный фонд. – Ред.), насколько я понимаю, то последняя редакция также предусматривает именно такую позицию", – объяснил Марченко.
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Не суд, не прокурори, а ....тадам... МВФ !
Зеля вже розказує, що йому не дуже й потрібні гроші від ВМФ.
В нього все є.
Это мечта каждой власти, независимо от лиц.
Тока дурень доложит, что у него 10, 20, 100 или 5 тысяч баксов есть,
И то, если жить надоело, палицейские и прикопают ...
ЗЕ уже под следствием наверное?
Ну, жены может и не смогут, а вот мамы, тёти и бабушки - запросто.