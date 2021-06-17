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Жены украинских чиновников не смогут легализовать капитал в рамках налоговой амнистии: это требование МВФ, - глава Минфина Марченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Жены украинских чиновников не смогут легализовать капитал в рамках налоговой амнистии: это требование МВФ, - глава Минфина Марченко

Родственники государственных служащих в Украине не смогут воспользоваться законом о налоговой амнистии.

Об этом заявил "24 каналу" министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Когда вы декларируете как чиновник доходы семьи – вы декларируете состояние семьи в частности. Не зависит от того, это ваше личное или семьи – вы уже задекларировали. То есть если вы чиновник, то вы уже задекларировали свои доходы и других вариантов легализации быть не может", – сказал он.

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На уточняющий вопрос журналиста, означает ли это, что "фактически жены чиновников не смогут сейчас легализовать капитал", глава Минфина ответил: "Не смогут".

"Это было одно из основных требований МВФ (Международный валютный фонд. – Ред.), насколько я понимаю, то последняя редакция также предусматривает именно такую позицию", – объяснил Марченко.
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Топ комментарии
+4
Так у жен еще есть мамы и папы ! И там пожалуйста легализуй награбленное сколько хочешь !
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17.06.2021 12:01
+3
Пойдут массово разводы 😀😀😀
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17.06.2021 11:53
+2
Жён воровских на НАРЫ ,пусть шьют военную форму лет по ДЕСЯТЬ !!! Жены украинских чиновников не смогут легализовать капитал в рамках налоговой амнистии: это требование МВФ, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 9373
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17.06.2021 11:52
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Марченко засмутив Марченко
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17.06.2021 11:52 Ответить
Жён воровских на НАРЫ ,пусть шьют военную форму лет по ДЕСЯТЬ !!! Жены украинских чиновников не смогут легализовать капитал в рамках налоговой амнистии: это требование МВФ, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 9373
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17.06.2021 11:52 Ответить
Пойдут массово разводы 😀😀😀
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17.06.2021 11:53 Ответить
Так у жен еще есть мамы и папы ! И там пожалуйста легализуй награбленное сколько хочешь !
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17.06.2021 12:01 Ответить
Уявіть собі, грабунку українців перешкоджає не президент, не його партія чесні такі до виборів були, не системні всі...
Не суд, не прокурори, а ....тадам... МВФ !
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17.06.2021 11:53 Ответить
Хіба зелені вже прийняли такий закон?
Зеля вже розказує, що йому не дуже й потрібні гроші від ВМФ.
В нього все є.
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17.06.2021 11:53 Ответить
Вотетада! Пробило! Дважды два---четыре! Ещё раньше Пифагора так умножали. Но лучше позже чем никогда---ура!
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17.06.2021 11:54 Ответить
Т.е. - метод сдрыснуть от налогов из фильма "Побег из Шоушенка" уже не проканает??? о_О
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17.06.2021 11:54 Ответить
Ех, яка засада! Але трускавецькі проффесіонали щось придумають.
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17.06.2021 11:55 Ответить
Ихние шалавы смогут.
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17.06.2021 11:57 Ответить
так не для того и делается Жены украинских чиновников не смогут легализовать капитал в рамках налоговой амнистии: это требование МВФ, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 6256.зелень просто хочет посмотреть,что у пересичного в карманах,и обложить все это налогом
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17.06.2021 12:03 Ответить
Ещё бы!
Это мечта каждой власти, независимо от лиц. Дружини українських чиновників не зможуть легалізувати капітал у рамках податкової амністії: це вимога МВФ, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 3854
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17.06.2021 12:37 Ответить
В ачело марченка, гетьманцева и их закон,
Тока дурень доложит, что у него 10, 20, 100 или 5 тысяч баксов есть,
И то, если жить надоело, палицейские и прикопают ...
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17.06.2021 12:07 Ответить
И клована в компанию
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17.06.2021 12:08 Ответить
Жены украинских чиновников не смогут легализовать капитал в рамках налоговой амнистии: это требование МВФ, - глава Минфина Марченко - Цензор.НЕТ 956
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17.06.2021 12:09 Ответить
А шо там с квартирами Елены Зеленской в Крыму?

ЗЕ уже под следствием наверное?
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17.06.2021 12:25 Ответить
Дружини українських чиновників не зможуть легалізувати капітал у рамках податкової амністії: це вимога МВФ, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 6228
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17.06.2021 12:30 Ответить
Вот это хари! Особенно о Ленки. Интеллектом там даже и не пахнет.
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17.06.2021 12:42 Ответить
На уточняющий вопрос журналиста, означает ли это, что "фактически жены чиновников не смогут сейчас легализовать капитал", глава Минфина ответил: "Не смогут".

Ну, жены может и не смогут, а вот мамы, тёти и бабушки - запросто. Дружини українських чиновників не зможуть легалізувати капітал у рамках податкової амністії: це вимога МВФ, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 7807
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17.06.2021 12:39 Ответить
Готов работать внебрачным сыном, за жалкие 1.5% Дружини українських чиновників не зможуть легалізувати капітал у рамках податкової амністії: це вимога МВФ, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 8665
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17.06.2021 12:59 Ответить
а любимые?
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17.06.2021 13:53 Ответить
А чиновники при легализации своих доходов, хоть 1 рубль уплатили налогов в бюджет? Или эти налоги при легализации должны платить только заробитчане та простые украинцы. Хоть один корупированный чиновник, проработавший всю жизнь на государственной службе и имеющий даже по декларации миллионные статки, происхождение которых ничем не подтверждены, спокойно, просто заполнив декларацию легализовали свои доходы. Почему их освободили от уплаты налогов? Кто воровал, тот и в шоколаде ( прокуроры, судьи, таможенники и. т. далее). Где справедливость? И при чем здесь МВФ,?
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05.11.2021 09:15 Ответить
 
 