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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Байден (2381) НАТО (8958) Песков (1740) путин (29865) россия (91354) США (23238) членство в НАТО (1222)

Песков объяснил слова Путина про Украину "мазком" и заявил, что РФ пристально следит за движением государства в НАТО - это "красная линия"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Песков объяснил слова Путина про Украину

Путин и Байден не обсуждали углубленно тему Украины, она была обозначена в арсенале проблем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи лидеров двух стран, которая состоялась в среду в Женеве.

Так, Песков, отвечая на просьбу пояснить слова Путина о том, что тема возможного вступления Украины в НАТО затрагивалась на саммите лишь "мазком" сообщил: "Про Украину "мазком" могу объяснить эти слова Владимира Путина: углубленного обсуждения украинских дел не было. Как проблема в арсенале вот этих завалов, которые у нас есть, она была обозначена, но детального проговора не последовало".

По его словам, тема вступления Украины в Североатлантический альянс - это то, за чем Россия пристально наблюдает и то, что является для РФ "действительно той самой красной линией", о которой неоднократно говорил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос подключения США к "нормандскому формату" на саммите Байдена и Путина не обсуждался, - Песков

"Мы слышали во время европейского турне президента Байдена, первый раз он достаточно однозначно говорил о потенциальной возможности предоставления Украине ПДЧ (плана действий по членству в НАТО. - Ред.), это первый раз было сказано на таком самом высоком уровне и, конечно, это вызывает нашу обеспокоенность", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, что говорил Байден на саммите в Женеве по вступлению Украины в НАТО, Песков сказал: "Здесь я не могу вам точно сказать, что было на узком составе, но в расширенном составе это подробно не обсуждалось".

Напомним, президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин встретились на вилле "Ла Гранж" в Женеве 16 июня.

Саммит продолжался около четырех часов. Байден подарил президенту России пару специальных солнцезащитных очков-авиаторов, а российский президент - письменный набор "Москва" с хохломской росписью.

Байден заявил Путину о приверженности США суверенитету Украины, затронул тему Беларуси. Байден уклонился от ответа, доверяет он Путину, он сказал, что в случае, если российский оппозиционер Алексей Навальный умрет в тюрьме, последствия будут разрушительными.
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Топ комментарии
+7
ШОБ ВАМ ПОВИЛАЗІЛО ( кацапам ) 😀😀😀
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17.06.2021 11:54
+7
Песков объяснил слова Путина про Украину "мазком" и заявил, что РФ пристально следит за движением государства в НАТО - Цензор.НЕТ 5250 Не підглядай курва мокшанська. Песков объяснил слова Путина про Украину "мазком" и заявил, что РФ пристально следит за движением государства в НАТО - Цензор.НЕТ 1203
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17.06.2021 12:06
+5
То гинекологи мазки делают! Но с такими усам...... .
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17.06.2021 11:56
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ШОБ ВАМ ПОВИЛАЗІЛО ( кацапам ) 😀😀😀
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17.06.2021 11:54 Ответить
Песков объяснил слова Путина про Украину "мазком" и заявил, что РФ пристально следит за движением государства в НАТО - Цензор.НЕТ 4991
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17.06.2021 11:55 Ответить
То гинекологи мазки делают! Но с такими усам...... .
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17.06.2021 11:56 Ответить
ну так РАША ж куди двіжєтся?
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17.06.2021 12:02 Ответить
Песков объяснил слова Путина про Украину "мазком" и заявил, что РФ пристально следит за движением государства в НАТО - Цензор.НЕТ 8707
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17.06.2021 12:06 Ответить
"По итогам <"саммита"> президент РФ заявил, что был затронут вопрос Украины, но лишь «мазком»."(с)
Т.е. - согласно заявлению т.н. президента РФ, ролики о ходе "саммита" могут появиться исключительно на порнхабе.
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17.06.2021 11:58 Ответить
Движения нашего государства не должно никого беспокоить. Ибо это наша единая и скорректированная ...адженда. ...... Песков объяснил слова Путина про Украину "мазком" и заявил, что РФ пристально следит за движением государства в НАТО - Цензор.НЕТ 8731
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17.06.2021 12:00 Ответить
Песков объяснил слова Путина про Украину "мазком" и заявил, что РФ пристально следит за движением государства в НАТО - Цензор.НЕТ 5250 Не підглядай курва мокшанська. Песков объяснил слова Путина про Украину "мазком" и заявил, что РФ пристально следит за движением государства в НАТО - Цензор.НЕТ 1203
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17.06.2021 12:06 Ответить
ця тема не обговорюється, шлях України в НАТО і ЄС визначений Конституцією України.
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17.06.2021 12:10 Ответить
Договорились не размещать ракеты в Харькове. Но в Киеве можно. И все Украина в НАТО.
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17.06.2021 12:17 Ответить
Как можно было опуститься до диалога с ху@лом ? Срамота !
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17.06.2021 12:20 Ответить
Для чого обсосувати (а що сказав ?,а як сказав?) кожне кацапське чмо. Нам своє робити,без оглядки на козломордих підерасів.
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17.06.2021 12:46 Ответить
Я вам сейчас объясню, ЧТО НАСАМОМ ДЕЛЕ озеачает "вступления Украины в Североатлантический альянс - это то, за чем Россия пристально наблюдает и то, что является для РФ "действительно той самой красной линией"!
До ТЕХ пор, пока Украине НЕ в НАТО - кацапстан БУДЕ продолжать нам угрожать !
и ЛИШЬ ТОГДА, когда МЫ СТАНЕМ ЧЛЕНОМ НАТО !!! - ТОГДА только появится те самые красные ФЛАЖКИ, которые будут отпугивать от нас этих крыс !
Именно ЭТО кацапы и называют красной линией... - ТО ЧТО ИМ НЕ ПОЗВОЛИТ дальше влиять на нас ! А мы по своей нивности и сцыкливости - думаем, что ЭТО то, что нам якобы нельзя сделать! А на самом деле - НЕОБХОДИМО !
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17.06.2021 12:52 Ответить
Правильно. Мы хотим захватить Украину с минимальными для нас проблемами и потерями..... Читаем между строк.
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17.06.2021 13:35 Ответить
Байден вам очки не даром подарил: чтобы смотрели пристальней.
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17.06.2021 13:38 Ответить
 
 