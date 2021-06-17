Работаем над тем, чтобы РФ своими учениями и действиями не создавала препятствия для торговли в Черноморском регионе, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На переговорах Президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы МИД всегда присутствует тема развития украинской морской отрасли, портов, привлечения инвестиций в концессии, развития транзитных маршрутов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мы боремся за место Украины под солнцем, и эта борьба особенно актуальна сейчас, когда меняются цепи поставок в результате пандемии COVID-19. Любые новые проблемы - это также новые возможности. Задача Министерства иностранных дел - минимизировать проблемы и максимально вжать выгоды для Украины и украинского бизнеса", - отметил глава МИД.
По словам Кулебы, МИД всегда будет надежным партнером для украинского бизнеса и постоянно работает над созданием возможностей на иностранных рынках, поддержки украинских экспортеров в вопросах сертификации, налаживания контактов с органами власти, решением проблем.
"Отдельный важный вопрос - безопасность Черноморского региона. Если не будет безопасности - не будет и безопасной торговли. Вместе с международными партнерами мы работаем над тем, чтобы стабилизировать ситуацию в Черном море. Чтобы Российская Федерация своими учениями и действиями не создавала препятствия для торговли. Это одна из приоритетных задач МИД", - подчеркнул министр.
Пожалуйста, подождите...
«Несмотря на несколько лет вооружённого конфликта на Донбассе европейцы до сих пор почти ничего не знают о нем. В этой войне Украине недостаточно моральное поддержки, нужно ускорить ее вступление в НАТО и Евросоюз.
Об этом по итогам поездки на Донбасс заявил депутат Национального собрания Франции и соратник президента Эммануэля Макрона Пьер Персон.
По его словам, он посетил когда-то курортное прифронтовое село Широкино, где "брошенные зонтики и детские игрушки уступили место для снайперов и мин".
"Европейцы об этом почти ничего не знают: в 3000 км от Парижа, на границе Европы, украинский народ борется за свой суверенитет в этом затяжном конфликте, который уже привел и продолжает приводить к тысячам смертей и миллионам перемещенных лиц", - отметил Персон.
Он также отметил, что в отличие от российской пропаганды с нарративом о якобы "гражданской войне", на самом деле Россия навязала войну Украине. При этом пророссийские силы блокируют доступ жителей оккупированного Донбасса на свободную территорию.
"Я хотел еще раз подтвердить французскую поддержку украинцам. Однако просто моральной поддержки мало. Мы не можем продолжать закрывать глаза. Мы должны ускорить процесс интеграции Украины в НАТО и Европейский союз", - сказал Персон.
Он добавил, что несмотря на все усилия Украины, Евросоюз часто остается слепым в отношении войны, которая "притаилась у его ворот".
Большинство до недавнего времени водило своих отпрысков в русские школы при русских посольствах , вместо местных или английских школ .
Работайте.