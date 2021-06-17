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Новости Политика Украины
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реформы (3841) децентрализация (581) префекты (17) Алексей Чернышов (94)

ВР соберет голоса для внесения изменений в Конституцию в части децентрализации, - Чернышов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВР соберет голоса для внесения изменений в Конституцию в части децентрализации, - Чернышов

Верховная Рада соберет 300 голосов, необходимых для внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации.

Уверенность в этом выразил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов в интервью ZN.UA , информирует Цензор.НЕТ.

"После окончательного согласования позиций и регистрации проекта — будут (голоса. – Ред.). Но в любом случае речь идет о 2022 годе", - сказал Чернышов.

Он подчеркнул, что необходимые законы могут быть оперативно приняты, так же как и изменения в Конституцию.

"Законы - крайне важны. И Конституция - важна. Это вопрос жизнедеятельности громад и включения механизма их ответственности. Все законопроекты готовы и я не вижу в этом проблем", - заявил министр.

"Вы увидите, что реформа системы государственного управления будет лучшей реформой, которую сделала Украина за последний год", - добавил он.

Что касается возможности изменения формы государственного правления в Украине на президентскую республику, Чернышов уточнил, что "часто это единственный путь для быстрых реформ и структурных изменений", однако для Украины это преждевременный вопрос.

При этом он выразил уверенность, что будущие префекты на местах должны быть подотчетны напрямую президенту, а не Кабинету министров.

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"Мы обсуждаем этот вопрос и эту часть возможных изменений в Конституцию. Хотя я со своей стороны убежден, что это — абсолютная вертикаль президента Украины. Мы не можем не учитывать сегодняшнее состояние государства. Прежде всего внешнеполитические, территориальные особенности, а также внутреннюю нестабильность в силу незаконченности реформ. И здесь должна быть очень четкая вертикаль управления с достаточно быстрой реакцией ее главы. Только президент может дать необходимый заряд энергии этой конструкции и гарантировать безопасность государства", - заявил Чернышов.

Отвечая на вопрос о возможности громад стать юридическими лицами, он уточнил, что территориальная громада является основным субъектом самоуправления.

"Никто не поддает это сомнению", - подчеркнул министр.

"Сейчас работаем над усилением правосубъектности, дополнительное регулирование предполагаем путем внесения изменений в Конституцию и соответствующего законодательства. Работаем над этим совместно с Радой Европы", - добавил он.

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Автор: Ірина Дашківська
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Щось схоже на узурпацію !!! )))
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17.06.2021 12:06 Ответить
ЗЕчмо вже узурпувало владу. Залишилось закріпити це в Конституції.
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17.06.2021 12:07 Ответить
Заточують Конституцію під зеленого недоумка.
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17.06.2021 12:06 Ответить
Овощ тоже менял конституцию .
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17.06.2021 12:06 Ответить
Постепенно Зеля все сильнее и сильнее превращается в Овоща дубль 2. Финал будет абсолютно аналогичным. Но у него нет мозгов чтобы это понять.
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17.06.2021 12:09 Ответить
наслухався безлипломного придворного юриста. Тоді вирішили, бо не було як і ким, зміни внести через КС. купили суддів і окей.Дехто з суддів подав у відставку, так зявився Тупицький. зараз знайшли якогось клерка той буде розганяти пургу. Через КС не получиться, навіть дурні два рази в одне місце не заходять. А ВР буде противитись, розгоним, в нас вдастьця. в 1917 вдалось і тепер так само. зараз, поки грубка гаряча, проведуть рейтинг і перемога в кишені. дайош 2022. Хоча як свідчить недалека історія, коли Янукович скликав зїзд в Харкові, теж вважав, що має підтримку. Запросили губернаторів рейха, виступив навіть убієнний гангстер, а тут в Києві зібралась верховна рада і вся кліка ходу, той на літаку, другий в багажнику. гепа і доба полетіли а потім три дні виглядали, ще не шукають? А на останок Янукович позорно втік побивши ще одного Андрія (Клюєва) і все. Тепер поца убеділі теже лица -ми одной левой, только скажи. Схоже, один дурень бовкнув, а ці стоять і виглядають за куліс-ще не шукають.?
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17.06.2021 12:30 Ответить
 
 