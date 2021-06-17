Вопрос о возможности обмена Навального с США на саммите Байдена и Путина не обсуждался, - Песков

Вопрос о возможности обмена с США Алексея Навального, отбывающего заключение в российской колонии, на двустороннем саммите в Женеве не поднимался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Нет, такого разговора не было и таких предложений (со стороны США. - Ред.) не озвучивалось", - ответил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что тему Навального поднял лидер США Джо Байден на встрече в узком составе. По словам Пескова, президент России Владимир Путин дал ответ, но какой именно, пресс-секретарь уточнил.

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