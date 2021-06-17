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Вопрос о возможности обмена Навального с США на саммите Байдена и Путина не обсуждался, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вопрос о возможности обмена Навального с США на саммите Байдена и Путина не обсуждался, - Песков

Вопрос о возможности обмена с США Алексея Навального, отбывающего заключение в российской колонии, на двустороннем саммите в Женеве не поднимался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий  Песков заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Нет, такого разговора не было и таких предложений (со стороны США. - Ред.) не озвучивалось", - ответил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что тему Навального поднял лидер США Джо Байден на встрече в узком составе. По словам Пескова, президент России Владимир Путин дал ответ, но какой именно, пресс-секретарь уточнил.

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Автор: Ірина Дашківська
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Вопрос о возможности обмена Навального с США на саммите Байдена и Путина не обсуждался, - Песков - Цензор.НЕТ 8516
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17.06.2021 12:13 Ответить
чогось забагато піськова на сайті - нє?
Я би ще зрозумів, якби поруч, вперемішку я читав би коменти о'Салівана чи Нуланд...
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17.06.2021 12:13 Ответить
Таке враження що він у нас, а не за паребріком.
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17.06.2021 12:14 Ответить
Байден особистою пресухою рашистофюрера показав світу й німцям в першу чергу ХТО ТАКИЙ уХЙЛО . Зробити заяву про те, як посмів" УПОМІНАЄМАЯ журналістами лічность втекти у скляному боксі під апаратом штучного дихання втекти від обов"язкових явок у мєнтовку , як підозрюваний.
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17.06.2021 12:15 Ответить
На фото он худой и истощенный. Интересно- это фотошоп или нет? На лбу какой-то полукруг.
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17.06.2021 12:29 Ответить
а зачем овальный нужен США? хотят его впарить деду, пользуясь его глубокой деменцией? махнуть на колбасу для бутербродов.
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17.06.2021 13:22 Ответить
Американцям Навальний потрібен для шантажу виключно в кацапській тюрмі. На волі, а тим більше в США, він їм і нах не потрібен.
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17.06.2021 22:04 Ответить
 
 