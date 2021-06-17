Полиция разоблачила схему завладения 1,5 млн долларов США под видом реконструкции базы отдыха в Коблево. ФОТОрепортаж

Следователи Нацполиции разоблачили мошенническую схему завладения 1,5 млн долларов США под видом реконструкции базы отдыха в Коблево Николаевской области. Средства злоумышленники получили от представителя другого государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции.

В состав группы вошли представители юридического лица, адвокаты и должностные лица БТИ. Следователи установили, что с 2010 по 2014 годы злоумышленники взяли средства в ипотечный заем от представителя иностранного инвестора на реконструкцию базы отдыха с обязательством вернуть их в 2012 году. Вместо этого заемщики средства потратили не по назначению, а базу оформили на другое лицо во избежание взыскания в пользу потерпевшего.

Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления Национальной полиции в Николаевской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора проводят следственные действия по месту жительства фигурантов и ведения противоправной деятельности.

Мероприятия проводятся в рамках досудебного расследования, открытого по факту уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества сроком до 12 лет. Сейчас устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности группы.









Фото: сайт Нацполиции