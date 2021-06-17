Турчинов на выставке "Зброя та безпека": Мощные разработки ОПК могут остаться выставочными экспонатами из-за позиции власти. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

При существующем подходе к оборонным приоритетам руководства страны мощные разработки ОПК могут остаться лишь выставочными экспонатами.

Об этом сказал экс-секретарь СНБО Украины, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов после посещения выставки "Зброя та безпека".

По его словам, за шесть месяцев с начала года не подписано и не профинансировано ни одного контракта по государственному оборонному заказу. "Политическое руководство государства красиво рассказывает о том, как нужно защищать государство, как надо работать над тем, чтобы усилить нашу безопасность и оборону, но все это пустые слова, реальность – совсем другая", – сказал Турчинов, добавив, что пренебрежение оборонными приоритетами и вопросами безопасности являются визитной карточкой военного и политического руководства нашего государства.

Говоря о впечатлениях от выставки, экс-секретарь СНБО Украины отметил, что экспозиция отражает ситуацию в оборонной промышленности. "На выставке только 50% представляет государственный сегмент ОПК, все остальное – предложение частных оборонных предприятий, которые сегодня конкурируют достаточно эффективно и способствуют развитию оборонной промышленности Украины", – сказал он. "Когда мы говорим о государственных оборонных предприятиях, то, безусловно, тут флагманом остается конструкторское бюро "Луч", которое более правильно называть Конструкторское бюро Олега Коростелева", – сказал Турчинов, подчеркнув, что Олег Коростелев – уникальный человек, Герой Украины, ученый, организатор производства, внесший огромный вклад в безопасность нашей страны.

















По его словам, в этом году КБ Коростелева представляет не только свою традиционную продукцию: уникальные противотанковые ракетные комплексы: "Стугна", "Корсар" и другие, крылатые ракеты "Нептун", мощные ракетные комплексы "Вільха" и "Вільха-М", но и новые разработки, в частности, зенитные ракетные комплексы и сверхмощный ударный БПЛА "Сокіл". "Аналога "Соколу" нет в российской армии, а по своим характеристикам он значительно превышает перспективные турецкие ударные беспилотники "Байрактар", – подчеркнул он. Александр Турчинов отметил, что среди 10 стран, заключивших договора с КБ на закупку противотанковых ракетных комплексов "Стугна", Украина отсутствует. "Начиная с 2019 года ни одной "Стугны" не было закуплено для украинской армии!" – сказал он, подчеркнув, что в условиях, когда у наших границ стоят российские танки, "такое оборонное планирование явно противоречит интересам безопасности Украины".

"Кроме того, – по словам экс-секретаря СНБО, – огромное количество перспективных разработок предлагают негосударственные предприятия ОПК". "Невероятно мощно представлена Национальная Ассоциация оборонной промышленности Украины, которая объединяет ведущие частные оборонные предприятия. Среди разработок негосударственных предприятий – САУ "Богдана" натовского 155 мм калибра, которая отлично прошла испытания, мобильный ударный беспилотный комплекс RAM II, поставленный на базу одной из лучших отечественных бронемашин "Новатор", автоматические минометные комплексы "Смерека", боевая гусеничная плавающая машина "Кевлар-Е", уникальная амфибия "Nomad" и много других мощных разработок", – сказал Александр Турчинов.

Он подчеркнул, что все это свидетельствует о том, что украинская оборонная промышленность имеет огромнейший потенциал. "Но пренебрежение оборонными приоритетами, систематические срывы государственного оборонного заказа, отсутствие стратегического планирования, коррупция и хроническое недофинансирование ОПК военно-политическим руководством Украины может оставить все эти разработки на уровне выставочных экспонатов", – резюмировал экс-секретарь СНБО Украины.