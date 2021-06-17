Вопрос обращения Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО откладывается до встречи Зеленского и Байдена, - Гончаренко
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Рассмотрение обращения Верховной Рады о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО откладывается как минимум до доработки проекта и встречи президентов Зеленского и Байдена.
Об этом журналистам сказал инициатор постановления народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Он отметил важность постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса главного союзника США вне НАТО, так как исходя из результатов позавчерашнего саммита, Украина не станет членом Альянса в ближайшие годы.
Уже собрано 54 подписи депутатов всех фракций, кроме ОПЗЖ, о назначении внеочередного заседания Рады для рассмотрения этого вопроса.
"После этого состоялся разговор, на котором президент Байден пригласил президента Зеленского в Вашингтон. В июле должна произойти встреча на самом высоком уровне, на которой эти вопросы будут обсуждать. Во-вторых, вчера состоялось заседание Комитета по вопросам международной политики, на котором было признано, что это очень важный проект постановления но они хотят его доработать вместе с Комитетом по нацбезопасности и обороне. Возможно, будет добавлен пункт об отдельном договоре по безопасности. Поэтому на этой неделе рассмотрения этого постановления не будет", - сказал он.
Гончаренко акцентировал внимание на необходимости начертить четкий путь во взаимоотношениях с США в военной сфере вместо рассмотрения членства в НАТО единственной тактикой.
При этом, по его словам, курс на членство в НАТО для Украины должен оставаться основным.
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БАЙДЕН-ПУТИН: ИТОГИ ПЕРВОГО САММИТА.
Ничто не предвещало беды - её и не произошло. Ничто не предвещало прорыва - его тоже не произошло. Но определённый результат есть. А теперь по порядку.
Целеустремления Москвы в отношении Украины не нуждаются в изысканиях, они высечены на камне истории с 1654 по 1991 год, когда Украина, в той или иной форме, находилась внутри империи. Поэтому нынешние задачи Путина точно такие же, какими они были у Петра, Екатерины, Ленина и Сталина - Украина должна быть её составной частью. Без неё неоимперский проект неполноценен, поэтому будущее вторжение и поглощение бОльшей части Украины - вопрос не возможности, а времени.
Таков принципиальный нарратив Москвы. Именно поэтому не верьте тому, что вступление Украины в НАТО (шаг, полностью разрушающий вышеописанный план) Путин и Байден обговорили "мазком". Не "мазком", а весьма подробно. Никто из нас не может знать всех деталей, но главное, что тема присоединения Украины к Альянсу СТОЯЛА НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ. Это наиболее важный результат по той причине, что раньше данный вопрос не обговаривался лидерами РФ И США ни разу.
Кремлёвский карлик дует щёки и выпячивает такие понятия, как "стратегическое сотрудничество в Арктике" и кибервойны для того, чтобы казаться равным Вашингтону партнёром. На самом деле, его волнуют три вопроса: как избежать новых санкций, Украина и Китай (да-да - Китай!).
Впрочем, перейдём к Байдену, ибо он играл первую скрипку, а то, что говорил Путин по окончанию переговоров - корм для внутреннего потребления.
Сразу замечу, что президент США заявил о непоколебимой позиции по поддержке территориальной целостности Украины ещё до того, как его успели об этом спросить. Главное подтверждение того, что Украина была среди центральных тем.
Интересен пассаж Байдена о Минске: "Мы обсуждали Минские договоренности. Я высказал свое мнение об этом. Он (Путин) не возражал мне, но различия в позициях были." Эти слова опровергают тот факт, что Вашингтон согласился с кремлёвской трактовкой этих соглашений. Потом, пересматривая анализ CNN, услышал фразу ведущего о том, что Москва и Вашингтон, понимая невыполнимость Минска, якобы, пришли к соглашению негласно заморозить конфликт со взаимными обязательствами не предпринимать действий по ухудшению ситуации.
Ещё одна фраза Байдена: "Россия сейчас находится в очень и очень трудном положении. Она отчаянно хочет оставаться сверхгосударством, но её давит Китай." Сколько скрытой иронии в этих словах - раньше давили только Штаты, а сейчас это уже делает "дружественный" Китай.
Теперь сделаем определённые выводы:
Уже понятно, что Вашингтон не собирается ставить Москву на колени какими-то сверхсанкциями, а намерен вести с ней диалог по схеме: сделал - получи кость. Хорошо это или плохо? Больше хорошо. Как бы вы себя ни тешили тем, что Россия вот-вот развалится - это желание далеко от реальности. У неё есть определённый запас прочности, а её руководство научено ВЕКАМИ держать свой народ на цепи - даже если он будет жрать одну морковь и капусту. Но ядерного и другого оружия у этих дураков - как у собаки блох. И если их пережать больше, чем нужно, они в целях шантажа начнут это оружие использовать - мол, смотрите, какие мы дураки. И использовать в показательных целях не где-нибудь, а в Украине. Поверьте, их в этом случае не остановит ни один SWIFT. Поэтому, пока Вашингтон и Москва разговаривают, Украина в относительной безопасности.
Судя по скупости информации, абсолютное большинство договорённостей было не публичным. Среди того, что проскользнуло в американских новостях, интересными видятся слова Байдена в самолёте о том, что Путин предлагал ему модернизированный вариант Ялты (распределение мира по зонам влияния), от чего американский президент отказался. Что также является позитивным сигналом для Украины и гарантией того, что мы остаёмся в американской зоне безопасности. Ещё, якобы, договорились обмениваться информацией о передвижениях американских войск в Европе и российских вблизи украинской границы во избежание непредвиденных Casus belli.
Тоже для нас неплохо, ибо месяц назад мы были очень близко от масштабного вторжения России.
Среди интересующих нас тем, было договорено (опять-таки, по сообщениям американских источников) провести детальные консультации относительно компенсаторных механизмов Украине после достройки СП-2. В контрактах, якобы, должно быть указано, что за украинской ГТС резервируется не менее 25% объёмов газа, идущего в северо-европейском направлении. Кроме того, "поток" должен быть запущен не ранее 1 апреля будущего года. Плюс ещё что-то. Эти моменты пока обозначены пунктиром.
Что ж, здесь Германия тупо "пережала" Украину - не в последнюю очередь про@б ермаковской дипломатии.
Всё более очевидно, что Байден больше дипломат, чем ястреб - он избрал такой путь, и нам остаётся его принять. Но, при определённых недостатках, этот путь отодвигает возможность полномасштабной войны от Украины. США в любом случае остаются нашим главным стратегическим партнёром и гарантом безопасности. А то, что Байден ПЕРВЫМ среди американских президентов заговорил о возможности принятия нашей страны в НАТО, говорит о том, что наедине с Москвой мы не останемся.
А теперь ложка дёгтя. И возложить её хочу на голову нашей дипломатии. При Зеленском мы стали во многом ведомыми. Где шаги на упреждение? Где нестандартные комбинации? Где создание проукраинских лобби? Где дипломатическая (а не просто) наглость, в конце концов?
Большинство вопросов решается за спиной Украины. Её НЕ сдают с потрохами, но результат был бы лучше, если бы наступательность дипломатии выражалась не в новом кабинетике гаранта с пластмассовыми джунглями, а в профессиональном кадровом подборе и передаче её из рук Ермака в руки профессионалов с наработанными связями в США и Европе.
Елисеев, В.Чалый, Огрызко... Вот кто должен (ИМХО) не вылезать из кабинетов западных чиновников, а не те блатные МИДовцы, которых пристроили по просьбе "квартальцев".
На сегодня так. Дальнейшей информацией буду делиться по мере поступления. Хорошего всем дня!
Подяка мудрому наріТу , трясця його матері 🙁