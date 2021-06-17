Вопрос обращения Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО откладывается до встречи Зеленского и Байдена, - Гончаренко

Рассмотрение обращения Верховной Рады о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО откладывается как минимум до доработки проекта и встречи президентов Зеленского и Байдена.

Об этом журналистам сказал инициатор постановления народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил важность постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса главного союзника США вне НАТО, так как исходя из результатов позавчерашнего саммита, Украина не станет членом Альянса в ближайшие годы.

Уже собрано 54 подписи депутатов всех фракций, кроме ОПЗЖ, о назначении внеочередного заседания Рады для рассмотрения этого вопроса.

"После этого состоялся разговор, на котором президент Байден пригласил президента Зеленского в Вашингтон. В июле должна произойти встреча на самом высоком уровне, на которой эти вопросы будут обсуждать. Во-вторых, вчера состоялось заседание Комитета по вопросам международной политики, на котором было признано, что это очень важный проект постановления но они хотят его доработать вместе с Комитетом по нацбезопасности и обороне. Возможно, будет добавлен пункт об отдельном договоре по безопасности. Поэтому на этой неделе рассмотрения этого постановления не будет", - сказал он.

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Гончаренко акцентировал внимание на необходимости начертить четкий путь во взаимоотношениях с США в военной сфере вместо рассмотрения членства в НАТО единственной тактикой.

При этом, по его словам, курс на членство в НАТО для Украины должен оставаться основным.