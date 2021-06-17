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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человека, выздоровели - 1223, выявили 251 новый случай, - Кличко. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 251 новый случай заболевания коронавирусом (всего 211688).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

Так, за сутки заболели 144 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 92 мужчины в возрасте от 21 до 87 лет, 7 девочек от 7 до 15 лет и 8 мальчиков от 2 до 15 лет.

Также зафиксировано 3 летальных случая от вируса (всего 5165).

В больницы Киева за сутки были госпитализированы 54 больных COVID-19.

1223 жителя Киева преодолели коронавирус (всего 202023).

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Днепровском (46), Дарницком (43) и в Соломенском (29).

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человека, выздоровели - 1223, выявили 251 новый случай, - Кличко 01
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Можно Боксу отведать и проведать всех померших - как раз пока по пробкам доедет до второго, то уже и лю-лю пора. Отведать третьего умершего смогут не только лишь все, мало ли кто это сможет сделать.... За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человека, выздоровели - 1223, выявили 251 новый случай, - Кличко - Цензор.НЕТ 7173
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17.06.2021 12:49 Ответить
зато приятоно когда быдло поддается дресировке в масках без всякой гидности и мозгов.
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17.06.2021 14:14 Ответить
Завдяки Кличку маємо покращення із захворюваністю на Ковід в Києві. За добу від COVID-19 у Києві померли 3 людини, одужали - 1223, виявили 251 новий випадок, - Кличко - Цензор.НЕТ 7413
Якщо оберемо його Президентом - певен всі кризи після Оманського він разрулить на раз-два
За добу від COVID-19 у Києві померли 3 людини, одужали - 1223, виявили 251 новий випадок, - Кличко - Цензор.НЕТ 1785
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17.06.2021 19:41 Ответить
 
 