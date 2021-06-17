За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человека, выздоровели - 1223, выявили 251 новый случай, - Кличко. КАРТА
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За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 251 новый случай заболевания коронавирусом (всего 211688).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.
Так, за сутки заболели 144 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 92 мужчины в возрасте от 21 до 87 лет, 7 девочек от 7 до 15 лет и 8 мальчиков от 2 до 15 лет.
Также зафиксировано 3 летальных случая от вируса (всего 5165).
В больницы Киева за сутки были госпитализированы 54 больных COVID-19.
1223 жителя Киева преодолели коронавирус (всего 202023).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Днепровском (46), Дарницком (43) и в Соломенском (29).
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Якщо оберемо його Президентом - певен всі кризи після Оманського він разрулить на раз-два