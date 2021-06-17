Коболев о газовых переговорах в 2014 году: Может, Медведчук и хотел стать посредником, но я его не видел и не слышал

Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг участие Виктора Медведчука в газовых переговорах в 2014 году. Более того, он заявил, что никто из чиновников, в том числе и тогдашний президент Петр Порошенко, ни разу не упоминал в разговоре о Медведчуке, также никто ни разу не ссылался на разговор с Медведчуком.

Об этом Коболев заявил в интервью thepage.ua, передает Цензор.НЕТ.

"В процессе трехсторонних переговоров у меня было много разговоров и с премьер-министром, и с президентом. Господин Продан, тогдашний министр энергетики и угольной промышленности, и его заместитель Игорь Диденко присутствовали на самих переговорах. В определенный момент подключилась госпожа Зеркаль, которая сыграла также очень позитивную и важную роль. Мое впечатление от сотрудничества с ними - это то, что они как люди, которые заботились, прежде всего, за получение лучших условий для Украины, как раз и обсуждали со мной все возможные варианты. Искали, где мы сможем получить нечто большее, когда мы сможем от европейцев получить обещания какой-то другой помощи. Я никогда не слышал ни от кого из них, что они говорили с Медведчуком или чтобы они ссылались на разговор с Медведчуком. И Медведчука на трехсторонних газовых переговорах я тоже не видел и не слышал. Я никогда не чувствовал того, что руководство украинского правительства или президент, или другие участники украинской делегации хотели сделать или заставить меня принять нечто такое, что было бы не в интересах Украины", - рассказал Коболев.

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"Я не помню, чтобы он (Порошенко. – Ред.) просил, хотел убедить меня в чем-то, что шло бы в разрез с украинским интересом", - акцентировал он.

"Одно из первых писем, которые я написал "Газпрому", когда меня назначили руководителем "Нафтогаза" в 2014 году, содержал тезис о том, что, уважаемый господин Миллер, прошу учесть тот факт, что в будущем все отношения в вопросах импорта газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" будут строиться без посредников. Это письмо, как я выяснил позже, имело большой резонанс. Потому что некоторые бизнес-группы считали, что сейчас власть изменилась и мы попробуем скопировать схему "РосУкрЭнерго". В "Газпроме", прочитав это письмо, насколько я знаю, стали гораздо серьезнее относиться к разговорам с "Нафтогазом". Потому что им многие с украинской стороны говорил, что сейчас к вам придут украинцы и предложат вам какого-то частного посредника. Это письмо помогло очень сильно. Поэтому, говоря о любых посредниках - а теоретически господин Медведчук мог быть таким посредником или хотел им стать, - этот путь я отрезал всем в самом начале. Какой ему был смысл кому-то что-то обещать, я до конца не понимаю. Но я не понимаю этого человека, поэтому не могу сказать, что этого не было", - отметил Коболев.

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"В процессе переговоров в мой кабинет как руководителя "Нафтогаза" приходило большое количество различных известных людей, которые говорили: "Коболев, я вчера был в Москве, я все порешал, ты мне только мандат на переговоры дай и завтра газ будет. Вышки заберем в Крыму, газ пустим, по транзиту вопрос решим. Давай мандат на переговоры, и я все порешаю". Например, двое из таких в то время были народными депутатами, которым нельзя ограничить вход в компанию, которые приходили, садились в моей приемной и говорили моему секретарю, что мы будем ждать Коболева, мы не уйдем, у нас информация государственной важности. Я это все воспринимал, как "торговлю воздухом". Во время одного из разговоров так же и Миллер мне сказал: "Господин Коболев, давайте договоримся, что любые разговоры о газовых вопросов может вести или я, или человек, который от меня придет по доверенности". Поэтому всем этим людям я говорил: уважаемые, как только вы придете ко мне с доверенностью от Миллера, мы с вами продолжим этот разговор. Пока этой доверенности на столе я не вижу, не тратьте свое и мое время. При всем уважении к вашему статусу, но это несерьезно", - рассказал он.

"Вполне возможно, что господин Медведчук искал что-то в этих переговорах. Может он пытался стать неким посредником, может он хотел поменять что-то на что-то. Мне трудно сказать. Но никаких обменов на какие-то коммерческие вещи или уступок, которые не имели объяснения или не имели каких-то встречных уступок с российской стороны, украинская делегация не делала. Результатом этой работы является тот факт, что мы очень быстро поняли, что нам российский газ больше не нужен. Что мы можем пройти зиму без российского газа, покупая газ из Европы, ведь соглашение позволяет это делать. Был момент, когда "Газпром" звонил "Нафтогазу" и говорил: вы не будете газ покупать? Мы говорим: нам не нужно, мы покупаем дешевле и в другом месте. Так у вас супер-контракт, который позволяет закрыть любую потребность Украины, если такая необходимость возникает. Это очень полезный инструмент. Но пока мы не будем пользоваться. Они говорят: почему у нас постоянно ноль, а у европейцев вы что-то берете? Мы говорим: дайте низкую цену - возьмем у вас. - Мы не можем, у нас арбитраж. - Тогда извините, мы у вас не будем покупать", - отметил Коболев.

"В вопросах переговоров с "Газпромом" я имею опыт общения с двумя президентами. Я считаю, что оба президента как Порошенко, так и Зеленский, старались максимально действовать в интересах Украины", - резюмировал Коболев.

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Ранее журналист Денис Бигус опубликовал так называемые "пленки Медведчука", из которых следует, что Медведчук в разговорах с руководством "Газпрома" обещал якобы поддержку экс-президента Петра Порошенко в решении газовых проблем. Из контекста разговора Медведчука следует, что еще в 2014 году он мог создать новое RosUkrEnergo, которое бы занималось поставками российского газа в Украину по ценам, намного выше рыночных. Сам Медведчук говорит о том, что якобы помогает ему Порошенко.