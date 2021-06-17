Коболев о газовых переговорах в 2014 году: Может, Медведчук и хотел стать посредником, но я его не видел и не слышал
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг участие Виктора Медведчука в газовых переговорах в 2014 году. Более того, он заявил, что никто из чиновников, в том числе и тогдашний президент Петр Порошенко, ни разу не упоминал в разговоре о Медведчуке, также никто ни разу не ссылался на разговор с Медведчуком.
Об этом Коболев заявил в интервью thepage.ua, передает Цензор.НЕТ.
"В процессе трехсторонних переговоров у меня было много разговоров и с премьер-министром, и с президентом. Господин Продан, тогдашний министр энергетики и угольной промышленности, и его заместитель Игорь Диденко присутствовали на самих переговорах. В определенный момент подключилась госпожа Зеркаль, которая сыграла также очень позитивную и важную роль. Мое впечатление от сотрудничества с ними - это то, что они как люди, которые заботились, прежде всего, за получение лучших условий для Украины, как раз и обсуждали со мной все возможные варианты. Искали, где мы сможем получить нечто большее, когда мы сможем от европейцев получить обещания какой-то другой помощи. Я никогда не слышал ни от кого из них, что они говорили с Медведчуком или чтобы они ссылались на разговор с Медведчуком. И Медведчука на трехсторонних газовых переговорах я тоже не видел и не слышал. Я никогда не чувствовал того, что руководство украинского правительства или президент, или другие участники украинской делегации хотели сделать или заставить меня принять нечто такое, что было бы не в интересах Украины", - рассказал Коболев.
"Я не помню, чтобы он (Порошенко. – Ред.) просил, хотел убедить меня в чем-то, что шло бы в разрез с украинским интересом", - акцентировал он.
"Одно из первых писем, которые я написал "Газпрому", когда меня назначили руководителем "Нафтогаза" в 2014 году, содержал тезис о том, что, уважаемый господин Миллер, прошу учесть тот факт, что в будущем все отношения в вопросах импорта газа между "Нафтогазом" и "Газпромом" будут строиться без посредников. Это письмо, как я выяснил позже, имело большой резонанс. Потому что некоторые бизнес-группы считали, что сейчас власть изменилась и мы попробуем скопировать схему "РосУкрЭнерго". В "Газпроме", прочитав это письмо, насколько я знаю, стали гораздо серьезнее относиться к разговорам с "Нафтогазом". Потому что им многие с украинской стороны говорил, что сейчас к вам придут украинцы и предложат вам какого-то частного посредника. Это письмо помогло очень сильно. Поэтому, говоря о любых посредниках - а теоретически господин Медведчук мог быть таким посредником или хотел им стать, - этот путь я отрезал всем в самом начале. Какой ему был смысл кому-то что-то обещать, я до конца не понимаю. Но я не понимаю этого человека, поэтому не могу сказать, что этого не было", - отметил Коболев.
"В процессе переговоров в мой кабинет как руководителя "Нафтогаза" приходило большое количество различных известных людей, которые говорили: "Коболев, я вчера был в Москве, я все порешал, ты мне только мандат на переговоры дай и завтра газ будет. Вышки заберем в Крыму, газ пустим, по транзиту вопрос решим. Давай мандат на переговоры, и я все порешаю". Например, двое из таких в то время были народными депутатами, которым нельзя ограничить вход в компанию, которые приходили, садились в моей приемной и говорили моему секретарю, что мы будем ждать Коболева, мы не уйдем, у нас информация государственной важности. Я это все воспринимал, как "торговлю воздухом". Во время одного из разговоров так же и Миллер мне сказал: "Господин Коболев, давайте договоримся, что любые разговоры о газовых вопросов может вести или я, или человек, который от меня придет по доверенности". Поэтому всем этим людям я говорил: уважаемые, как только вы придете ко мне с доверенностью от Миллера, мы с вами продолжим этот разговор. Пока этой доверенности на столе я не вижу, не тратьте свое и мое время. При всем уважении к вашему статусу, но это несерьезно", - рассказал он.
"Вполне возможно, что господин Медведчук искал что-то в этих переговорах. Может он пытался стать неким посредником, может он хотел поменять что-то на что-то. Мне трудно сказать. Но никаких обменов на какие-то коммерческие вещи или уступок, которые не имели объяснения или не имели каких-то встречных уступок с российской стороны, украинская делегация не делала. Результатом этой работы является тот факт, что мы очень быстро поняли, что нам российский газ больше не нужен. Что мы можем пройти зиму без российского газа, покупая газ из Европы, ведь соглашение позволяет это делать. Был момент, когда "Газпром" звонил "Нафтогазу" и говорил: вы не будете газ покупать? Мы говорим: нам не нужно, мы покупаем дешевле и в другом месте. Так у вас супер-контракт, который позволяет закрыть любую потребность Украины, если такая необходимость возникает. Это очень полезный инструмент. Но пока мы не будем пользоваться. Они говорят: почему у нас постоянно ноль, а у европейцев вы что-то берете? Мы говорим: дайте низкую цену - возьмем у вас. - Мы не можем, у нас арбитраж. - Тогда извините, мы у вас не будем покупать", - отметил Коболев.
"В вопросах переговоров с "Газпромом" я имею опыт общения с двумя президентами. Я считаю, что оба президента как Порошенко, так и Зеленский, старались максимально действовать в интересах Украины", - резюмировал Коболев.
Ранее журналист Денис Бигус опубликовал так называемые "пленки Медведчука", из которых следует, что Медведчук в разговорах с руководством "Газпрома" обещал якобы поддержку экс-президента Петра Порошенко в решении газовых проблем. Из контекста разговора Медведчука следует, что еще в 2014 году он мог создать новое RosUkrEnergo, которое бы занималось поставками российского газа в Украину по ценам, намного выше рыночных. Сам Медведчук говорит о том, что якобы помогает ему Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
"ЗЕбіл"
"Диджиталізація"
"Трускавецька академія"
"Велике будівництво"
"Бігус"
Втім, самі вирішуйте, прочитавши авторське ессе: «ЧИ ПОМЕРЛА ЖУРНАЛІСТИКА?»
У шоу Бігуса ми чуємо голос схожий на Медведчука і бачимо, як журналісти сліпо йому вірять. Тим часом принцип, якому вчать на усіх журналістських тренінгах звучить так: "Якщо твоя мама каже, що любить тебе, попроси докази". Це означає, що коли в журналіста є важлива документація чи записи він має перевірити їх істинність. На тренінгах для початківців говорять, що підтвердження потрібно отримати з трьох незалежних джерел. Далі спілкування з усіма можливими учасниками події аналіз та співставлення отриманих тверджень з реальними фактами. Коли це зроблено, можна говорити про журналістику. Якщо ні - це просто розважальне шоу, яке має такий самий стосунок до реальності, як і художній фільм.
Денис Бігус і його колеги роблять чотирисерійне шоу на основі злитих їм записів кума Путіна Віктора Медведчука.
Денис Бігус і його колеги нібито дають нам можливість дізнатися багато такого, з чого можна зробити висновок, що ні, не Медведчук , бо "з ним і так все ясно", а попередній президент України Петро ПОРОШЕНКО - справжній "барига", який торгував інтересами країни.
Квінтесенцією цього дійства стала четверта серія. В ній нам розповідають про переговори навколо газу і електропостачання, які змушена вести Україна, щоб не опинитися без енергоносіїв. Ми чуємо, що Медведчук телефонує у Кремль, розповідає про переговори і домовленості з Порошенком, котрий нібито погоджується вирішувати питання на користь Москви.
Ми сидимо біля екрану в нервовому напруженні і очікуємо, що країну ось, ось дешево продадуть. І раптом дізнаємося, що... питання вирішено на користь України.
Правда, журналістка Леся Іванова повідомляє це між іншим, використовуючи словосполучення "заради справедливості" і видає сакраментальну фразу: "Але ця історія із тих, котрі не про результат, а про процес".
Ще раз: знижку на газ Україна отримала, підписала вигідний для неї контракт. Плани Медведчука провалилися. Але це все одно зрада, на думку команди Бігуса.
Не менш яскравий епізод в тій же серії, пов'язаний з українсько-російськими перемовинами з електроенергії. З вуст Медведчука ми дізнаємося, що планувалася фірма прокладка, через яку мали заробляти якісь приватні структури. Але і тут нічого подібного не сталося: підписали угоду напряму. Вигідність для України цього контракту автори шоу не заперечували.
Але зраду вони таки знайшли. У контракті Крим обізвали федеральним округом Росії. І Україна це підписала. Леся Іванова робить висновок, що ми легалізували Крим як російський, так само як це ще раніше, за словами журналістки, зробив Медведчук з бойовиками так званих Л/ДНР.
Спершу мій мозок, мабуть, як і мізки багатьох інших глядачів, закипів від обурення: Крим уже не наш та й "молоді республіки" легалізовані. Хіба за це воювала наша армія і добробати? Зрештою, хіба за це стояв Майдан?
А потім мій думальний апарат трохи охолов і поставив питання: а про що було розслідування - про електроенергію чи про легалізацію Криму? Якщо про енергію, то до чого тут легалізація?
А якщо про легалізацію Криму і "молодих республік", то реальність дуже відрізняється від описаної в телевізорі командою Бігуса: Україна не визнає Крим російським, так само як і цивілізовано світова спільнота. Окуповані території залишаються не визнаними утвореннями, Порошенко, попри старання деяких осіб, не вів з ними прямих переговорів, як цього хоче Росія. То в чому ж легалізація?
Як ми дізналися зі слів самої Лесі Іванової, вона віддає перевагу оцінюванню процесу, а не результату. І якщо результат не провальний, то провали можна пошукати в процесі. Чим вона і займалася.
Втім, такий підхід команда Бігуса застосовує не завжди. Наприклад, в історії з нафтопроводом вони цілком задовольнилися результатом. Нагадаю: мова про українську ділянку "Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова", яка перебувала в держанвій власності України, а потім нею заволоділа ДП"ПрикарпатЗахідтранс" , структура, яку пов'язують з Медведчуком.
Зрада? Не можна виключати. Коли така смачна власність потрапляє до рук проросійського політика, то це аж ніяк не перемога. І в шоу з вуст Медедчука ми чуємо, що суди ухвалюють рішення на його користь. І висновок напрошується, що це зроблено під тиском Порошенка. Виходить, загребущі руки попереднього Президента віддали трубу з нафтою в руки ворожому агенту.
Але в цьому випадку автори шоу забули про процес. А він полягав у тому, що підконтрольна Порошенкові РНБО 6 травня 2015 року ухвалила рішення, де в пункті "б", частини першої сказано наступне: "Визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів "Самара - Західний напрямок і Грозний - Армавір - Трудова", що проходять через територію України, загальною довжиною 1433 км, та вжити заходів щодо забезпечення захисту економічних інтересів держави".
Іншими словами, пропонувалося зберегти цю трубу у державній власності. Мало того, указ Порошенка, який запускає цю постанову в дію, називається так: "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року" та додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями".
Себто ще раніше РНБО розглядав це питання.
У поєднанні з цими фактами зрада з боку Порошенка виглядає дещо дивно: однією рукою він намагається зберегти трубу у власності держави Україна, а іншою віддає її Медведчуку.
Ситуація абсурдна. Але погодимося, що в житті все може бути. І якщо автори наполягають на своїх висновках, то вони мають пояснити цей дисонанс.
Однак, член команди Бігуса Максим Опанасенко не озвучує факт рішення РНБО. Чому? Він або не знав про нього, тобто не зібрав всю суму фактів. Або свідомо замовчав його, не уміючи пояснити таку суперечність. А без такого пояснення зрада виглядає не так переконливо.
Ще один момент. Опанасенко згадав, що боротьба за трубу почалася 2011 року. Але насправді це не так. Якщо вивчити судове рішення за цим лінком , то ви побачите, що історія тягнеться з 2005 року. В судових рішеннях є посиланням на міждержавні російсько-українські угоди. Себто ситуація аж ніяк не виглядає так, що підступний Медведчук за часів Порошенка зненацька взяв і заволодів трубою.
Зрозуміло, що навколо труби точилася шалена боротьба. Але ніхто нічого не розслідував - Бігус просто переказав нам слова Медведчука, які там фігурують і подав це в якості головного доказу. При цьому замовчав ряд фактів, озвучення яких не дозволило б малювати історію в чорно-білий колір.
А якщо брати ширший результат, то за часів Порошенка Україна злізла з газової голки Росії, ухвалила закон про ринок енергоносіїів, виграла суди у Газпрому. Цей перелік можна продовжувати. Ці ключові і незаперечні факти аж ніяк не в'яжуться з нібито прагненням Порошенка здати Україну Москві. Але команда Бігуса віддає перевагу процесу.
Найбільш огидно виглядає історія з полоненим кіборгом Рахманом. На нього мали обміняти російського майора Владіміра Старкова. Він перебував під слідством, його мали судити і після рішення суду звільнити в обмін на Рахмана. Це було важливо, щоб юридично зафіксувати наявність російських військ на території України. Через судові процедури процес затягувався. Зі слів Медведчука випливає, що Рахмана навмисне затримували в полоні, бо Порошенко хотів попіаритися на цьому.
Однак, ми виявили раніше, Медведчук щораз провалювався. Чи варто беззастережно довіряти його версії? Я би не став цього робити. Але автори шоу чомусь знову і знову беззастережно пристають на версію Медведчука.
З шоу випливає, що Порошенко не зрозуміло з яких мотивів легалізував проросійського політика Медведчука і ввів його в українське політичне поле. Автори замовчали той факт, що за Медведчука просила канцлерка Німеччини Ангела Меркель. І це була її відкрита позиція. Новина про це пройшла в українських ЗМІ. І якби автори шоу згадали б про позицію Меркель, то їм довелося б пояснювати хоча б у вигляді версій, чому фрау канцлерка це зробила.
Моє припущення. Україна на той час була знесиленою і дуже залежала від західний партнерів. Тому мусила прислухатися до них. А Німеччина продовжувала зважати на позицію Путіна. І він через німецьку партнерку пролобіював свого кума.
У Бігуса і команди могли б бути інші версії. Але вони жодних версій не розглядали, а просто замовчали пропозицію Ангели Меркель. Погодьтеся, що її оприлюднення, як мінімум, послаблює твердження про те, що Медведчука легалізував в українській політиці Порошенко.
Команда Бігуса отримала величезний злив інформації. Вона заслуговує на оприлюднення? Звісно, так. За умови, що розслідувачі співставлять отриману інформацію з реальністю, зберуть всю суму фактів, які стосується теми, різнобічно розглянуть всі можливі версії. Тим часом, команда взяла всі твердження Медведчука на віру. Це при тому, що сам Бігус стверджує, що Медведчук бреше. Автор шоу також пересмикувала факти і підтягнула під висновки про зраду Порошенка.
Чотирисерійне шоу дає підстави для висновку: журналістам так, само, які і політикам, не можна довіряти на слово. Або не сприймати їхню роботу занадто серйозно, а ставитися, як д
Всегда считал бихусов тампаксами бабломойского. Оно и понятно- свистеть- не мешки ворочать, а команда с Кремля "мочить" патриота Порошенко никогда и не отменялась то! А ослобородька все пытается свой рейтинг поднять за счет брехни на Порошенко. Самое страшное- мудрый нарид не способен думать от слова абсолютно, зеленое дерьмо в принципе не в состоянии думать. Там никто даже не вникал в эти пленки- им по г+г сказали, и быдломасса дружно завыла- бубачка стоящий на коленях и смотрящий ***** в ... ой, глаза, у них патриот, одно только это вызывает гомерический смех и просто отбивает желание общаться с этими манкуртами.