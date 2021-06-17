РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9905 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
902 4
вакцина (3810) карантин (16725) Харьков (6549) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Еще два центра массовой вакцинации заработают в Харькове в ближайшие выходные, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Еще два центра массовой вакцинации заработают в Харькове в ближайшие выходные, - ОГА

В Харькове в ближайшие выходные планируется развернуть еще два центра массовой вакцинации в дополнении к тому, который работал в минувшую субботу и воскресенье.

Об этом сообщил заместитель главы облгосадминистрации Михаил Черняк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На эти выходные планируем запустить еще два центра вакцинации. Сегодня-завтра - подготовительная работа. В субботу, надеюсь, они заработают... Об адресах (новых центров. - Ред.) проинформируем, когда они будут готовы ", - сказал Черняк на брифинге в четверг.

Он уточнил, что пункты вакцинации будут развернуты в помещениях, предоставленных харьковскими предпринимателями в бизнес-центрах в районе Южного вокзала и ул.Космическая.

Во всех трех центрах будут вакцинировать препаратом Сoronavac.

Черняк также сообщил, что ОГА рассматривает возможность дальнейшего увеличения количества центров массовой вакцинации, которые будут работать в выходные, в том числе изучается возможность открыть такие центры на уровне ОТГ в области.

Читайте также: Центры массовой вакцинации изменили график работы на эти выходные, - Минздрав

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Северодонецке заработал Позвонили знакомые,что прививают всех желающих Pfizer.!5 км и мы там с женой примчались..Люди подходят..но очереди нет.Заполнили бумаги,..проверка температуры ,опрос врача -укол.30 мин посидели и домой!!! Через 28 дней второй раз
показать весь комментарий
17.06.2021 14:02 Ответить
Повезет, если через 28 дней также предложат для повторной вакцинации Pfizer. Но на данном этапе вам подфартило именно с такой высоко эффективной вакциной. Радуюсь за вас и вашу семью.
показать весь комментарий
17.06.2021 14:45 Ответить
Спасибо.Я правда переболел в декабере и вирусолог по Прямому говорил что те кто переболев вообще один раз прививаться надо
показать весь комментарий
17.06.2021 16:49 Ответить
Опять китайский фуфломицин.
показать весь комментарий
17.06.2021 17:42 Ответить
 
 