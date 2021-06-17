"Слуга народа" Потураев о перепалке с ОПЗЖ: Я никому из них не желаю лютой смерти, но последствия могут быть страшными и горькими

Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев объяснил, что не призывал к расстрелу депутатов ОПЗЖ, а лишь предупреждал их, что их подрывная деятельность может закончиться насилием.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя перепалку с нардепами ОПЗЖ в ходе сегодняшнего заседания ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я никому из них не желаю лютой смерти. Я не хочу, чтобы на улицах любого украинского города пролилась хоть капля крови. Поэтому я предлагаю изменить качество политики – перейти от манипуляций к честной дискуссии. Иначе последствия могут быть непредсказуемыми, страшными и горькими", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потураев с трибуны ВР: "Эпоха бедности завершится, когда расстреляют фракцию, состояние, которой сопоставимо с бюджетом Украины". ВИДЕО

Также он объяснил, что извинился публично "за то, чего не говорил" после консультаций со спикером Дмитрием Разумковым, чтобы снять напряжение в зале.

Кроме того, Потураев выразил уверенность, что большинство населения Украины в данной ситуации поддерживает его: "Я уверен, что большинство украинцев на моей стороне".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "В тюрьме будет сидеть гнида", - Шуфрич и Рабинович собираются дать юридическую оценку призыву Потураева расстрелять нардепов ОПЗЖ. ВИДЕО

Напомним, в ходе сегодняшнего заседания ВР "слуга народа" Никита Потураев заявил с трибуны Рады: "Эпоха бедности завершится, когда расстреляют фракцию, состояние, которой сопоставимо с бюджетом Украины". Возле трибуны парламента возник конфликт, в котором учавствовали нардепы ОПЗЖ и "Слуги народа". Спикер парламента был вынужден объявить перерыв на 15 минут. В ответ парламентарии Шуфрич и Рабинович решили дать юридическую оценку призыву Потураева расстрелять нардепов ОПЗЖ: "В тюрьме будет сидеть гнида".