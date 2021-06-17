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Новости Политика Украины
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ВР (28822) Потураев (135) Оппозиционная платформа - За жизнь (441)

"Слуга народа" Потураев о перепалке с ОПЗЖ: Я никому из них не желаю лютой смерти, но последствия могут быть страшными и горькими

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев объяснил, что не призывал к расстрелу депутатов ОПЗЖ, а лишь предупреждал их, что их подрывная деятельность может закончиться насилием.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя перепалку с нардепами ОПЗЖ в ходе сегодняшнего заседания ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я никому из них не желаю лютой смерти. Я не хочу, чтобы на улицах любого украинского города пролилась хоть капля крови. Поэтому я предлагаю изменить качество политики – перейти от манипуляций к честной дискуссии. Иначе последствия могут быть непредсказуемыми, страшными и горькими", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Потураев с трибуны ВР: "Эпоха бедности завершится, когда расстреляют фракцию, состояние, которой сопоставимо с бюджетом Украины". ВИДЕО

Также он объяснил, что извинился публично "за то, чего не говорил" после консультаций со спикером Дмитрием Разумковым, чтобы снять напряжение в зале.

Кроме того, Потураев выразил уверенность, что большинство населения Украины в данной ситуации поддерживает его: "Я уверен, что большинство украинцев на моей стороне".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "В тюрьме будет сидеть гнида", - Шуфрич и Рабинович собираются дать юридическую оценку призыву Потураева расстрелять нардепов ОПЗЖ. ВИДЕО

Напомним, в ходе сегодняшнего заседания ВР "слуга народа" Никита Потураев заявил с трибуны Рады: "Эпоха бедности завершится, когда расстреляют фракцию, состояние, которой сопоставимо с бюджетом Украины". Возле трибуны парламента возник конфликт, в котором учавствовали нардепы ОПЗЖ и "Слуги народа". Спикер парламента был вынужден объявить перерыв на 15 минут. В ответ парламентарии Шуфрич и Рабинович решили дать юридическую оценку призыву Потураева расстрелять нардепов ОПЗЖ: "В тюрьме будет сидеть гнида".
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Топ комментарии
+6
Ідея розстрілювати депутатів ОПЗЖ звучить непогано, але саме так виглядає лицемірство від Слуг, тому що саме цей Потураєв є автором відміни частин положень Закон про мову, яка має прибрати український дубляж та дозволити трансляцію російською і яку можуть розглянути у раді найближчим часом.
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17.06.2021 13:26
+5
ааа-ха-ха-ха!!! ровно за то же самое сейчас пытаются судить Федыну и Зверобой.
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17.06.2021 13:17
+4
Ну низовым не стоит особо радоваться. Отнять и все поделить у вас уже не получится никогда.

Потураев не ради вас старается. Ему самому бабло и влияние ОПЗЖ спать не дают.
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17.06.2021 13:18
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ааа-ха-ха-ха!!! ровно за то же самое сейчас пытаются судить Федыну и Зверобой.
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17.06.2021 13:17 Ответить
федина і звіробій погрожували президенту, а не ворогам зажопникам.
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17.06.2021 13:21 Ответить
будто одно гуано лучше другого...
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17.06.2021 13:28 Ответить
Я в лайні не фахівець.
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17.06.2021 13:30 Ответить
ТИ В ЛАЙНІ, ТО ВИЛАЗЬ З НЬОГО.
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17.06.2021 13:45 Ответить
І тобі однотуровий насрав у голову?
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17.06.2021 14:12 Ответить
Справді ? "Слуга народу" Потураєв про перепалку з ОПЗЖ: Я нікому з них не бажаю лютої смерті, але наслідки можуть бути страшними і гіркими - Цензор.НЕТ 7940 Федіна казала, що зеленському не варто бігати по передовій у яскраво-білій сорочці, що його можуть вбити і хотіла щоб туди де він був почало прилітати і він зрозумів наскільки він необачний. За це кримінальна справа.

А потураєв казав: Що дочекається коли народ їх ( ОПЗЖ ) розстріляє" - за це вибачення достатньо.
Друзям - всі, ворогам - закон.
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17.06.2021 13:38 Ответить
Ну низовым не стоит особо радоваться. Отнять и все поделить у вас уже не получится никогда.

Потураев не ради вас старается. Ему самому бабло и влияние ОПЗЖ спать не дают.
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17.06.2021 13:18 Ответить
Треба винести на референдум заборону зажапників і калясочників. "Слуга народа" Потураев о перепалке с ОПЗЖ: Я никому из них не желаю лютой смерти, но последствия могут быть страшными и горькими - Цензор.НЕТ 7074
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17.06.2021 13:19 Ответить
Цікаво дивитись ,як гниди ********* !!! Циркова вистава триває,далі буде цікавіше,запасаємося попкорном !!!)))
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17.06.2021 13:19 Ответить
Зрадників примоскаляних ніхто не поважає.
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17.06.2021 13:21 Ответить
Цікаво ,чим відрізняються зелена пліснява від зажопінців ??? Два чобота-кеди !!!)))
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17.06.2021 13:26 Ответить
ВИ ПРАВІ ВОНИ УКРАЇНОФОБИ, НА ЧОЛІ З ПОТУРАЄВИМ.
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17.06.2021 13:48 Ответить
Лялькі кремлівського лялькового балагана !!!)))
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17.06.2021 13:50 Ответить
Під час бійки чути слова Шуфрича Потураєву "Никита, почему ты этого не говорил, когда мы вместе на Януковича работали?"
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17.06.2021 13:22 Ответить
Сейчас не просто политические разногласия, сейчас по сути война ( АТО) оккупация врагом двух регионов ( включая Крым).. Поэтому все представители " пятой колонны врага", капитулянты, предатели и по сути просто маскирующиеся враги должны быть или уничтожены или отбывать большой срок заключения. Так было всегда и везде в воюющих странах. ( А так как ОПЗЖоповцы являются последовательными воспевателями советского стоя.. то пускай вспомнят как во время войны поступали с внутренними врагами и предателями на территории СССР, даже при доле сомнения в их причастности и подозрения в симпатии к врагу или оправдывания его действий ).
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17.06.2021 13:25 Ответить
Ідея розстрілювати депутатів ОПЗЖ звучить непогано, але саме так виглядає лицемірство від Слуг, тому що саме цей Потураєв є автором відміни частин положень Закон про мову, яка має прибрати український дубляж та дозволити трансляцію російською і яку можуть розглянути у раді найближчим часом.
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17.06.2021 13:26 Ответить
Українці також проти крові. Це по кацапські, лити кров свого ворога.
Слава Богу в Україні дерев достатньо. "Слуга народу" Потураєв про перепалку з ОПЗЖ: Я нікому з них не бажаю лютої смерті, але наслідки можуть бути страшними і гіркими - Цензор.НЕТ 2919
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17.06.2021 13:35 Ответить
Та ще й кострище мона....
))
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17.06.2021 13:39 Ответить
Краще вже "ватру" бо вони не зрозуміють де це?
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17.06.2021 13:42 Ответить
значить я кацап, капэцкоі крові мало не буде ніколи
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17.06.2021 16:07 Ответить
кожен ідентифікує себе добровільно ким він є, чи кацапом, чи росіянином, чи українцем, чи хохлом, чи негром, чи афроамериканцем, чи нігерійцем. "Слуга народу" Потураєв про перепалку з ОПЗЖ: Я нікому з них не бажаю лютої смерті, але наслідки можуть бути страшними і гіркими - Цензор.НЕТ 3341
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17.06.2021 16:12 Ответить
Вопрос дня : "Потураев - убийца"?
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17.06.2021 13:35 Ответить
В куток на сіль на колінах!!
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17.06.2021 13:38 Ответить
О!, шухрич виступив з трибуни, і розказав, як він в штабі овоща відповідав за мобільні агітаційні групи, і як він отримуівав "конвертовану" з/п!
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17.06.2021 13:43 Ответить
Для самого цього путураєва, з його антимовною політикою - наслідки можуть бути нічим не кращі. Уже розслабились і забули сміттєву люстрацію - а дарма.
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17.06.2021 14:15 Ответить
А призыв к лишению жизни, это разве не уголовка?
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17.06.2021 15:07 Ответить
что такое у - головка?
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17.06.2021 15:26 Ответить
Молодец, потураев!! К стенке этих пророссийских гандонов из ОПЗЖ!!Всех без разбора!! Но начать надо с недобитого ворюги-жида Рабиновича, предателя Медведчука,ворюги-. бойко и зраднка- шуфрича!! А остальные быстро поднимут лапки в вверх и заткнутся!
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17.06.2021 19:05 Ответить
 
 