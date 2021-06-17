"Слуга народа" Потураев о перепалке с ОПЗЖ: Я никому из них не желаю лютой смерти, но последствия могут быть страшными и горькими
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "Слуги народа" Никита Потураев объяснил, что не призывал к расстрелу депутатов ОПЗЖ, а лишь предупреждал их, что их подрывная деятельность может закончиться насилием.
Об этом он сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя перепалку с нардепами ОПЗЖ в ходе сегодняшнего заседания ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я никому из них не желаю лютой смерти. Я не хочу, чтобы на улицах любого украинского города пролилась хоть капля крови. Поэтому я предлагаю изменить качество политики – перейти от манипуляций к честной дискуссии. Иначе последствия могут быть непредсказуемыми, страшными и горькими", - сказал он.
Также он объяснил, что извинился публично "за то, чего не говорил" после консультаций со спикером Дмитрием Разумковым, чтобы снять напряжение в зале.
Кроме того, Потураев выразил уверенность, что большинство населения Украины в данной ситуации поддерживает его: "Я уверен, что большинство украинцев на моей стороне".
Напомним, в ходе сегодняшнего заседания ВР "слуга народа" Никита Потураев заявил с трибуны Рады: "Эпоха бедности завершится, когда расстреляют фракцию, состояние, которой сопоставимо с бюджетом Украины". Возле трибуны парламента возник конфликт, в котором учавствовали нардепы ОПЗЖ и "Слуги народа". Спикер парламента был вынужден объявить перерыв на 15 минут. В ответ парламентарии Шуфрич и Рабинович решили дать юридическую оценку призыву Потураева расстрелять нардепов ОПЗЖ: "В тюрьме будет сидеть гнида".
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А потураєв казав: Що дочекається коли народ їх ( ОПЗЖ ) розстріляє" - за це вибачення достатньо.
Друзям - всі, ворогам - закон.
Потураев не ради вас старается. Ему самому бабло и влияние ОПЗЖ спать не дают.
Слава Богу в Україні дерев достатньо.
))