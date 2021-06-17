Зеленский раскритиковал Запад: Украинцы на Донбассе гибнут за принципы, которые проповедуют НАТО и ЕС
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Украина направит все ресурсы на создание сильной армии, если Запад не окажет ей помощь в военной сфере для решения конфликта на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданиям Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.
Глава государства посетовал на то, что украинцы гибнут в ходе конфликта на Донбассе, так как, по заверению Зеленского, война в Европе должна быть проблемой не только самой Украины.
Президент указал, что украинцы на Донбассе "гибнут за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и Евросоюза".
"Если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему [с Донбассом], у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей. Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом. Ничего хорошего в войне нет", - сказал Зеленский.
Также он выразил уверенность в том, что в НАТО поддерживают присоединение Украины и предоставление ей Плана действий по членству в Альянсе, но раскритиковал Запад за отсутствие конкретики в диалоге.
"Мне кажется, конкретики не будет. Это мои опасения", - признался Зеленский.
Он добавил, что такие претензии Киев имеет к главе Белого дома Джо Байдену.
"Я хочу от президента США конкретики для Украины. Если мы говорим о ПДЧ в НАТО — я очень хотел бы услышать конкретику: "да" или "нет". Я понимаю, что это должна быть согласованная позиция стран Альянса. Но мы должны понять даты и вероятность вступления в НАТО для Украины", - сказал он.
При этом глава государства уточнил, что в ходе недавнего телефонного разговора с Байденом были подняты вопросы об увеличении качественной технической и военной помощи, выделении средств Украине, но не привел никаких подробностей.
В беседе с иностранными журналистами Зеленский выразил озабоченность также и в связи с тем, что "у России с некоторыми странами Европы — общий экономический процесс", имея в виду, в том числе, "Северный поток - 2". Киев опасается, что после запуска газопровода Москва может прекратить транзит энергоносителя через украинскую территорию, что приведет к потере Украиной около $3 млрд в год.
"Для нас "Северный поток - 2" - это оружие против Украины. Это политическое оружие, и пока в направлении "Северного потока - 2" всех переигрывает Россия. Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности - это возвращение наших территорий", - пояснил Зеленский.
По его словам, Киев хочет получить "справедливую" компенсацию за ввод "Северного потока - 2" - "прекращение войны, спокойствие и стабильность на всей территории независимой Украины".
"Мы будем бороться, несмотря ни на что, за нашу государственность и против "Северного потока - 2", нравится это кому-то из наших европейских партнеров или нет", — пообещал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
У.бок, кончен.й, сними корону, придурок. Ты никто и звать тебя никак. Весь мир понимает, что ты шавка блохастая пуйловская, которая из-под кустов гавкает и выполняет все команды рассии.
Нет, "бубочка" не виноват в лицемерной лжи ЕС и США и не желании их отвечать за свои слова конкретными действиями. И не Порошенко в этом тоже виноват. Мои комментарии только об этом. Не перекладывайте вину за международную коллаборацию с оккупантом на украинских каких-никаких политиков.
Да-да, это клоун виноват, что Украину не принимают в НАТО.
А такие же комментарии, как у тебя, я читал еще 11 лет тому. Только тогда обвиняли Юща в том, что не может договориться во газу с тем же самым Х...м.
Кто тебе такую идиотию сказал? Когда прокурор обвиняет - он идеален? А когда обвиняет потерпевший - он идеален? У тебе проблемы с базовой логикой.
И со знаниями тоже. Например, украинский президент не влияет на вступление в НАТО, эжто решение всех стран НАТО.
Далее, курс на вступление Украины в НАТО закреплен в Конституции страны. Украинский президент - гарант Конституции, Верховный главнокомандующий, отвечает за внешнюю политику и заключает международные Договоры.
Так у кого проблемы с базовой логикой?
Строительство Северного Потока 2 - это не ответственность Зеленского
Военная агрессия РФ - это не ответственность Зеленского
Заигрывания Байдена, Меркель и Макрона с ****** - это не ответственность Зеленского
Нежелание участников Будапештского меморандума отвечать за свои гарантии - это не ответственность Зеленского
Но 99% комментаторов здесь просто неадекватны.
И если они такие за денежку - то это еще ладно. Но если на самом деле...
Знищення корупції яка роз'їдає державу - це чия відповідальність?
Очищення влади від зрадників і ворожих агентів - це чия відповідальність?
Забезпечення справедливості (justice) для громадян - це чия відповідальність?
Торгові відносини з окупантом - це чия відповідальність?
Далі можна продовжувати безкінечно. Це все захід повинен робити за нас? Може ще попку підтирати? Зрозумійте, я не знімаю відповідальності з деяких лицемірних західних політиків. Мені також багато чого не подобається в їхніх діях, щодо України і не тільки. Але не треба підміняти поняття. Чому захід повинен допомагати тим, хто не хоче робити це сам? Якби наші державні структури, як наприклад Ізраїльскі, так піклувались за безпеку і процвітання свого народу, до нас би було абсолютно інше відношення, не як до бідного родича.
А совсем не все украинские президенты и народ, в предыдущие десятилетия отказавшиеся от ЯО, разоружавшиеся, братавшиеся с москалями и с дебильно верившие в "конец истории".
Такие же невежественные истерички, только верящие в другие навязанные им мыслеконструкции.
Если бы изначально знали, что так будет, то еще в 90-е Украина вела бы совсем другую политику.
а ты - ольгино пятикопеечное
а друг знает, что дело не в персоналиях, а в общем курсе
Думаю, що десь восени Віслюк заявить, щось на зразок, якщо нас не беруть в НАТО і ЄС, то ми туди й не підемо. Можливо він намагається роздратувати Байдена і щоб Білий дім скасував запрошення. Але США будуть терпіти істерики Клоуна до його візиту у Вашингтон. А коли приїде, то Байден йому віч-на-віч розкаже і покаже, як відмивались гроші через його фірми у Приватбанку, куди і в які офшори пішли гроші з ковідного фонду і "Великого крадівництва" та багато всього іншого.
Но языком ляпать что-попало, на его должности нельзя! Риторика типа США нам должны, обязаны, я хочу от президента США ... недопустимы.
Они нам помогают по одной причине - мы не даем рашке стать империей. Без Украины и Белоруси империя не возможна.
Павло Лаврусь: Мені здаєтся, що у президента Зеленського був інсульт. Бо як ще можна виправдати такий потік слів з рота? Я переживаю.
Причина: озброєні кийками і вилами українці з різних областей масово приїздять і питають якогось Васю.
Даже отмечание комментария как спама - из их методичек.
Знову курив ...
Задача ЗЕ - испортить отношения с Западом и улучшить отношения с ******.
народ дал ему оценку - антирейтин в -70%
Если Зеленский настойчиво и решительно требует от Запада конкретики - поливают его грязью за "истеричность".
Вам не интересен курс страны, вами движет примитивная ненависть к Зе и культ личности Порошенко.