РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9405 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
17 182 280
армия (8409) Байден (2381) Зеленский (16612) НАТО (8958) Евросоюз (15951)

Зеленский раскритиковал Запад: Украинцы на Донбассе гибнут за принципы, которые проповедуют НАТО и ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Зеленский раскритиковал Запад: Украинцы на Донбассе гибнут за принципы, которые проповедуют НАТО и ЕС

Украина направит все ресурсы на создание сильной армии, если Запад не окажет ей помощь в военной сфере для решения конфликта на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданиям Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Глава государства посетовал на то, что украинцы гибнут в ходе конфликта на Донбассе, так как, по заверению Зеленского, война в Европе должна быть проблемой не только самой Украины.

Президент указал, что украинцы на Донбассе "гибнут за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и Евросоюза".

"Если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему [с Донбассом], у нас не будет иного пути, чем превратиться в очень сильную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей. Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом. Ничего хорошего в войне нет", - сказал Зеленский.

Также он выразил уверенность в том, что в НАТО поддерживают присоединение Украины и предоставление ей Плана действий по членству в Альянсе, но раскритиковал Запад за отсутствие конкретики в диалоге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский снова не ответил на вопрос "Путин - убийца?": Нельзя отвечать на такие вопросы, даже если очень хочется

"Мне кажется, конкретики не будет. Это мои опасения", - признался Зеленский.

Он добавил, что такие претензии Киев имеет к главе Белого дома Джо Байдену.

"Я хочу от президента США конкретики для Украины. Если мы говорим о ПДЧ в НАТО — я очень хотел бы услышать конкретику: "да" или "нет". Я понимаю, что это должна быть согласованная позиция стран Альянса. Но мы должны понять даты и вероятность вступления в НАТО для Украины", - сказал он.

При этом глава государства уточнил, что в ходе недавнего телефонного разговора с Байденом были подняты вопросы об увеличении качественной технической и военной помощи, выделении средств Украине, но не привел никаких подробностей.

В беседе с иностранными журналистами Зеленский выразил озабоченность также и в связи с тем, что "у России с некоторыми странами Европы — общий экономический процесс", имея в виду, в том числе, "Северный поток - 2". Киев опасается, что после запуска газопровода Москва может прекратить транзит энергоносителя через украинскую территорию, что приведет к потере Украиной около $3 млрд в год.

"Для нас "Северный поток - 2" - это оружие против Украины. Это политическое оружие, и пока в направлении "Северного потока - 2" всех переигрывает Россия. Мы должны получить гарантии безопасности, я считаю это вполне справедливым. А самое главное в гарантиях безопасности - это возвращение наших территорий", - пояснил Зеленский.

По его словам, Киев хочет получить "справедливую" компенсацию за ввод "Северного потока - 2" - "прекращение войны, спокойствие и стабильность на всей территории независимой Украины".

"Мы будем бороться, несмотря ни на что, за нашу государственность и против "Северного потока - 2", нравится это кому-то из наших европейских партнеров или нет", — пообещал Зеленский.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+58
За какие принципы, Осел? За свою землю гибнут, за своих детей жен. Шоб не пришел захватчик.
показать весь комментарий
17.06.2021 13:23
+42
Особенно мерзко это все звучит от гниды, четырежды уклониста и дезертира.
показать весь комментарий
17.06.2021 13:26
+41
При Порохе Украина воевала и Запад помогал воевать.

При ЗЕ Украина сдается и Запад помогает сдаться.

Все логично.
показать весь комментарий
17.06.2021 13:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Интересно, а х.ло, ему ничего не должно.
У.бок, кончен.й, сними корону, придурок. Ты никто и звать тебя никак. Весь мир понимает, что ты шавка блохастая пуйловская, которая из-под кустов гавкает и выполняет все команды рассии.
показать весь комментарий
17.06.2021 14:33 Ответить
Источник газераРу. Дальше можно не читать. Фейкомет.
показать весь комментарий
17.06.2021 14:33 Ответить
Правильные принципы именно в том заключаются, что приносят их проповедующим бабло, а гибнут за них те, кто слушает проповеди.
показать весь комментарий
17.06.2021 14:33 Ответить
Иногда гибнут и проповедники вроде Каддафи, Хуссейна и Чаушеску.
показать весь комментарий
17.06.2021 14:36 Ответить
Ну що наїлися 73%, насміялися? А він, адже і не приховував що такий, він вас завжди показував тупими малоросами-хохлами, Україна у нього порноактриса.
показать весь комментарий
17.06.2021 14:45 Ответить
Дефолтный комментарий, который копипастится под абсолютно любую новость. Как же палевно вы "работаете"...
показать весь комментарий
17.06.2021 15:02 Ответить
Можно подумать твое зебильное "Это не бубочка винават, он хороший" так радует всех разнообразием, шо обоссаться можно.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:05 Ответить
Зебил в президентах - это полностью твоя вина, бот. Ты мог бы проголосовать за кого угодно, но во второй тур вы вывели именно соевого олигарха, поставив всех перед выбором между клизмой и сендвичем с дерьмом. Победила клизма, радуйся.
Нет, "бубочка" не виноват в лицемерной лжи ЕС и США и не желании их отвечать за свои слова конкретными действиями. И не Порошенко в этом тоже виноват. Мои комментарии только об этом. Не перекладывайте вину за международную коллаборацию с оккупантом на украинских каких-никаких политиков.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:12 Ответить
Я никого не выводил. И мнения не менял. Не надо тут хрень писать. Безграмотное чмо поддерживали и поддерживают идиоты вроде тебя. Меня Порошенко вполне устраивал. Идеальной власти не бывает в принципе. Власть - это элемент принуждения. Давать ей прочухан надо постоянно, а не ждать Глобородька, как это делают зебилы, а потом не могут найти виноватого.Тоже самое делаешь и ты, чучело запоребриковое, ищешь виноватого. Чтоб виноватого искать, надо сначала самому стать идеальным.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:25 Ответить
И снова поток дикого неадеквата в комментариях.
Да-да, это клоун виноват, что Украину не принимают в НАТО.
показать весь комментарий
17.06.2021 14:46 Ответить
Не знаю как без клоуна. Но с клоуном точно никуда не возьмут, потому что оно само тупое, и все что делает - делает через жепу. И рот раскрывает либо после того как кокса нюхнет, либо чтоб херню сморозить.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:07 Ответить
Дело не в клоуне, а в соглашательстве Запада с Х...м.

А такие же комментарии, как у тебя, я читал еще 11 лет тому. Только тогда обвиняли Юща в том, что не может договориться во газу с тем же самым Х...м.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:26 Ответить
Уже на такое отвечал. Чтобы кого-то обвинять, надо самому быть идеальным. Что ты читал 11 лет назад не знаю. Но 73% зебилов не хватает один раз наступить на грабли с Януковичем, они выбрали идиота, который вертится как говно в ополонке , ни хрена не умея, не понимая и своим петушиным визгом "возьмите меня!" делает только хуже. Имея в президентах Порошенко вероятность того, что мы были б в Нате несоизмеримо выше. Уровень власти у Вазелина смаый высокий со времен Януковича, но тот конституцию подминал, а этому и так все досталось. Поэтому он в ответет за все. И это бред считать, что его кукареканьем и обвинениями Запада можно чего-либо добиться.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:33 Ответить
Чтобы кого-то обвинять, надо самому быть идеальным

Кто тебе такую идиотию сказал? Когда прокурор обвиняет - он идеален? А когда обвиняет потерпевший - он идеален? У тебе проблемы с базовой логикой.
И со знаниями тоже. Например, украинский президент не влияет на вступление в НАТО, эжто решение всех стран НАТО.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:12 Ответить
Прокурор должен быть идеальным профессионалом и идеально знать Закон. Иначе на кой черт нужен прокурор с червоточинами, который ошибочно или за взятку прячет за решетку невиновных?
Далее, курс на вступление Украины в НАТО закреплен в Конституции страны. Украинский президент - гарант Конституции, Верховный главнокомандующий, отвечает за внешнюю политику и заключает международные Договоры.

Так у кого проблемы с базовой логикой?
показать весь комментарий
18.06.2021 00:23 Ответить
Насчет влияния - так никому на блюдечке с голубой каемочкой НАТО не приносят. Для этого правительства стран упорно работают много лет, а президент напрямую влияет на контроль за выполнением условий ПДЧ и лично ведет переговоры с руководством НАТО. Зеленая сопля даже переговоры с президентом Молдовы не способен осилить, что уже о НАТО говорить.
показать весь комментарий
18.06.2021 00:35 Ответить
Чергове перекладання своєї відповідальності на інших. Для зеленого лохторату підійде. "а воз і нинє там"
показать весь комментарий
17.06.2021 14:47 Ответить
Сдача ЯО за гарантию защиты - это не ответственность Зеленского
Строительство Северного Потока 2 - это не ответственность Зеленского
Военная агрессия РФ - это не ответственность Зеленского
Заигрывания Байдена, Меркель и Макрона с ****** - это не ответственность Зеленского
Нежелание участников Будапештского меморандума отвечать за свои гарантии - это не ответственность Зеленского
показать весь комментарий
17.06.2021 14:52 Ответить
Все так.
Но 99% комментаторов здесь просто неадекватны.
И если они такие за денежку - то это еще ладно. Но если на самом деле...
показать весь комментарий
17.06.2021 14:55 Ответить
За денежку - это 100%. Сходи на pravda.com.ua, там более репрезентативные и адекватные комментарии. Чутка ботнет фильтруют.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:00 Ответить
Захист власної держави і народу - це чия відповідальність?
Знищення корупції яка роз'їдає державу - це чия відповідальність?
Очищення влади від зрадників і ворожих агентів - це чия відповідальність?
Забезпечення справедливості (justice) для громадян - це чия відповідальність?
Торгові відносини з окупантом - це чия відповідальність?
Далі можна продовжувати безкінечно. Це все захід повинен робити за нас? Може ще попку підтирати? Зрозумійте, я не знімаю відповідальності з деяких лицемірних західних політиків. Мені також багато чого не подобається в їхніх діях, щодо України і не тільки. Але не треба підміняти поняття. Чому захід повинен допомагати тим, хто не хоче робити це сам? Якби наші державні структури, як наприклад Ізраїльскі, так піклувались за безпеку і процвітання свого народу, до нас би було абсолютно інше відношення, не як до бідного родича.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:09 Ответить
Вам про зовнішні фактори, а ви - про внутрішні. Боротьба з корупцією взагалі ніяк не стримає ***** від подальшої окупації. А дії Заходу - можуть.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:13 Ответить
Для баранов из-за поребрика. В любой ситуации есть объективные и субъективные факторы. Чтобы исправить ситуацию можно меняться самим, а можно ныть о несправедливости окружающего мира. Так вот в этом нытье у тебя только один коллега с погонялом Дилетантов.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:36 Ответить
Зменшення корупції означає ******* озброєнну армію, більш потужну економіку і щасливих людей які будь-якому окупанту шию скрутять за те що він хоче відібрати в них їхню країну. Залежність тут пряма. І якщо б у нас не було цих внутрішніх чинників, не були би зараз окуповані Крим і ордло.. І тут захід нам може допомогти тільки прямо пропорційно до наших власних зусиль.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:43 Ответить
Ракетна програма України,взагалі розвиток ЗСУ?...Тим більше в зв'язку з переліченими вами беззаперечними фактами.Чим це малохольне займалось більше двох років?Воно після цього вже не президент а злочинець,просто ще не арештований.
показать весь комментарий
17.06.2021 22:12 Ответить
Это клоун во всем виноват.
А совсем не все украинские президенты и народ, в предыдущие десятилетия отказавшиеся от ЯО, разоружавшиеся, братавшиеся с москалями и с дебильно верившие в "конец истории".
показать весь комментарий
17.06.2021 14:49 Ответить
В который раз с сожалением замечаю, что наш "патриотический лохторат" в своем мЫшлении практически ничем не отличается от ватных кацапов.
Такие же невежественные истерички, только верящие в другие навязанные им мыслеконструкции.
показать весь комментарий
17.06.2021 14:53 Ответить
Ніт! Во всьом віноват клятий Запад! А наш национальний лідєр красіво пріжимаєт іх к ногтю!
показать весь комментарий
17.06.2021 15:12 Ответить
Нет, виноват прежде всего нарИд.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:27 Ответить
Тут в коментах не патриотический лохторат,а только кремлядские тролли, откровенные и косящие под патриотов Украины. Они иногда и на українській мові пишут, правда с ошибками, сразу заметно.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:20 Ответить
Зеленский начни с себя , солдаты гибнут ,а вы воруете в четыре руки 😡 Причем здесь Запад , у тебя таможня лопатой деньги гребёт и отправляет в Киев , на дорогах сколько украдено , на Ковиде ,а у тебя все Запад виноват 🤔🤦🙄😡
показать весь комментарий
17.06.2021 14:54 Ответить
Запад здесь при том, что Украина, отдав ЯО, в нынешней ситуации не может гарантировать свою безопасность. Вот поэтому и вопросы к тем, кто в прошлом такие гарантии давал.
Если бы изначально знали, что так будет, то еще в 90-е Украина вела бы совсем другую политику.
показать весь комментарий
17.06.2021 14:58 Ответить
Так иди задавай ***** вопросы - расея один из гарантов безопасности.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:08 Ответить
Расея - оккупант
показать весь комментарий
17.06.2021 15:14 Ответить
ооо... ольгино?
показать весь комментарий
17.06.2021 15:27 Ответить
Что сморозим еще, тупое? Ты в одну дудку поешь с каким-то запоребриковым клоуном, любителем петушиных вскукареков о плохом Западе, и еще пытаешься искать ольгинский след? Гы-гы. Да ты полный дятел.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:39 Ответить
этот человек - президент Украины
а ты - ольгино пятикопеечное
показать весь комментарий
17.06.2021 16:10 Ответить
Это - не человек - это чмо, которое, свои ошибки или злонамеренные действия пытается спихнуть на Запад.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:18 Ответить
то, что ты сказал, может сказть только враг Украины
а друг знает, что дело не в персоналиях, а в общем курсе
показать весь комментарий
17.06.2021 16:19 Ответить
Да нет, му#ак, враг Украины здесь ты и твое чмо. В 19 году, оно рассказывало, что нам НАТО - не надо , что мы не идем туда, куда нас не приглашают, пыталось заглянуть в очко путину и увидеть мир посередине. А теперь, оно пытается обвинить всех, кроме себя, а послезавтра - оно обидится и скажет, что мы снова не идем в НАТО. Так вот - нет у него никакого общего курса, у него только общий диагноз - ЧМО.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:34 Ответить
Це чмо все робить, щоб Україна не ввійшла в НАТО, мало того, він успішно веде країну до дефолту і повної окупації. Навіть якби раптом нас взяли в альянс, то він би відмовився підписувати документ, як і януковощ. І його злочинні наміри було видно вже у день інавгурації.
показать весь комментарий
17.06.2021 17:14 Ответить
Все так проблема серьезная , помощь придержали Украине не по причине коррупции , а по сделке западных политиков с росией.
показать весь комментарий
17.06.2021 19:48 Ответить
Совок-косоворотник іде по стопах янукОвоча. Той влітку 2013 розпіарився, що іде в Європейський союз, а восени коли настав час підписувати Асоціацію відмовився, бо поганий ЄС не хоче нас брати. Так і Клоун щодня висуває претензії Заходу, що не беруть його в НАТО. Робить він це свідомо, щоб зіпсувати відносини з Європою і США та втратити їх підтримку. Це головне завдання Кремля, яке зараз Криворізький Совок-косоворотник виконує. Не даремно ж він рветься зустрітись з путіним.

Думаю, що десь восени Віслюк заявить, щось на зразок, якщо нас не беруть в НАТО і ЄС, то ми туди й не підемо. Можливо він намагається роздратувати Байдена і щоб Білий дім скасував запрошення. Але США будуть терпіти істерики Клоуна до його візиту у Вашингтон. А коли приїде, то Байден йому віч-на-віч розкаже і покаже, як відмивались гроші через його фірми у Приватбанку, куди і в які офшори пішли гроші з ковідного фонду і "Великого крадівництва" та багато всього іншого.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:01 Ответить
Никто так не псує відносини, как подписанты Будапешстского меморандума, не желающие отвечать по существу
показать весь комментарий
17.06.2021 15:08 Ответить
Я точно знаю, що Клоуну, як янукОвочу, в Ростов не дадуть втекти. Не добіжить.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:20 Ответить
Я хочу от президента США ...
Зеленський розкритикував Захід: Українці на Донбасі гинуть за принципи, які проповідують НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 2932
показать весь комментарий
17.06.2021 15:05 Ответить
Дай угадаю. Бубочка решил забеременеть?
показать весь комментарий
17.06.2021 15:09 Ответить
Да все правильно Зеленский говорит. Уже ни в какие ворота не лезет, что здесь пишут. Ведь Зеленский прав. Вы что, фанат Порошенко, что ли? В свое время я голосовала за Порошенко. Но Зеленский Украину не сдал. И мне лично все равно, кто у нас президент, главное, какую линию он проводит.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:56 Ответить
порох завел себе секту неадекватов, разбавив ее дешевыми ботами (скопированными с рашистских образцов)
показать весь комментарий
17.06.2021 16:19 Ответить
От президента ничего в нашей стране не зависит и не зависело.
Но языком ляпать что-попало, на его должности нельзя! Риторика типа США нам должны, обязаны, я хочу от президента США ... недопустимы.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:47 Ответить
Недопустимо, що він і економіку кладе на лопатки, крот.
показать весь комментарий
17.06.2021 17:21 Ответить
Именно. США обязаны поддерживать своих союзников , а не бросать при первой призрачной возможности побрататься с расеей . И это не одна Украина . Польшу , не смотря на значительно меньшую коррупцию Байден отправил погулять .
показать весь комментарий
17.06.2021 19:52 Ответить
США ничем нам не обязаны! Что мы сделали такого значимого для США?
Они нам помогают по одной причине - мы не даем рашке стать империей. Без Украины и Белоруси империя не возможна.
показать весь комментарий
18.06.2021 08:37 Ответить
Треба скликати РНБО
Павло Лаврусь: Мені здаєтся, що у президента Зеленського був інсульт. Бо як ще можна виправдати такий потік слів з рота? Я переживаю.
Зеленський розкритикував Захід: Українці на Донбасі гинуть за принципи, які проповідують НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 964
показать весь комментарий
17.06.2021 15:13 Ответить
Понаблюдаем. Если слюна потечет - значит бешенство.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:42 Ответить
Так ею -- слюной -- вот уже который день просто брызжет! То одну глупость выкрикнет, то другую... Зеленський розкритикував Захід: Українці на Донбасі гинуть за принципи, які проповідують НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 1217
показать весь комментарий
17.06.2021 17:55 Ответить
Страшне

Зеленський розкритикував Захід: Українці на Донбасі гинуть за принципи, які проповідують НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 9291

Причина: озброєні кийками і вилами українці з різних областей масово приїздять і питають якогось Васю.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:14 Ответить
ішак хуцпатий зовсім з глузду з'їхав..
показать весь комментарий
17.06.2021 15:19 Ответить
Такое впечатление, что здесь сплошное Ольгино пасется.
Даже отмечание комментария как спама - из их методичек.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:28 Ответить
Президент указал, что украинцы на Донбассе "гибнут за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и Евросоюза". Источник: https://censor.net/ru/n3272007

Знову курив ... Зеленський розкритикував Захід: Українці на Донбасі гинуть за принципи, які проповідують НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 46
показать весь комментарий
17.06.2021 15:33 Ответить
Він забув ще сказати, що солдати на фронті гинуть за незалежну Україну, захищають її від таких варварів-окупантів, як росіяни.
показать весь комментарий
17.06.2021 17:28 Ответить
пукина он боится назвать, а партнеров критикует...
показать весь комментарий
17.06.2021 15:34 Ответить
Все просто.

Задача ЗЕ - испортить отношения с Западом и улучшить отношения с ******.
показать весь комментарий
17.06.2021 15:35 Ответить
сложно испортить то, чего не было и улучшить то, что умерло
показать весь комментарий
17.06.2021 16:09 Ответить
все что порох отстраивал, эта зе-морда профукает
показать весь комментарий
17.06.2021 15:34 Ответить
а что он отстраивал-то?

народ дал ему оценку - антирейтин в -70%
показать весь комментарий
17.06.2021 16:17 Ответить
А с чего ты решил, что у нас умный народ?
показать весь комментарий
17.06.2021 16:25 Ответить
Не народ ,А НАРІД,причому тупий і не осітчений.
показать весь комментарий
17.06.2021 19:20 Ответить
рекетир хренов...шо оно там о себе возомнило? саткудава этот гнусявый пафос???
показать весь комментарий
17.06.2021 15:36 Ответить
Источник новости газетаРу)
показать весь комментарий
17.06.2021 15:37 Ответить
А что там Татаров , Коломойский , торговля на крови? У самого бревно в глазу ,а он кому то на соринки указывает.
показать весь комментарий
17.06.2021 16:13 Ответить
они гибнут за свою землю и своих близких, какое ЕС? ЕС только обеспокоенность может выражать, загребая жар чужими руками
показать весь комментарий
17.06.2021 16:16 Ответить
Не знаю навіть що сказати з приводу масового зегенератизму. Можливо на вході до виборчих дільниці потрібно починати здавати якийсь тест IQ щоб не допускати дурнів до участі в виборах... Зеленський розкритикував Захід: Українці на Донбасі гинуть за принципи, які проповідують НАТО і ЄС - Цензор.НЕТ 4076
показать весь комментарий
17.06.2021 16:57 Ответить
Не вытянут еще три года люди. Уходите
показать весь комментарий
17.06.2021 17:08 Ответить
Если Зеленский был бы безразличным к ЕС и НАТО - поливали бы грязью за предательство проевропейского курса.
Если Зеленский настойчиво и решительно требует от Запада конкретики - поливают его грязью за "истеричность".

Вам не интересен курс страны, вами движет примитивная ненависть к Зе и культ личности Порошенко.
показать весь комментарий
17.06.2021 17:10 Ответить
культ личности это прощать все своему зе, или он типа нигде не накосячил...
показать весь комментарий
17.06.2021 23:56 Ответить
Украинцы гибнут, а Зеленский год не платит зарплату ВСУ.
показать весь комментарий
17.06.2021 17:16 Ответить
Чи дурень.чи ідіот.
показать весь комментарий
17.06.2021 19:18 Ответить
Попросту начал издалека,по еврейски,вживать план своего куратора Бени...Ежели старушка Европа и дядя Сэм нам в НАТО откажут то ничего не остается как идти на поклон к рассеюшке..Нечто подобное восемь годков тому мы уже проходили...
показать весь комментарий
17.06.2021 19:28 Ответить
Я не представляю какие европейцам нужно иметь нервы, чтобы выслушивать бредни наказуна Европы.
показать весь комментарий
18.06.2021 05:15 Ответить
Страница 3 из 3
 
 