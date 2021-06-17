В кардиоваскулярном центре на Полтавщине провели первую в регионе операцию на открытом сердце, - ОГА

В Полтавском областном кардиоваскулярном центре провели первую в регионе операцию с искусственным кровообращением.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полтавская ОГА.

Отмечается, что новый корпус центра, где проводилась операция, был построен в 2020 году в рамках президентской программы "Большая стройка".

Глава ОГА Олег Синегубов рассказал, что бригада киевских и полтавских врачей сделала аортокоронарное шунтирование 70-летнему пациенту из Кременчуга. Тот чувствует себя хорошо и уже самостоятельно дышит,

"Впервые на Полтавщине провели хирургическую операцию на открытом сердце - аортокоронарное шунтирование. Для медицины области это исторический момент и шаг в будущее. Эта уникальная для Полтавщины операция - результат нашей консолидированной работы: медиков, строителей, государственной и областной властей", - отметил Синегубов..

По словам директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова Василия Лазоришинца, который лично руководил проведением операции на Полтавщине, сейчас в Украине 49 кардиохирургических центров. Операции на открытом сердце делают в 34 из них.

В Полтавском областном кардиоваскулярном центре провели первую в регионе операцию с искусственным кровообращением. Все необходимое для проведения операций на открытом сердце в нем есть, что позволяет делать операции на европейском уровне непосредственно в регионе. Аортокоронарное шунтирование делается при поражении более трех сосудов. Между аортой и коронарной артерией хирурги вшивают вену, которую берут из ноги пациента.

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По словам Синегубова, полтавские медики пока будут ездить в Киев и участвовать в повседневной работе Института имени Амосова. Это позволит им уже через несколько лет проводить подобные операции самостоятельно.

"До 2027 года мы поставили себе амбициозную цель - сформировать доступную и качественную медицины на всех уровнях: от маленького села до крупного города. Именно это предусматривает наша Стратегия развития Полтавской области, именно для этого мы строим такие кардиоцентры", - подчеркнул глава ОГА.

Пока в Украине делается 140 операций аортокоронарного шунтирования на миллион населения, а за границей этот показатель равен 1300-1800.

Напомним, недавно заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко озвучил планы построить в 2021 году 177 приемных отделений в больницах.

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