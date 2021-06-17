Поступило сообщение о "минировании" самолета в аэропорту "Борисполь" и нескольких станций столичного метро, - Нацполиция

Столичные правоохранители проверяют информацию о "минировании" нескольких станций метро, железнодорожного вокзала, а также самолета в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"На электронную почту полиции Киева поступило письмо о заложенной взрывчатке на станциях метро "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Университет", Центрального железнодорожного вокзала и одного из самолетов в аэропорту Борисполь. К проверке этой информации задействованы следственно-оперативные группы районных управлений полиции Киева, взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители тщательно обследуют территории вероятно заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. При необходимости проводится эвакуация граждан.

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