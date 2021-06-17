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аэропорт (1480) Борисполь (763) Киев (24542) Метрополитен (966) минирование (1408) Нацполиция (15752)

Поступило сообщение о "минировании" самолета в аэропорту "Борисполь" и нескольких станций столичного метро, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Поступило сообщение о

Столичные правоохранители проверяют информацию о "минировании" нескольких станций метро, железнодорожного вокзала, а также самолета в аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

"На электронную почту полиции Киева поступило письмо о заложенной взрывчатке на станциях метро "Крещатик", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Университет", Центрального железнодорожного вокзала и одного из самолетов в аэропорту Борисполь. К проверке этой информации задействованы следственно-оперативные группы районных управлений полиции Киева, взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители тщательно обследуют территории вероятно заминированных объектов на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. При необходимости проводится эвакуация граждан.

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Автор: Богдан Гуньковський
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невже фуйло летить в літаку? Поступило сообщение о "минировании" самолета в аэропорту "Борисполь" и нескольких станций столичного метро, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9370
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17.06.2021 13:43 Ответить
то ***** ****** вдома!
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17.06.2021 13:57 Ответить
Сообщения отправлены с адресов:
petrov-bashirov@ru
bulbo-furer@br
dambas-crazy@dnr
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17.06.2021 14:11 Ответить
Мінування літака в метро Борисполя
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17.06.2021 14:32 Ответить
Беларусский "ХАМАС" развлекается...
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17.06.2021 14:36 Ответить
Быстро же пуйло на свое́ опускание Байденом отреагировало!)
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17.06.2021 14:42 Ответить
 
 