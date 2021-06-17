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Бабин о новой доктрине ЕС относительно России: РФ не имеет и уже никогда не будет иметь для Евросоюза критического экономического интереса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Бабин о новой доктрине ЕС относительно России: РФ не имеет и уже никогда не будет иметь для Евросоюза критического экономического интереса

Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС утвердили новую политику ЕС в отношении РФ. Красной лентой ставится вопрос "зачем вы нам?", на который ответа нет и не предвидится.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил экс-представитель президента в АРК Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 16 июня, общим актом Еврокомиссии, Европарламента и Совета ЕС была принята новая политика ЕС в отношении РФ. Название в принципе говорит само за себя - "Отталкивание, сдерживание, фиксация". В документе неплохо изложены тезисы о Крыме и Востоке Украины, и среди прочего констатируется перекрытие РФ зон в Черном море. Что приятно удивляет. Впрочем главное в документе - это цифры. Потому что для ЕС РФ является только пятым по объему торговым партнером, с 4,8% от общего оборота ЕС. Но для РФ ЕС является первым в мире торговым партнером, 37,3% от общего оборота РФ. То есть России Евросоюз нужен в девять раз больше, чем Россия для Евросоюза. Также ЕС является главным внешним инвестором в РФ, 311.4 миллиардов евро в 2019 году (75% всех иностранных инвестиций в РФ). В то же время РФ инвестировал в ЕС 136 млрд, которые составляют лишь 1% внешних инвестиций в ЕС. Думаю этот "паритет" Брюсселю не очень нравится. Поэтому, кстати я очень спокойно отношусь ко всем этим "энергокоррумпированным" политикам. Так, условная госпожа Меркель может иметь личные приятные воспоминания со времен социалистической Германии. Может еще кого-то купят или завербуют. Но эта эпоха неизбежно уходит. РФ не имеет и уже никогда не будет иметь для ЕС критического экономического интереса", - заявил Бабин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз представил новую стратегию отношений с РФ: Основные принципы - отталкивание, сдерживание и взаимодействие

"В документе красной лентой ставится прагматический вопрос "зачем вы нам". На который у современной РФ ответа нет и не ожидается. И именно это будет определять отношение к этой территории со стороны европейской семьи народов в среднесрочной перспективе", - резюмировал он.
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Топ комментарии
+5
Ппрозріли?
Не вірю!
Особливо німцям
Бабин о новой доктрине ЕС относительно России: РФ не имеет и уже никогда не будет иметь для Евросоюза критического экономического интереса - Цензор.НЕТ 5484
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17.06.2021 13:48
+5
Та-да. За ГАЗ і на коліна суки продажні стануть.
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17.06.2021 13:49
+4
Иллюзия.
Газ той же Германии нужен временно. Всё переходит на возобновляемые виды энергии. И в Польше, например, лет 6-8 исследовали вопрос строительства АЭС, мощностью 6 ГВт. А потом сделали законодательство о возобновляемых видах энергии... Прошло всего несколько лет. И вот только солнечные батареи дают теперь 4,5ГВт.
А их не так много, чтоб прямо на каждом доме. Ещё пару лет, и процесс пойдёт так бурно, что никакие АЭС вообще будут не нужны. Так же бурно идёт процесс утепления домов, переход на биотопливо и т.п. Везде работают государственные программы, доплаты и т.п.
С приходом электромобилей в Европу, а это вопрос нескольких лет - с углеводородами, включая газ и нефть - будет совершенно так же - потребность упадёт в разы. Даже на нефтехимию. Ведь практически все вторичные материалы прерабатываются. Нефть даже на пластики не будет нужна.
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17.06.2021 14:25
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Ппрозріли?
Не вірю!
Особливо німцям
Бабин о новой доктрине ЕС относительно России: РФ не имеет и уже никогда не будет иметь для Евросоюза критического экономического интереса - Цензор.НЕТ 5484
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17.06.2021 13:48 Ответить
Та-да. За ГАЗ і на коліна суки продажні стануть.
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17.06.2021 13:49 Ответить
газ-это миллиардный бизнес бизнес и европа , а особенно германия с рашкой в засос будут целоваться, а украина уже свою роль выполнила,
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17.06.2021 14:01 Ответить
Зачем вы нам - Это только к России?
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17.06.2021 13:52 Ответить
Бабин, можешь рассуждать, как хочешь, но ЕС и Россия нашла точки развития, а мы на обочине, выходит, кому то кто то нужен. Из каждой ерунды делаем победу, чью?
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17.06.2021 13:54 Ответить
это правда, у расеи газ, а европе он нужен, а украина с президентами-воровайками, которые преследовали только свои интересы, порвала все экономические связи с одними и не наладила с другими- и оказалась в жопе, счас бутусов забанит, навроде это не правда и наклеп
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17.06.2021 13:59 Ответить
Связи с другими налажены, оборот только от агросектора десятки млрд. долларов, а ты кацапский брехун-помоечник.
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17.06.2021 14:11 Ответить
Скоро и агросектор накроется жестяным тазиком, вопрос времени, так что с больнички не выходи. Связи они такие, сегодня есть, завтра, увы, нет.
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17.06.2021 14:26 Ответить
болван, сумма экспорта растёт каждый год. А тазом может накрыться только твой полыхающий кацапский зад.
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17.06.2021 14:41 Ответить
Ты там закон о продаже земли читай, времени предостаточно, хотя, да о чем это я, ведь Nо1.
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17.06.2021 14:53 Ответить
Болван, тебе надо ты и читай.
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17.06.2021 15:04 Ответить
Иллюзия.
Газ той же Германии нужен временно. Всё переходит на возобновляемые виды энергии. И в Польше, например, лет 6-8 исследовали вопрос строительства АЭС, мощностью 6 ГВт. А потом сделали законодательство о возобновляемых видах энергии... Прошло всего несколько лет. И вот только солнечные батареи дают теперь 4,5ГВт.
А их не так много, чтоб прямо на каждом доме. Ещё пару лет, и процесс пойдёт так бурно, что никакие АЭС вообще будут не нужны. Так же бурно идёт процесс утепления домов, переход на биотопливо и т.п. Везде работают государственные программы, доплаты и т.п.
С приходом электромобилей в Европу, а это вопрос нескольких лет - с углеводородами, включая газ и нефть - будет совершенно так же - потребность упадёт в разы. Даже на нефтехимию. Ведь практически все вторичные материалы прерабатываются. Нефть даже на пластики не будет нужна.
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17.06.2021 14:25 Ответить
В ЕС власти служат своим народам, потому они быстро нашли средство от этой напасти. Нам пока надо сделать домашнее задание, а потом и Московию поставим на своё место.
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17.06.2021 14:23 Ответить
ЕС является главным внешним инвестором в РФ, 311.4 миллиардов евро в 2019 году (75% всех иностранных инвестиций в РФ). Источник: https://censor.net/ru/n3272016
То виходить, що ЄС є співфінансистом війни паРаші в Україні, Сирії та Лівії.
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17.06.2021 14:31 Ответить
Надо полагать, что теперь ЕС гордо откажется от 1 000 000 000 000 долл. бабла российских олигархов и чиновников, вложенного в экономики Эвропы.
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17.06.2021 14:31 Ответить
Интерес будет только как к сырьевому придатку и китайской прокладке.К высоким технологиям рашку уже допускать не будут.
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17.06.2021 14:34 Ответить
У Скабеевой подбит глаз.
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17.06.2021 15:14 Ответить
Народ , очнитесь , это все красивые сказки от ЕС . А в реальности после встречи Байдена и ***** ,с русней опять будут считаться , потому что главный товар который поставляет кремль это террор и террористы . ***** сейчас усилил свое влияние на Запад , и Запад будет идти на уступки , снимите розовые очки Бабін про нову доктрину ЄС щодо Росії: РФ не має і вже ніколи не матиме для Євросоюзу критичного економічного інтересу - Цензор.НЕТ 1248
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17.06.2021 15:41 Ответить
Малята, не забувайте: росія - союзник ЕС і крапка.
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17.06.2021 19:52 Ответить
 
 