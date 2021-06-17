Бабин о новой доктрине ЕС относительно России: РФ не имеет и уже никогда не будет иметь для Евросоюза критического экономического интереса

Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС утвердили новую политику ЕС в отношении РФ. Красной лентой ставится вопрос "зачем вы нам?", на который ответа нет и не предвидится.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил экс-представитель президента в АРК Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 16 июня, общим актом Еврокомиссии, Европарламента и Совета ЕС была принята новая политика ЕС в отношении РФ. Название в принципе говорит само за себя - "Отталкивание, сдерживание, фиксация". В документе неплохо изложены тезисы о Крыме и Востоке Украины, и среди прочего констатируется перекрытие РФ зон в Черном море. Что приятно удивляет. Впрочем главное в документе - это цифры. Потому что для ЕС РФ является только пятым по объему торговым партнером, с 4,8% от общего оборота ЕС. Но для РФ ЕС является первым в мире торговым партнером, 37,3% от общего оборота РФ. То есть России Евросоюз нужен в девять раз больше, чем Россия для Евросоюза. Также ЕС является главным внешним инвестором в РФ, 311.4 миллиардов евро в 2019 году (75% всех иностранных инвестиций в РФ). В то же время РФ инвестировал в ЕС 136 млрд, которые составляют лишь 1% внешних инвестиций в ЕС. Думаю этот "паритет" Брюсселю не очень нравится. Поэтому, кстати я очень спокойно отношусь ко всем этим "энергокоррумпированным" политикам. Так, условная госпожа Меркель может иметь личные приятные воспоминания со времен социалистической Германии. Может еще кого-то купят или завербуют. Но эта эпоха неизбежно уходит. РФ не имеет и уже никогда не будет иметь для ЕС критического экономического интереса", - заявил Бабин.

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"В документе красной лентой ставится прагматический вопрос "зачем вы нам". На который у современной РФ ответа нет и не ожидается. И именно это будет определять отношение к этой территории со стороны европейской семьи народов в среднесрочной перспективе", - резюмировал он.