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пьянство (867) Запорожская область (2259) патрульная полиция (1789) штраф (1230)

109 админматериалов за год за вождение пьяным и без прав: в Запорожской области 30-летний водитель установил своеобразный рекорд

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

109 админматериалов за год за вождение пьяным и без прав: в Запорожской области 30-летний водитель установил своеобразный рекорд

В Запорожской области полицейские составили на водителя 109 административных материалов в течение 12 месяцев

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

"С мая 2020 года по июнь 2021 года запорожские патрульные составили на 30-летнего водителя транспортного средства Renault Megane 54 протокола по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и вынесли 55 постановлений по ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП", - сказано в сообщении.

В полиции напомнили, что что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность: 

- если водитель впервые в течение года садится за руль в нетрезвом состоянии, его ждет штраф в размере 17 000 грн и лишение права управления на 1 год.

- если он совершает такое правонарушение во второй раз в течение года, то штраф удваивается - 34 000 грн и лишение права управлять автомобилем на 3 года.

Если же водитель садится за руль в нетрезвом  состоянии в третий раз в течение года, то штраф составит 51 000 грн, а лишение права управления автомобилем - на 10 лет.

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109 админматериалов за год за вождение пьяным и без прав: в Запорожской области 30-летний водитель установил своеобразный рекорд 01
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Топ комментарии
+7
Штраф - Позбавлення прав на довічне - Ув"язнення
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17.06.2021 14:03
+6
итак, закон не эффективен против психопатов и психбольных. он - потенциальный убийца, его надо закрывать.
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17.06.2021 14:37
+3
почему в законе не предусмотрено, что делать с упоротыми? просто тупо ждать, когда он кого-то убьет?
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17.06.2021 14:51
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Штраф - Позбавлення прав на довічне - Ув"язнення
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17.06.2021 14:03 Ответить
Налицо мы можем наблюдать новое необъяснимое наукой явление - юридическую сингулярность.
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17.06.2021 14:08 Ответить
З.Ы. Кстати, позитивный момент - один раз его таки остановили и он был трезвым ВНЕЗАПНО.
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17.06.2021 14:14 Ответить
может человек навпаки без спиртного не может управлять автомобилем...
а вообще почему производители НЕ ХОТЯТ ИМЕННО НЕ ХОТЯТ внедрить робота в автомобиле робот водитель он же охранник авто... при производстве миллионов штук авто себестоимость робота будет удешевлена сегодня многие компоненты будущего робота внедрены реально и подаются в авто как стандарт или опции.. ЕСР АБС круиз контроль адаптивный инфракрасный видео анализ дорожной ситуации камеры о кругу сзади спереди анализаторы мёртвых зон автопарковки предупреждение быстрого старта в случае препятствия система анти отката удержания авто на подъеме склоне...авто торможение до полной остановки анализщатор усталости и антиалкогольный анализатор блокирующий движение автомобиля...
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17.06.2021 14:08 Ответить
ахаха, вы смешно прикольнулся, прикинувшись шо никогда ВНЕЗАПНО за 20м. да иногда в тумане быдло на велике перед капотом не нарисовывалось?
ну и шо сделает ИИ? - раскатает ублюдка, или выльнеть на встречного например? а если на встречке лежить тоже такой же, но просто упавше? кто ценней то? для ИИ? м? или лось бежит, а быдло лежит, или наоборот? Вы вроде бы юрист, но - что это было? какой наПутина ИИ то? ах да, ну, понял, юристам то работы будет... заценил кстати 109 админматериалов за год за вождение пьяным и без прав: в Запорожской области 30-летний водитель установил своеобразный рекорд - Цензор.НЕТ 7862
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17.06.2021 14:15 Ответить
Постоянный клиент! Кэшбэк ему!)
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17.06.2021 14:09 Ответить
в задачке спрашивается - сколько раз и в каком размере судья получил "подарок"
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17.06.2021 14:10 Ответить
Вот же злые неправославные менты, а может водитель просто замаливал грехи и кушал плоть и кровь Боба?
Пригрозил менту "гореть вечно" = поехал взад, то есть своим путем или даже дорогой, и так до посинения машины.

че за новость - я не пойму - он типо уже должен бы на Ролс-ройсе ездить если бы не штрафы то 109 админматериалов за год за вождение пьяным и без прав: в Запорожской области 30-летний водитель установил своеобразный рекорд - Цензор.НЕТ 5994
понятно что новость чет не то сообщает, ибо представить мента шо лижет жёппу 25 и больше раз нарушившему типочку.... ну х.з., в Польше министра даже штрафанут и он скажет шо - дзинькует барзо за пильносьць
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17.06.2021 14:11 Ответить
Ну да, виновата полиция, что тип ездит пьяным.
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17.06.2021 14:15 Ответить
ну да, напр твоему сыну продает наркотики барыга, которого 15 раз тягали с наркотой, и который в почти любой стране уже после второго раза бы сидел, но тут нет - виноват ты, который попадешь под колеса этого скота, а полиция = 109 адмінматеріалів протягом року за водіння п'яним і без прав: у Запорізькій області 30-річний водій встановив своєрідний рекорд - Цензор.НЕТ 4314
мужик, подумай шо вы написал - ну КАК блин можно шоб даже, я не знаю что в новости, может ошибка, но чел стока раз нарушил и - полиция неее, тупо взаду стояла и не подумала шо он опасен. 109 адмінматеріалів протягом року за водіння п'яним і без прав: у Запорізькій області 30-річний водій встановив своєрідний рекорд - Цензор.НЕТ 7453
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17.06.2021 14:22 Ответить
Что по твоему должна делать полиция ?
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17.06.2021 14:36 Ответить
вот то что там сделали с нигером, но не то шо посадили мента.
схерали, ну я же написал, может даже не мажор, а тупо бычок, ездить пьяным, собирая штрафы и постановления?
я не верю в эту новость кстати, это туто какой-то гон. во-первых, он бы по-любе куда-то впаялся бухим, во-вторых - ну не представлю даже шоп кум какой-то этого бычка отмазывал десятки раз.
и да - если тебе такое - ОК, то мне нет, мне ОК шп на 5-тый раз его, если новость правильная, застрелили. ибо я х.з., но он детей подавит и такие как ты скажут - а шо, ну его же уже задерживали 5 раз, ----- правильно? или я не понимаю чем ты думаешь то?
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17.06.2021 14:56 Ответить
То есть ты хочешь чтобы копы пошли на преступление? Ты же первый начнешь кричать про "мусорской беспредел".
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17.06.2021 15:32 Ответить
г*споди, вы еврей?
вы читаешь справа вналево?
шо там пишет про просрочку? машину отбукс., ыодилу если надо задержать.
опасного чела нейтрализовать = я пишу шо типо мусора преступники?
ну ок, пусть преступники на пятом штрафе задержали бы чела этого, а если сопротивляется - то есть ты - свечку держать - правильно ли он материт мусоров. ты вкурил шо сама новость как бы ..... 109 адмінматеріалів протягом року за водіння п'яним і без прав: у Запорізькій області 30-річний водій встановив своєрідний рекорд - Цензор.НЕТ 9790
где такое можно еже бы сделать то? тут либо что-то напутали, либо мы тут.... (Мрагимасар, какая это планета?..... - Планета Еврей. - а, ну тогда я зря пишу тут на подпольном сайте - тролли тут меня записали то... - Лазер приготовлен. - Стоп, да не надо.... пусть помучаются 109 адмінматеріалів протягом року за водіння п'яним і без прав: у Запорізькій області 30-річний водій встановив своєрідний рекорд - Цензор.НЕТ 8553 )
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17.06.2021 16:11 Ответить
Похоже ты и есть тот водитель если не только пьяный за рулем, но и новости комментируешь.
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17.06.2021 16:13 Ответить
похоже я не знаю что именно тебе непонятно - то шо я говорю шо после 5 штрафов - вязать его
или то шо новость какой-то бред, ибо 50 штрафов и он ездил не на Бентли, это, согласись.... да, я есть тот водитель, щас пьем с инженером, головой и конечно же инспектором, а Геращенок бычки выносит 109 адмінматеріалів протягом року за водіння п'яним і без прав: у Запорізькій області 30-річний водій встановив своєрідний рекорд - Цензор.НЕТ 7861
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17.06.2021 16:20 Ответить
Закусывай главное.
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17.06.2021 16:55 Ответить
так я с этим осторожно, но тут срач шо вроде не мажор, а штрафов как на Путине волос, на голове, на лысыне то.

что вам не нравится то? мне лично - шо после даже 5 штрафов даже не за пьянку - права на столик и ходи пешком, а потом пересдавай, коэфф. = Х2
а за 2 пьянки = курсы на пересдачу с платными лекциями. и опять - что я не так думаю то?
ну ладно, за 2 пьянки за сутки гггг 109 адмінматеріалів протягом року за водіння п'яним і без прав: у Запорізькій області 30-річний водій встановив своєрідний рекорд - Цензор.НЕТ 4438
не, ну новость сама тупо если бы например - Вася избил 50 граждан и все разы имел штраф, а потом попал в новость - вы бы думал шо Васю не надо казнить? ибо Вася ваших внуков тоже мог настигнуть, особенно если они неправославные
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17.06.2021 17:13 Ответить
Поёт не сядет - йому як солов'ю все по...
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17.06.2021 14:35 Ответить
итак, закон не эффективен против психопатов и психбольных. он - потенциальный убийца, его надо закрывать.
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17.06.2021 14:37 Ответить
согласен на все 100. только, за что менты будут хорошо жить, если таких будут сажать. они же для ментов как клондайк, как золотая жила для старателя, как хороший клев для рыбака.
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17.06.2021 14:54 Ответить
копы тупые или закон дебильный?
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17.06.2021 14:49 Ответить
А что копы должны сделать? Посадить его? А по какой статье? Убить?
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17.06.2021 15:28 Ответить
почему в законе не предусмотрено, что делать с упоротыми? просто тупо ждать, когда он кого-то убьет?
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17.06.2021 14:51 Ответить
если водитель ....
Без прав - не водитель. Какое такое наказание?
109 адмінматеріалів протягом року за водіння п'яним і без прав: у Запорізькій області 30-річний водій встановив своєрідний рекорд - Цензор.НЕТ 7296
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17.06.2021 15:03 Ответить
в среднем в раз в неделю ловили пьяным- это ппц. надо предусмотреть уголовную ответственность после 3-5 раза за год.
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17.06.2021 15:19 Ответить
Так его не каждый раз за пьянку задерживают, а за вождение без прав.
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17.06.2021 15:31 Ответить
Ловили его из-за машины примелькалась. А лишенцы , покупают ланос желательно серый ,ставят фишку и ездят, окуратно ненарушая годами .
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17.06.2021 15:21 Ответить
Ну чого всі так збудилися?
Поясню. Штраф він не може виплатити, оскільки офіційно ніде не працює і майна у нього нема.
Поки когось не вб'є- так і їздитиме.
До речі, пробив я інфу про фуровода, котрий мене на моті ледь не розкатав кілька днів тому- людина абсолютно непитуща вже кілька років, кодований, але накурюється по вісім разів на добу. Що йому зробиш?- Теж, поки когось не вб'є.
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17.06.2021 15:27 Ответить
Менты теперь могут на него протоколы для плана оформлять. 109 адмінматеріалів протягом року за водіння п'яним і без прав: у Запорізькій області 30-річний водій встановив своєрідний рекорд - Цензор.НЕТ 9105
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17.06.2021 16:34 Ответить
А вы в НАТО собрались 109 адмінматеріалів протягом року за водіння п'яним і без прав: у Запорізькій області 30-річний водій встановив своєрідний рекорд - Цензор.НЕТ 4623 109 адмінматеріалів протягом року за водіння п'яним і без прав: у Запорізькій області 30-річний водій встановив своєрідний рекорд - Цензор.НЕТ 8656 109 адмінматеріалів протягом року за водіння п'яним і без прав: у Запорізькій області 30-річний водій встановив своєрідний рекорд - Цензор.НЕТ 2554
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17.06.2021 17:43 Ответить
 
 