109 админматериалов за год за вождение пьяным и без прав: в Запорожской области 30-летний водитель установил своеобразный рекорд
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В Запорожской области полицейские составили на водителя 109 административных материалов в течение 12 месяцев
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.
"С мая 2020 года по июнь 2021 года запорожские патрульные составили на 30-летнего водителя транспортного средства Renault Megane 54 протокола по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и вынесли 55 постановлений по ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП", - сказано в сообщении.
В полиции напомнили, что что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность:
- если водитель впервые в течение года садится за руль в нетрезвом состоянии, его ждет штраф в размере 17 000 грн и лишение права управления на 1 год.
- если он совершает такое правонарушение во второй раз в течение года, то штраф удваивается - 34 000 грн и лишение права управлять автомобилем на 3 года.
Если же водитель садится за руль в нетрезвом состоянии в третий раз в течение года, то штраф составит 51 000 грн, а лишение права управления автомобилем - на 10 лет.
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ну и шо сделает ИИ? - раскатает ублюдка, или выльнеть на встречного например? а если на встречке лежить тоже такой же, но просто упавше? кто ценней то? для ИИ? м? или лось бежит, а быдло лежит, или наоборот? Вы вроде бы юрист, но - что это было? какой наПутина ИИ то? ах да, ну, понял, юристам то работы будет... заценил кстати
Пригрозил менту "гореть вечно" = поехал взад, то есть своим путем или даже дорогой, и так до посинения машины.
че за новость - я не пойму - он типо уже должен бы на Ролс-ройсе ездить если бы не штрафы то
понятно что новость чет не то сообщает, ибо представить мента шо лижет жёппу 25 и больше раз нарушившему типочку.... ну х.з., в Польше министра даже штрафанут и он скажет шо - дзинькует барзо за пильносьць
мужик, подумай шо вы написал - ну КАК блин можно шоб даже, я не знаю что в новости, может ошибка, но чел стока раз нарушил и - полиция неее, тупо взаду стояла и не подумала шо он опасен.
схерали, ну я же написал, может даже не мажор, а тупо бычок, ездить пьяным, собирая штрафы и постановления?
я не верю в эту новость кстати, это туто какой-то гон. во-первых, он бы по-любе куда-то впаялся бухим, во-вторых - ну не представлю даже шоп кум какой-то этого бычка отмазывал десятки раз.
и да - если тебе такое - ОК, то мне нет, мне ОК шп на 5-тый раз его, если новость правильная, застрелили. ибо я х.з., но он детей подавит и такие как ты скажут - а шо, ну его же уже задерживали 5 раз, ----- правильно? или я не понимаю чем ты думаешь то?
вы читаешь справа вналево?
шо там пишет про просрочку? машину отбукс., ыодилу если надо задержать.
опасного чела нейтрализовать = я пишу шо типо мусора преступники?
ну ок, пусть преступники на пятом штрафе задержали бы чела этого, а если сопротивляется - то есть ты - свечку держать - правильно ли он материт мусоров. ты вкурил шо сама новость как бы .....
где такое можно еже бы сделать то? тут либо что-то напутали, либо мы тут.... (Мрагимасар, какая это планета?..... - Планета Еврей. - а, ну тогда я зря пишу тут на подпольном сайте - тролли тут меня записали то... - Лазер приготовлен. - Стоп, да не надо.... пусть помучаются )
или то шо новость какой-то бред, ибо 50 штрафов и он ездил не на Бентли, это, согласись.... да, я есть тот водитель, щас пьем с инженером, головой и конечно же инспектором, а Геращенок бычки выносит
что вам не нравится то? мне лично - шо после даже 5 штрафов даже не за пьянку - права на столик и ходи пешком, а потом пересдавай, коэфф. = Х2
а за 2 пьянки = курсы на пересдачу с платными лекциями. и опять - что я не так думаю то?
ну ладно, за 2 пьянки за сутки гггг
не, ну новость сама тупо если бы например - Вася избил 50 граждан и все разы имел штраф, а потом попал в новость - вы бы думал шо Васю не надо казнить? ибо Вася ваших внуков тоже мог настигнуть, особенно если они неправославные
Без прав - не водитель. Какое такое наказание?
Поясню. Штраф він не може виплатити, оскільки офіційно ніде не працює і майна у нього нема.
Поки когось не вб'є- так і їздитиме.
До речі, пробив я інфу про фуровода, котрий мене на моті ледь не розкатав кілька днів тому- людина абсолютно непитуща вже кілька років, кодований, але накурюється по вісім разів на добу. Що йому зробиш?- Теж, поки когось не вб'є.