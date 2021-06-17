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Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, -

Включение в повестку дня Верховной Радой отсрочки вступления в силу очередных статей языкового закона произошло по ошибке.

Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил журналистам нардеп "СН", глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы видели, что зал не принял, Комитет не рассматривал. То, что это попало в зал, является ошибкой, и произошло это на основании моего старого письма о включении в повестку дня, от чего мы потом отказались. Мне жаль, что техническая ошибка секретариата стала той точкой, на основании которой рассыпалась фракция "Голос" - они, как и мы все, не поняли, за что голосуют", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВР включила в повестку дня законопроект об отсрочке украинского дубляжа в кино

Ране ВР включила в повестку дня законопроект об отсрочке украинского дубляжа в кино. Это постановление поддержали 227 народных депутатов, при 226 необходимых. Позже нардепы "Голоса" Роман Костенко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрей Осадчук заявили, что отзывают свои голоса за это постановление.
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Топ комментарии
+36
Беремо, напомацки, будь-який щоденний зашквар ЗЕбаната і його банди. Уявляємо собі, що це сталося за часів Порошенка. Відчуваєте, який сморід миттєво підняли би "недорогеньки"? А зараз нічого, тиша, весь цей піпєц і на хліб мажеться норм, і без солі залазить....

Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4197
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17.06.2021 14:15
+27
Так і країну прої..те, а потім скажете - технічна помилка
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17.06.2021 14:15
+24
Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 9821
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17.06.2021 14:16
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Беремо, напомацки, будь-який щоденний зашквар ЗЕбаната і його банди. Уявляємо собі, що це сталося за часів Порошенка. Відчуваєте, який сморід миттєво підняли би "недорогеньки"? А зараз нічого, тиша, весь цей піпєц і на хліб мажеться норм, і без солі залазить....

Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4197
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17.06.2021 14:15 Ответить
ну прямо з вуст зняли!...
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17.06.2021 22:03 Ответить
Так і країну прої..те, а потім скажете - технічна помилка
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17.06.2021 14:15 Ответить
Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 9821
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17.06.2021 14:16 Ответить
Другими словами… мы голосуем то что нам подсунут даже не читая. Это уже за гранью добра и зла.
Вопрос : зачем нам Верховная рада и эти слуги. Гнать их надо сланной тряпкой
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17.06.2021 14:16 Ответить
30 лет так работают. Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 4137
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17.06.2021 14:18 Ответить
Ой ні! Не звізди. ТАКОГО ще не було. Всіляко було, біли деригенти, режисери, але такого тупого бидла у ВР ще не було.
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17.06.2021 14:22 Ответить
Да чтоб такое при Порошенко было -ты б во всю уже дерьмом тут мазался)
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17.06.2021 14:28 Ответить
Лерочка, ты бы не злоупотребляла в жару. Совсем память потеряешь. Внесення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно сталося через помилку секретаріату: ми всі не зрозуміли, за що голосуємо, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1258
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17.06.2021 14:47 Ответить
Отупительный ,в сад, в сад...
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17.06.2021 15:35 Ответить
Смердючий ботяра за три гр , от подоляка
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17.06.2021 16:20 Ответить
Внесення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно сталося через помилку секретаріату: ми всі не зрозуміли, за що голосуємо, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 5413
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17.06.2021 14:29 Ответить
От курва, завжди казали, що коні не винні. А виходить, що таки "коні" винні. Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1654
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17.06.2021 14:16 Ответить
Як завжди
Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 9400

Ваша справа,-не розуміти,а на кнопки тиснути.
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17.06.2021 14:17 Ответить
Вся країна зрозуміла, а от потураєфф, ні. Що це за депутат тоді такий нразумний.
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17.06.2021 14:18 Ответить
і 5 голоснопінчукових - також "незрозуміли".
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17.06.2021 14:22 Ответить
Брехуни....
Чому всі знали , що будуть вносити, окрім вас..
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17.06.2021 14:18 Ответить
Так ви дибіли в Раді?
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17.06.2021 14:19 Ответить
Вопрос тут лишний
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17.06.2021 16:22 Ответить
ми самі нє мєсниє, атсталі ат поєзда...
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17.06.2021 14:20 Ответить
Ага-ага. Ви все не так зрозуміли, то інше Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев - Цензор.НЕТ 1861. Ніколи-ніколи і от знову
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17.06.2021 14:20 Ответить
Ни дня не проходит без того, чтоб зебанаты не насрали себе в штаны и не начали смотреть по сторонам : от чего ж так воняет?
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17.06.2021 14:24 Ответить
Эта недолугая отмазка тянет на премию Дарвина. Этим заявлением Потураев подтвердил, что "шлюги" голосуют не соображая за что.
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17.06.2021 14:25 Ответить
Лять,это уже какой то звиздец...а вот интересно ,если тупой зесрани теперь,вместо здрасти,просто в рожу плевать -они тоже будут это за божью росу принимать?
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17.06.2021 14:25 Ответить
Там и технический персонал Рады надо гнать в шею ЗА ПОДЛОГ !!!!
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17.06.2021 14:29 Ответить
Так ти ж автор цього антиукраїнського!, патріот квартальний.
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17.06.2021 14:28 Ответить
ПАКОСТЬ УКРАИНЕ НЕ ПРОШЛА, Потураев ? 😀😀😀
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17.06.2021 14:28 Ответить
Не поняли... Ну кто-бы сомневался.
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17.06.2021 14:28 Ответить
техническая ошибка секретариата стала той точкой, на основании которой рассыпалась фракция "ГолосИсточник: https://censor.net/ru/n3272023
ОПУПЕТЬ !!!!
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17.06.2021 14:29 Ответить
зато мы даво поняли какие вы тупые
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17.06.2021 14:30 Ответить
Что бы понимать нужно иметь мозги, в страуса 20 граммовые, борода не в счет.
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17.06.2021 14:30 Ответить
Одні помилково включили, інші помилково проголосували - а в нас, що парламент - це якийсь заповідник для дебілів? Внесення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно сталося через помилку секретаріату: ми всі не зрозуміли, за що голосуємо, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 1499
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17.06.2021 14:31 Ответить
За базар надо отвечать
УВОЛИТЬ ТОГО КТО ВКЛЮЧИЛ ЭТО В ПОРЯДОК!!!( пусть даже секретарку)
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17.06.2021 14:34 Ответить
Как Фариониха размазала порвала Потураева на шматки !!!!

«Із 16 липня 2021 року починає діяти норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка зобоֹвֹֹֹ'язує українські телеканали дублювати та озвучувати фільми і серіали державною мовою. Також із 16 липня 2021 року не менше половини всіх виданих впродовж року видавцем назв книг мають бути українською мовою, і не менше 50% назв книг, що продаються у книгарнях, мають бути державною мовою.

#ФаріонЗе-потураєвщина: мова чи 👅 язик | Ірина Фаріон»

https://youtu.be/dv53gGS3DVA
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17.06.2021 14:32 Ответить
1. Кто наказан?
2. А как это "не поняли за что голосуют?" Так можно и о вступлении в "российское государство" проголосовать..... Секретариат "ошибется".....
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17.06.2021 14:35 Ответить
Аааа вот оно что...по ошибке...типа все там лохи и все само собой произошло. сисадмин виноват? ..или может тетя Валя уборщица виновата ..кнопки протирала и случайно нажала? Кому он горбатого лепит? Там каждый вопрос включить-не включить сотни тысяч стоит и не бумаги резаной )))
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17.06.2021 14:48 Ответить
Самый легкий выход- прикинутся дурачком тем более когда и прикидываться особо нечего.
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17.06.2021 14:50 Ответить
Они с клоуна пример берут ! Все знают поговорку про попа и рыбу
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17.06.2021 16:26 Ответить
Їм легше дурака включати ніж завжди залишатись Людиною.
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17.06.2021 14:51 Ответить
Де-биллы!
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17.06.2021 15:00 Ответить
Во во, повыбирают по приколу тупые зебилы тупых зебилов, которые даже не знают за что голосуют, а потом жалуются. А кто даст гаранти, что мандатное зебильё в следующий раз по ошибке не проголосует за признание лугандона или еще чего по хуже.
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17.06.2021 15:08 Ответить
Непонимающе-тупых уволить ,а к секретариату должно присмотреться СБУ ,впрочем о чем я ...
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17.06.2021 15:31 Ответить
Вырвали из контекста! Не?
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17.06.2021 15:37 Ответить
Точно, зе-путанги.🤣
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17.06.2021 15:47 Ответить
И , как всегда, никто из секретариата не будет наказан за *ошибку *, а ведь это не ошибка Это сознательно совершенное действие Выполнение чьего то заказа Тем более это не первая * ошибка * секретариата Там даже умеют изменять проголосованные законы.
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17.06.2021 16:18 Ответить
Если вы не в состоянии понять за что вы голосуете, то уё.уйте на х.й из органов законодательной власти. Недоумки ипучие.
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17.06.2021 20:29 Ответить
Потураєв тричі подавав скасування закону про державну мову і всі три рази помилково? Внесення до порядку денного Ради законопроєкту про відтермінування українського дубляжу в кіно сталося через помилку секретаріату: ми всі не зрозуміли, за що голосуємо, - "слуга народу" Потураєв - Цензор.НЕТ 184
Нехай цей жирний боров не виправдовується!
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17.06.2021 22:36 Ответить
 
 