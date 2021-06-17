Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев

Включение в повестку дня Верховной Радой отсрочки вступления в силу очередных статей языкового закона произошло по ошибке.

Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил журналистам нардеп "СН", глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы видели, что зал не принял, Комитет не рассматривал. То, что это попало в зал, является ошибкой, и произошло это на основании моего старого письма о включении в повестку дня, от чего мы потом отказались. Мне жаль, что техническая ошибка секретариата стала той точкой, на основании которой рассыпалась фракция "Голос" - они, как и мы все, не поняли, за что голосуют", - сказал он.

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Ране ВР включила в повестку дня законопроект об отсрочке украинского дубляжа в кино. Это постановление поддержали 227 народных депутатов, при 226 необходимых. Позже нардепы "Голоса" Роман Костенко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрей Осадчук заявили, что отзывают свои голоса за это постановление.