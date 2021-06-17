Включение в повестку дня Рады законопроекта об отсрочке украинского дубляжа в кино произошло по ошибке секретариата: мы все не поняли, за что голосуем, - "слуга народа" Потураев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Включение в повестку дня Верховной Радой отсрочки вступления в силу очередных статей языкового закона произошло по ошибке.
Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил журналистам нардеп "СН", глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы видели, что зал не принял, Комитет не рассматривал. То, что это попало в зал, является ошибкой, и произошло это на основании моего старого письма о включении в повестку дня, от чего мы потом отказались. Мне жаль, что техническая ошибка секретариата стала той точкой, на основании которой рассыпалась фракция "Голос" - они, как и мы все, не поняли, за что голосуют", - сказал он.
Ране ВР включила в повестку дня законопроект об отсрочке украинского дубляжа в кино. Это постановление поддержали 227 народных депутатов, при 226 необходимых. Позже нардепы "Голоса" Роман Костенко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Ярослав Рущишин, Андрей Осадчук заявили, что отзывают свои голоса за это постановление.
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Вопрос : зачем нам Верховная рада и эти слуги. Гнать их надо сланной тряпкой
Ваша справа,-не розуміти,а на кнопки тиснути.
Чому всі знали , що будуть вносити, окрім вас..
ОПУПЕТЬ !!!!
УВОЛИТЬ ТОГО КТО ВКЛЮЧИЛ ЭТО В ПОРЯДОК!!!( пусть даже секретарку)
«Із 16 липня 2021 року починає діяти норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка зобоֹвֹֹֹ'язує українські телеканали дублювати та озвучувати фільми і серіали державною мовою. Також із 16 липня 2021 року не менше половини всіх виданих впродовж року видавцем назв книг мають бути українською мовою, і не менше 50% назв книг, що продаються у книгарнях, мають бути державною мовою.
#ФаріонЗе-потураєвщина: мова чи 👅 язик | Ірина Фаріон»
https://youtu.be/dv53gGS3DVA
2. А как это "не поняли за что голосуют?" Так можно и о вступлении в "российское государство" проголосовать..... Секретариат "ошибется".....
Нехай цей жирний боров не виправдовується!