Взрывчатка не обнаружена: все "заминированные" станции метро Киева, а также Центральный и Южный ж/д вокзалы заработали в штатном режиме
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Все станции киевского метрополитена в настоящее время работают в обычном режиме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.
"Станция "Университет" осмотрена. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Все станции киевского метрополитена работают в обычном режиме", - следует из сообщения.
Ранее также были осмотрены станции метро "Крещатик", "Золотые ворота", и "Палац спорта". В ходе осмотра также не было выявлено взрывоопасных предметов.
Ранее неизвестный сообщил о минировании данных станций киевского метрополитена.
Также сообщалось, что были "заминированы" Центральный и Южный ж/д вокзалы в Киеве. По данным пресс-службы "Укрзализныци", в настоящее время данные вокзалы также работают в штатном режиме после проведения соответствующей проверки.
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