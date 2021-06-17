Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов, - Министерство защиты окружающей среды

Распашка земель Украины является одной из самых высоких в мире и составляет чуть более 54% территории. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Кроме того, 13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии. Более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии. А до 20 млн га охвачены пылевыми бурями.

"По свидетельству ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий", - говорится в сообщении.

"Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский отмечает, что для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики. Для этого утвержден Национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года, создан Координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием", - добавили в Министерстве.

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