Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов, - Министерство защиты окружающей среды
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Распашка земель Украины является одной из самых высоких в мире и составляет чуть более 54% территории. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Кроме того, 13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии. Более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии. А до 20 млн га охвачены пылевыми бурями.
"По свидетельству ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий", - говорится в сообщении.
"Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский отмечает, что для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики. Для этого утвержден Национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года, создан Координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием", - добавили в Министерстве.
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Так ось у чому хитрий план діджиталізаторів з розпродажу земель: швиденько продати їх хоч і за безцінь, але вчасно.
кстати,сколько уже посадили?
Продукты в Украине дороже, чем в Польше
При этом средние зарплаты поляков в 2 раза больше зарплат украинцев, а "коммуналка" и продукты в Украине постоянно дорожают.
Причина удешевления продуктов питания в Польше, в частности, овощей и фруктов - правительственные дотации агропроизводителям. Об этом пишет "Обозреватель".
В итоге продукты питания при более высоких заплатах в Польше дешевле.
За тепличные огурцы покупатели в Варшаве в эквиваленте платят 14,9 грн, а в Киеве - 23 грн за кг. Буряк на польском рынке обходится в 9 грн, а у нас - в 15 грн за кг, помидоры тепличные стоят 26,1 грн и 40 грн за кг соответственно. Яблоки в Украине в среднем на 60-100% дороже. Например, если покупатель в польской столице платит за сорт "Чемпион" 7,5 грн, то в Киеве - 15 грн за кг.
По данным польского Центрального статистического управления, средняя зарплата в Польше в 2021 году составляет около 5,5 тыс. злотых в месяц, это $1,445 тыс. В Украине же, по информации Государственной службы статистики, в среднем платят 13,5 тыс. грн, $500 в месяц.
1. не сеять подсолнух и кукурузу по 6 лет подряд в одном месте.
2, не єкономить каждый ГА земли под посев а через каждые 500-600 метров высадить лесопосадки.
а от того что заседают комиссии, людям только хуже...
Ці дятли прокинуться лише коли поспілюють сосни прямо біля їхньої ОПи
А его денежки пойдут на борьбу с опустыниванием.
А Оксана Марченко будет копать оросительные каналы.