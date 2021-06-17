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Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов, - Министерство защиты окружающей среды

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов, - Министерство защиты окружающей среды

Распашка земель Украины является одной из самых высоких в мире и составляет чуть более 54% территории. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Кроме того, 13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии. Более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии. А до 20 млн га охвачены пылевыми бурями.

"По свидетельству ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий", - говорится в сообщении.

"Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский отмечает, что для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики. Для этого утвержден Национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года, создан Координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием", - добавили в Министерстве.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+16
Украина уже два года как в катаклизме, только не в природном, а в управленческом.
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17.06.2021 14:20
+15
А ви землю розпродайте, розпродайте..Маланські "хлібороби" її набагато щвидше в "порядок" приведуть. Для них ґешефт понад усе.
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17.06.2021 14:19
+12
Більше лісів вирубайте.
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17.06.2021 14:21
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Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов, - Министерство защиты окружающей среды - Цензор.НЕТ 3756
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17.06.2021 14:16 Ответить
Это Челябинск, Кривой Рог, Мореуполь?
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17.06.2021 15:23 Ответить
Нижний Тагил
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17.06.2021 15:59 Ответить
Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля - Цензор.НЕТ 1639
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17.06.2021 18:01 Ответить
Карабаш

Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля - Цензор.НЕТ 5403
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17.06.2021 18:08 Ответить
колись такими ще були Донецьк та Алчевськ - але їх звільнили від Бендер і тепер там еко-заповідник з деревами на дахах Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля - Цензор.НЕТ 2418 а-ля Прип'ять
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17.06.2021 22:50 Ответить
Мой город называется -Мариуполь, если что.
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18.06.2021 08:49 Ответить
новиє ліца скоріш за надвисокі температури приб'ють Україну
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17.06.2021 14:18 Ответить
Без табу

Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов, - Министерство защиты окружающей среды - Цензор.НЕТ 4987
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17.06.2021 14:21 Ответить
А ви землю розпродайте, розпродайте..Маланські "хлібороби" її набагато щвидше в "порядок" приведуть. Для них ґешефт понад усе.
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17.06.2021 14:19 Ответить
Украина уже два года как в катаклизме, только не в природном, а в управленческом.
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17.06.2021 14:20 Ответить
..."из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий"... Источник: https://censor.net/ru/n3272025

Так ось у чому хитрий план діджиталізаторів з розпродажу земель: швиденько продати їх хоч і за безцінь, але вчасно.
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17.06.2021 14:21 Ответить
Більше лісів вирубайте.
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17.06.2021 14:21 Ответить
Покопайте бурштинів, може й за десять років впораєтеся з лісами.
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17.06.2021 14:31 Ответить
это шо?подпрячь явления природы в план "мульярд деревьев"?
кстати,сколько уже посадили? Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов, - Министерство защиты окружающей среды - Цензор.НЕТ 6686
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17.06.2021 14:24 Ответить
они в последний день все высадят. а если не успеют, то скажут, шо это клятый Порошенко им помешал.
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17.06.2021 14:28 Ответить
спросишь такое.... главное что предвыборные обещания будут как -бы выполнены - обещали посадить по весне - посадят... деревья.. Деньги уже начали осваиваться... а то что деревья не коррупционеры.. ну то такое.. попробуй докажи обратное!
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17.06.2021 14:28 Ответить
Самое время пустить днепровскую воду в крым
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17.06.2021 14:31 Ответить
https://www.objectiv.tv/objectively/2021/06/17/produkty-v-ukraine-dorozhe-chem-v-polshe/
Продукты в Украине дороже, чем в Польше

При этом средние зарплаты поляков в 2 раза больше зарплат украинцев, а "коммуналка" и продукты в Украине постоянно дорожают.
Причина удешевления продуктов питания в Польше, в частности, овощей и фруктов - правительственные дотации агропроизводителям. Об этом пишет "Обозреватель".
В итоге продукты питания при более высоких заплатах в Польше дешевле.
За тепличные огурцы покупатели в Варшаве в эквиваленте платят 14,9 грн, а в Киеве - 23 грн за кг. Буряк на польском рынке обходится в 9 грн, а у нас - в 15 грн за кг, помидоры тепличные стоят 26,1 грн и 40 грн за кг соответственно. Яблоки в Украине в среднем на 60-100% дороже. Например, если покупатель в польской столице платит за сорт "Чемпион" 7,5 грн, то в Киеве - 15 грн за кг.
По данным польского Центрального статистического управления, средняя зарплата в Польше в 2021 году составляет около 5,5 тыс. злотых в месяц, это $1,445 тыс. В Украине же, по информации Государственной службы статистики, в среднем платят 13,5 тыс. грн, $500 в месяц.
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17.06.2021 14:32 Ответить
це ще ринок землі не ввели. Як введуть - треба буде до теперішньої ціни додати ще арендну плату власнику. І не такому як зараз (копійки) а дуже поважним дядькам - там мова піде про тисячі доларів за гектар
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17.06.2021 22:47 Ответить
не комиссия а прокуратура должна заставить

1. не сеять подсолнух и кукурузу по 6 лет подряд в одном месте.

2, не єкономить каждый ГА земли под посев а через каждые 500-600 метров высадить лесопосадки.
а от того что заседают комиссии, людям только хуже...
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17.06.2021 14:32 Ответить
С первым тезисом полностью согласен.
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17.06.2021 14:47 Ответить
во втором ничего плохого тоже нет. именно лесополосы не дадут сделать из полей пустыню как в херсонской обл.
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17.06.2021 15:20 Ответить
Согласен, но только, на мой взгляд, этим лесополосам уготована недолгая жизнь. Слишком много у нас любителей "прореживать" их.
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17.06.2021 15:31 Ответить
а я не за то чтоб только чиновников карать. я за закон, один для всех. украл миллион 25 с конфискацией, срубил дерево, 15 суток и десятка штрафа. мент глаза на что то закрыл, нах...й с работы, без права, вожизненно занимать гос должности.
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17.06.2021 19:58 Ответить
Планета по-своему отвечает человекообразным, и при этом не выражает никаких "обеспокоенностей" и "озабоченностей". Может потому, что у неё представителей в ООН, ВОЗ, ОБСЕ и других организациях нету? Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля - Цензор.НЕТ 1426
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17.06.2021 14:46 Ответить
Раз мы собираемсякормить весь земной шар, значит нам надо готовиться к истощению и опустыниванию земель в самом ближайшем будущем...
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17.06.2021 14:46 Ответить
Из-за тех многогодовых посевов одних и тех же культур не нужно ждать природного катаклизма, он будет рукотворным. Но борьба с таким явлением сродни борьбы с олигархами и коррупцией, одни декларации.
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17.06.2021 14:47 Ответить
Якщо кого то критикуєш, наприклад 73%, так критикуй рідною українською мовою, інакше для депутата Федини ти вже автоматично ворог і москаль, тільки лише тому що пишеш російською Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів, - Міністерство захисту довкілля - Цензор.НЕТ 9237
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17.06.2021 15:18 Ответить
евреи практически сгоняют украинцев с родной земли.
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17.06.2021 15:36 Ответить
повторюється 1918-1937
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17.06.2021 22:42 Ответить
Там специ як Мілованов. Для них 24 по цельсію це зверхвисока температура.
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17.06.2021 15:55 Ответить
Там специ як Мілованов. Для них 24 по цельсію це зверхвисока температура.
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17.06.2021 15:56 Ответить
Прискоримо темпи освоєння (залишків) лісових багатств України! Горі оно всьо огньом! Послє нас хоть потоп! І какая разніца - ета цівілізацая загньотся через 50 ілі 500 лет! Зато наші дєті будут жить прі коммунізмє! а якщо серйозно - заходимо в гугл планета Земля і порівнюємо стан лісових насаджень в Україні 10 років тому і зараз, одних і тих же ділянок лісу. Прогрес- катастрофічний!!! В кожній області і кожному лісовому господарстві
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17.06.2021 17:07 Ответить
та не треба України - достатньо Пущу-Водицю роздивитись в 10 км від Банкової.
Ці дятли прокинуться лише коли поспілюють сосни прямо біля їхньої ОПи
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17.06.2021 22:42 Ответить
будеть климат для ЗЕленых макак .....
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17.06.2021 17:34 Ответить
Земля обветшает как риза, и как одежду Ты переменить ее (с)
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17.06.2021 18:42 Ответить
Дайте по году тюрьмы за каждое срубленное дерево, и будет вам счастье. Пересадим всех подонков, и будут расти леса.
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17.06.2021 20:15 Ответить
Давать некому, все свои
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17.06.2021 21:21 Ответить
Что вы все звездите! Как эта придурочная Грета Тумберг!!Той хоть платят миллионы, всякие там подозрительные фонды!!А ВАМ, что тоже платят за дезинформацию и оболванивание народа! В этом году уже большая нехватка тёплых температур!! Что будет с растениями которым, нужно для полной вегитации 2600-3000 градусов тепла?? придурки!! Понабирают дебилов!!
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17.06.2021 21:22 Ответить
та похєру - все одно з липня земля вже не наша
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17.06.2021 22:38 Ответить
Медведчук вырубывал и вывозил лес, так пусть присядет с конфискацией.
А его денежки пойдут на борьбу с опустыниванием.
А Оксана Марченко будет копать оросительные каналы.
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18.06.2021 03:03 Ответить
 
 