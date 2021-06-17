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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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В Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Зеленским, но пока конкретных шагов по ее подготовке не ведется

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Зеленским, но пока конкретных шагов по ее подготовке не ведется

В Кремле подтверждают готовность встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, но заявляют, что подготовки к ее организации пока не ведется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность к встрече с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было", - заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, изменилось ли что в плане возможной встречи президентов России и Украины после прошедшего накануне российско-американского саммита в Женеве.

Кроме того, отметил Песков, возобновление российско-американских консультаций по урегулированию ситуации на Донбассе не отменяет "нормандский формат" переговоров и минские договоренности.

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"Говоря о формате Россия-США по Донбассу, вы, наверно, имели в виду механизм консультаций, который осуществлялся по линии Сурков-Волкер. На вчерашнем саммите говорилось, что в целом подобная практика обмена информацией в очень сложном процессе, скорее, положительна и, скорее, заслуживает внимания", - сказал Песков.

По его словам, в этой связи в ходе переговоров в Женеве говорилось о том, чтобы такой процесс консультаций возобновить при обоюдной готовности, но это не должно отменять нормандский формат переговоров.

"Но это никоим образом не идет в подмену, в дополнение или совершенствование нормандского формата. Нормандский формат самодостаточный, работа в нем должна продолжаться, и краеугольным камнем нормандского формата являются минские договоренности", - заявил пресс-секретарь президента РФ.
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Топ комментарии
+10
Хотят шоб зеля опять заглянул ***** в глаз?
В Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Зеленским, но пока конкретных шагов по ее подготовке не ведется - Цензор.НЕТ 4901
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17.06.2021 14:24
+7
Напевно і Байден і пуйло вважають Зе настільки дрібним , що не мають особливого бажання з ним зустрічатись.
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17.06.2021 14:26
+5
"готов", і тільки в кремлі, і тільки для підписання договору про капітуляцію.
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17.06.2021 14:23
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Правила форума Совет форумчан
"готов", і тільки в кремлі, і тільки для підписання договору про капітуляцію.
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17.06.2021 14:23 Ответить
Хотят шоб зеля опять заглянул ***** в глаз?
В Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Зеленским, но пока конкретных шагов по ее подготовке не ведется - Цензор.НЕТ 4901
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17.06.2021 14:24 Ответить
ой, шось той глаз смердить
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17.06.2021 14:32 Ответить
А зачем эта встреча Украине ???
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17.06.2021 18:42 Ответить
После европейской поездки байдена, все увидели его немощность и невозможность принимать хоть-какие то решения/вызовы, весь мир ахнул (кто в курсе конечно, безмозглых ботов это не касается) от того кто сидит в белом доме. Теперь у х-ла, вероятнее всег, развязаны руки, он может встречаться с кем угодно и диктовать свои условия.
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17.06.2021 14:24 Ответить
Московия будет и дальше продавливать условия Минских договорняков: Выборы, внедрение лугандонских слуг народа в ВР Украины, и изменения Конституции Украины.
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17.06.2021 14:26 Ответить
Напевно і Байден і пуйло вважають Зе настільки дрібним , що не мають особливого бажання з ним зустрічатись.
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17.06.2021 14:26 Ответить
Теперь уже и Байден знает, кому служит Зеля.
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17.06.2021 14:27 Ответить
Думаю, что Байден давно все знает, у него более осведомленные источники информации чем у посетителей цензора
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17.06.2021 14:38 Ответить
Не только ЗЕ, но и всех остальных, которые не крупнее его. Одна надежда на Притулу.
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17.06.2021 14:39 Ответить
В Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Зеленским, но пока конкретных шагов по ее подготовке не ведется - Цензор.НЕТ 8648
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17.06.2021 14:30 Ответить
"жму руку, обнимаю" в реале, а не во влажных фантазиях зебилов.
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17.06.2021 14:30 Ответить
кремль готов принять капитуляцию малоросии из рук шута каломойши. Но захочет ли капитулировать бунтующее меньшинство - большой вопрос.
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17.06.2021 14:31 Ответить
Ну и с чем зебизяна к путину поедет?! И ещё преподносят вчерашние переговоры как нечто, что Украине на пользу! Поедет на поклон с клистерами?!
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17.06.2021 14:31 Ответить
тоже ,как с байденом,"книжки" под рубашку позасовывает? В Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Зеленским, но пока конкретных шагов по ее подготовке не ведется - Цензор.НЕТ 948

В Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Зеленским, но пока конкретных шагов по ее подготовке не ведется - Цензор.НЕТ 9091

Vasilisa Shuter

Який дурень в пузо стріляє? Там достатньо одного і в макітру. Чого він не в шоломі?
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17.06.2021 14:32 Ответить
сбылась мечта клована
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17.06.2021 14:34 Ответить
В Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Зеленским, но пока конкретных шагов по ее подготовке не ведется - Цензор.НЕТ 5144
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17.06.2021 14:39 Ответить
вот это поворот! путин просит найвелычного преЗЕдента ********** о зустрiчi . "это ж-ж-ж неспроста"
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17.06.2021 14:41 Ответить
В черговий раз збираються принизити.
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17.06.2021 15:02 Ответить
Кремлёвской крысе интересны встречи с мировыми лидерами, чтобы повысить собственный статус и значимость .... А встречи со всякими звёздами гаденьких комедийных сериалов, сидящих у него на содержании....Сложно найти лишнее время таких пустых встречь....
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17.06.2021 15:06 Ответить
уже готов обсуждать возвращение Крыма и репарации по Донбассу
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17.06.2021 16:33 Ответить
У Кремлі заявили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським, але поки що конкретних кроків щодо її підготовки не ведеться - Цензор.НЕТ 7284
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17.06.2021 22:06 Ответить
 
 