В Кремле заявили, что Путин готов к встрече с Зеленским, но пока конкретных шагов по ее подготовке не ведется

В Кремле подтверждают готовность встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, но заявляют, что подготовки к ее организации пока не ведется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность к встрече с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось. Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было", - заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, изменилось ли что в плане возможной встречи президентов России и Украины после прошедшего накануне российско-американского саммита в Женеве.

Кроме того, отметил Песков, возобновление российско-американских консультаций по урегулированию ситуации на Донбассе не отменяет "нормандский формат" переговоров и минские договоренности.

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"Говоря о формате Россия-США по Донбассу, вы, наверно, имели в виду механизм консультаций, который осуществлялся по линии Сурков-Волкер. На вчерашнем саммите говорилось, что в целом подобная практика обмена информацией в очень сложном процессе, скорее, положительна и, скорее, заслуживает внимания", - сказал Песков.

По его словам, в этой связи в ходе переговоров в Женеве говорилось о том, чтобы такой процесс консультаций возобновить при обоюдной готовности, но это не должно отменять нормандский формат переговоров.

"Но это никоим образом не идет в подмену, в дополнение или совершенствование нормандского формата. Нормандский формат самодостаточный, работа в нем должна продолжаться, и краеугольным камнем нормандского формата являются минские договоренности", - заявил пресс-секретарь президента РФ.