РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4948 посетителей онлайн
Новости Экономика Агрессия России против Украины Оборона
624 1
оборона (1539) СНБО (4374) Укроборонпром (1209) ОПК (67) Гусев Юрий (64)

"Укроборонпром" рассчитывает, что на текущей неделе СНБО одобрит Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, - Гусев

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Госконцерн "Укроборонпром" ожидает, что на текущей неделе Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) одобрит Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Почему это важно для нас? Потому, что ОПК может и должен стать драйвером развития всей промышленности, инновационного развития… Особенно актуальным это становится во время войны за независимость, которую мы ведем больше семи лет на востоке Украины против РФ, и нам необходимо инвестировать в современные оборонные технологии", - сказал он в ходе Форума инновационных производств в Белой Церкви в четверг.

Отметим, что в апреле текущего года Кабинет министров Украины утвердил и передал на рассмотрение СНБО стратегию развития ОПК.

По словам вице-премьера – главы Минстратегпрома Олега Уруского, в стратегии определены приоритетные направления разработки и производства вооружения и военной техники: автоматизированные системы управления; ракетная техника; средства ПВО и ПРО; высокоточные средства поражения, боеприпасы и продукция специальной химии; средства РЭБ; безэкипажные платформы (воздушного, наземного и морского базирования) и ударная робототехника; экипировка "солдата будущего".

Читайте также: Принятие ГОЗ-2021 произошло с нарушением переходных положений Закона "Об оборонных закупках", - эксперт Проектного офиса реформ Минобороны Переверзев

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
самая лучшая стратегия это ликвидация укроборонпрома, как предпреятия. ликвидация руководства в целом.
передача обор. промышленности МО при полном контроле РНБО и СБУ.

одни знают что им нужно, другие, знают как безопасней
только нужно чтоб в этих структурах находились нормальные люди, патриоты страны.
показать весь комментарий
17.06.2021 14:44 Ответить
 
 