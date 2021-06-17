Правительственная делегация Казахстана планирует пролоббировать интересы асбестового монополиста
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Казахские чиновники планируют убедить украинскую сторону снять запрет использования асбеста в производстве строительных материалов.
Об этом сообщили источники ЭП.
По словам собеседников ЭП, казахские чиновники планируют обсудить этот вопрос на анонсированном первым вице-премьером Алексеем Любченко 14-м заседании Межгосударственной украинского-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое состоится 18 июня 2021 года.
По информации ЭП, лоббирование происходит в пользу российско-казахского холдинга "Kusto group", который владеет в Украине монопольным производством шиферной кровли из асбеста. Также ЭП стало известно, что в 2017 году лоббисты смогли остановить запрет использования асбеста, отменив через суд соответствующий приказ Министерства здравоохранения Украины.
На запрос ЭП по повестке дня заседания и составу делегаций, Министерство экономики ответило в устной форме, что эта информация не относится к публичной.
По данным источников ЭП, в заседании Комиссии планируется участие, в частности, представителей Минторга и Министерства инфраструктурного развития Казахстана и планируется встреча с первым вице-премьером Украины, министром экономики Любченко по вопросу асбеста.
В феврале 2021 года нардепы поддержали в первом чтении законопроект №4142, ст. 27 которого предусматривает установление запрета производства и использования асбеста независимо от вида, а также асбестосодержащих изделий и материалов.
В апреле глава Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в интервью "Интерфакс-Украина" заявил, что вопрос запрета использования асбеста оказался очень чувствительным для Казахстана.
По словам Радуцкого, посольство Казахстана направило письмо с просьбой не принимать законопроект с нормой о запрете асбеста.
"Этот закон оказался между молотом и наковальней, в частности и потому, что он наконец запрещает использование в Украине асбеста. А есть группа, которая лоббирует его сохранение", - сказал тогда нардеп.
По его словам, ко второму чтению законопроект получил около 900 поправок.
"Слишком много лоббистских интересов затрагивает этот закон: от кого мы только не получаем сейчас письма с требованиями убрать норму, запрещающую асбест, а асбест - это шифер.
У нас даже есть письмо из посольства Казахстана, которое просит не принимать этот закон. Сейчас вокруг законопроекта очередная баталия - лоббисты просят предоставить переходный период, хотя еще в 2017 году был приказ Минздрава, в котором запрещалось использование асбеста, но тогда Минюст не юстовал эту норму. Максимальный переходный период, который мы можем дать - это год", - говорил в интервью "Интерфакс-Украина" Радуцкий.
Всемирная организация здравоохранения признает асбест опасным для здоровья. А в классификации Международного агентства по изучению рака все типы асбеста отнесены к первой группе канцерогенов.
В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС Украина должна ввести запрет на использование асбеста в производстве в рамках адаптации украинского законодательства до 31 октября 2021 года (7 лет с даты подписания Договора).
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45 років шифер...."гарний матеріал" коштує людське життя. То на думку васі путлера то дешевше ніж 260 грн., за андулін чи щось іньше, вася путлер не зовсім розумна людина.
Международная группа исследователей-биологов из Швейцарии, Великобритании, Германии и США в 1999-2010 годы изучала длительность выведения различных волокон из организма. По результатам исследований период растворения и выведения волокон хризотил-асбеста составил 0,3-11 дней.
Является канцерогеном первой категории по классификации МАИР. Первые упоминания о вредности асбеста появились в 1900-1920 гг. [2], В 1910 году французские исследования подтвердили вредное воздействие асбеста на организм человека. Рак легких был признан профессиональным заболеванием у людей, контактирующих с асбестом.
, один из крупнейших открытых рудников Европы был в Финляндии в местечке aakkilan_kaivos" target="_BLANK">Пааккила. Добыто всего 586 076 тонн Амозит и крокидолит асбеста. Смертность в этой общине достигала 150 % от среднего по стране. Средняя продолжительность жизни мужчин в этом месте в 1970-е 57 лет, в то время как по всей стране было 67. Основная причина смерти бывших работников - рак лёгких. В результате рудник закрыли ещё до международного признания вещества канцерогенным.
Потребление асбеста в Европе в последнее время быстро сокращается. 1 января 1997 года использование асбеста было запрещено во Франции. C 2005 года применение асбеста вЕвропейском союзе полностью запрещается[10].
Кирпич и бетон
Силикатный кирпич производится из кварцевого песка, воды и извести. Он более плотный, прочный и способен хорошо изолировать звук. Причинить ущерб здоровью он не может, если только кварц и вода для его изготовления не берётся из мест, где радон скапливается в большом количестве. Сам газ не опасен, но губительным действием обладают продукты его радиоактивного распада, из-за чего возможно развитие рака верхних отделов желудка и лёгких. Усугубляется это тем, что помещение имеет неудовлетворительную систему вентиляции.
Аналогичный вопрос возникает в отношении бетона. Компоненты, которые его составляют - цемент, вода, песок и щебень, ещё это добавки для улучшения свойств. В этом смысле настораживает цемент, в частности асбестовый порошок. Если вдыхать его постоянно, то, действительно, могут появиться проблемы со здоровьем. Ну и добавки, однако, судя по тому, что они находятся в связанном состоянии и в минимальной концентрации, ожидать неприятностей не стоит.
Но остаётся фактом, что в домах из армированного бетона, у жильцов нередко проявляются нарушения сна и хроническая усталость. Когда бетонные блоки укреплены металлической арматурой, конструкции становятся ловушками электромагнитных излучений, этим и объясняется ухудшение самочувствия. Вторая причина - радиоактивность щебёнки, полученной из горных пород. Если материал не проверен на этот показатель, повышенный вредный фон проживающим в таких стенах людям обеспечен.
Утилизацией шифера занимаются специализированные фирмы с лицензиями
К примеру , снять с крыши шифер могут только эти фирмы, и обязательно вывезти . А в Украине не только закапывает на территории , ещё и грядки огораживают
А ідіоти завжди народжуються у більшій кількості , ніж розумні Чому? Тому що поки розумні думають над тим , як зробить життя людей багатшим і безпечнішим , ідіоти просто трахаються!
Отсюда и онкология
Разговаривала с бывшим мэром Болграда - рассказывал , что воду в город подают по асбестовым трубам . И заменить трубы в правительственной программе не планируют .
Может сейчас что-то изменилось ?