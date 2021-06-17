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Новости Политика Украины
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Украине нужно провести выборы в 18 громадах на Донбассе, - послы G7

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украине нужно провести выборы в 18 громадах на Донбассе, - послы G7

Местные выборы в отдельных территориальных громадах на Донбассе необходимо провести как можно скорее. Также Украине нужно продолжить изменения Избирательного кодекса.

Об этом говорится в сообщении на Twitter-странице британского председательства в группе послов G7, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что послы "Большой семерки" провели встречу с представителями ЦИК и гражданской сети ОПОРА, на которой подчеркнули необходимость дальнейших изменений в Избирательный кодекс для обеспечения честных и надежных результатов выборов.

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Кроме того, послы G7 призвали провести местные выборы в 18 громадах Донбасса, а также усилить регулирование финансирования в политике.

Напомним, местные выборы в Украине прошли в октябре 2020 года, но не в некоторых прифронтовых громадах. Это объясняется тем, что на основании информации военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях, СБУ и военных, Центральная избирательная комиссия заявила о невозможности проведения выборов. Местные выборы не проводились в Северодонецке, Лисичанске, Волновахе, Авдеевке, Угледаре, Торецке, Станице Луганской, Попасной, Счастье и других территориальных громадах.

Украине нужно провести выборы в 18 громадах на Донбассе, - послы G7 01
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Топ комментарии
+21
Можно даже перевести туда посольства G7 .. G7 Ambassadors urge to hold local elections in 18 communities of Donbas ASAP - Цензор.НЕТ 183
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17.06.2021 14:39
+16
Послам семёрки не терпится, чтобы в прифронтовых районах побыстрее пришли к власти ОПЗЖоповцы, мертведчуковцы и шариёвцы? Мало проблем с ватой, так ещё и возглавить её должны кремлёвские? Не понимаю, для чего спешить.... Пусть война закончится, тогда....Можно играть в прифронтовую демократию....
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17.06.2021 14:52
+9
G7 Ambassadors urge to hold local elections in 18 communities of Donbas ASAP - Цензор.НЕТ 8947
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17.06.2021 14:42
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Правила форума Совет форумчан
Зверху до низу розачергові вибори треба!
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17.06.2021 14:39 Ответить
Можно даже перевести туда посольства G7 .. G7 Ambassadors urge to hold local elections in 18 communities of Donbas ASAP - Цензор.НЕТ 183
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17.06.2021 14:39 Ответить
G7 Ambassadors urge to hold local elections in 18 communities of Donbas ASAP - Цензор.НЕТ 8947
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17.06.2021 14:42 Ответить
по мнению зебилов кормить чужую армию дешевле чем свою Україні потрібно провести вибори у 18 громадах на Донбасі, - посли G7 - Цензор.НЕТ 8182
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17.06.2021 14:53 Ответить
А чи існує зв'язок між дупою з харчуванням і голосуванням в 2019?
Україні потрібно провести вибори у 18 громадах на Донбасі, - посли G7 - Цензор.НЕТ 5266
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17.06.2021 15:14 Ответить
За що боровся, на те і напоровся.
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17.06.2021 16:02 Ответить
Послам семёрки не терпится, чтобы в прифронтовых районах побыстрее пришли к власти ОПЗЖоповцы, мертведчуковцы и шариёвцы? Мало проблем с ватой, так ещё и возглавить её должны кремлёвские? Не понимаю, для чего спешить.... Пусть война закончится, тогда....Можно играть в прифронтовую демократию....
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17.06.2021 14:52 Ответить
По цьому питанню не гріх послів послати.
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17.06.2021 14:57 Ответить
Главное, чтоб эти ОПЗЖоповцы, мертведчуковцы и шариёвцы были женщинами. Вы ж читали - гендерное равенство на этих выборах для них превыше всего.
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17.06.2021 15:37 Ответить
Які ще вибори! Там достатньо вже "референдуму" 2014 року.
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17.06.2021 14:55 Ответить
Должен же быть какой-то здравый смысл.
В Донецкой и Луганской обл. и до 2014 г. всячески отсекалось украинское информационное поле, а после 7 лет беспрестанного информационного зомбирования, там где по факту господствуют мордорские телеканалы, и где почти половину населения составляют пересеоенцы из Мордора, что это будут за выборы?
Еще каких-то сук легитимизировать хочется, вроде суки Штепы из Славянска, которая приглашала путинских отморозков Гиркина для захвата украинского города, а сейчас белая и пушистая?
Необходим, как минимум, десятилетний карантинный период, до частичного оздоровления полуваты, а вату уже ничем не проймешь.
Как говорил мсье Франсуа Перен из к/ф "Игрушка": "У вас забавы, а у нас заботы".
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17.06.2021 14:59 Ответить
В ОРДиЛО и прифронтовых районах, а также в Крыму и Севастополе надо просто ввести особый порядок реализации избирательных прав на период прочистки мозгов в связи с русско-украинской войной. Надо просто как в Иране - сначала все кандидаты выдвигаются, а потом ЦИК должен решать, кому разрешать баллотироваться, а кому нет. И чтобы в результате в этих районах списки состояли из ЕС и тому подобных партий / их кандидатов. Короче, чтобы они выбирали между умеренными националистами и радикальными.
Ну и плюсануть им обязательное участие в выборах, иначе дикие админштрафы (в некоторых странах демократических это, кстати, есть).
И всей Украине поржать было бы с чего, и у предателей Родины разрыв шаблона был бы дикий. Представляете - на выборах в Донецке побеждает партия Порошенко. Только потому, что иначе избирателям надо было бы голосовать, например, за Правый Сектор.
Україні потрібно провести вибори у 18 громадах на Донбасі, - посли G7 - Цензор.НЕТ 3087
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17.06.2021 15:14 Ответить
А если серьёзно, то Украине давно пора соорудить какой-то дипломатический скандал на тему вмешательства иностранных послов во внутриполитические вопросы. А то реально напрягают уже своими рекомендациями . . .
Я понимаю, что мы как дети малые себя ведём и нас надо пинками под зад гнать в светлое будущее, но рекомендовали бы в тиши кабинетных разговоров, а так на весь мир : "Сделайте то да сделайте это . . . То так выборы, то сяк судебную реформу, то перетак налоговый закон, то так-перетак антикоррупционную декларацию утвердите". Даже при правильной рекомендации (в чём как раз сомнений нет) выглядит слегка унизительно. Точнее, не слегка, а сильно.

Хотя мы и сами виноваты, что без чужой подсказки не делаем то, что бы надо делать . . .
И всё же.
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17.06.2021 15:18 Ответить
Как малые дети мы себя показали на прошлых президентских и парламентских выборах. На что обижаться? Я думаю что в ни в одной воюющей стране такого прецедента на выборах власти еще не было.
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17.06.2021 17:50 Ответить
Гарна ідея 👍
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17.06.2021 15:36 Ответить
Ну тепер все зрозуміло. Гендерна рівніність особливо сприяє визволенню Донбаса. І Крима.
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17.06.2021 15:16 Ответить
А те послы не сказали как в тех «выборах» смогут участвовать те же Свобода, Правый Сектор,..
Для выборов нужно вести политическую деятельность на тех территориях, иметь там свои штабы, кандидатов, членов избирательных комиссий что бы это были выборы а не фейковое голосование в гандонии
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17.06.2021 15:24 Ответить
Які вибори? Там треба спочатку 10 років зробити зону без срашка ТВ та радіо а вже потім думати про вибори. Мало зрадників у ВР чи що?!
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17.06.2021 15:34 Ответить
и все 18 проголосуют за опзжопнтков сепаров и предателей Украины.
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17.06.2021 15:38 Ответить
Эти послы вещают с Луны?
Они где-то видели такие выборы, к которым они призывают?
Может пусть сами приезжают и организуют эти выборы, обеспечив все условия законных выборов.
Для начала отсутствие оккупантов и выборцев с расейскими паспортами.
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17.06.2021 15:40 Ответить
Выборы конечно нужны. Нопроводить их можно только после окончания русско-украинской войны.
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17.06.2021 16:00 Ответить
После не просто окончания (можно сдаться и тем самым войну закончить), а после победы Украины, дерашизации населения, а на это может уйти очень много времени.
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17.06.2021 16:49 Ответить
Часть населенных пунктов упомянутых под обстрелами была, и там жить остались только старики которых забрат некому и некуда. Им эти выборы нафиг не нужны, они последние года доживают(хотя само право на териториальные громады норм).
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17.06.2021 16:50 Ответить
Нам якісь секретутки будуть розказувати, де і які вибори проводити? Зовсім здуріли?
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17.06.2021 18:09 Ответить
Это как раз тот случай когда мнение G7 можно, или даже нужно, вращать на детородном органе.
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17.06.2021 18:31 Ответить
так оккупируйте донбасс и проведите там рифирендум с выборами а мы посмотрим.... делов
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17.06.2021 18:33 Ответить
если ваша позиция совпадает с кремлядской вэлком ту зэ
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17.06.2021 18:38 Ответить
 
 