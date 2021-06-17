Украине нужно провести выборы в 18 громадах на Донбассе, - послы G7
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Местные выборы в отдельных территориальных громадах на Донбассе необходимо провести как можно скорее. Также Украине нужно продолжить изменения Избирательного кодекса.
Об этом говорится в сообщении на Twitter-странице британского председательства в группе послов G7, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что послы "Большой семерки" провели встречу с представителями ЦИК и гражданской сети ОПОРА, на которой подчеркнули необходимость дальнейших изменений в Избирательный кодекс для обеспечения честных и надежных результатов выборов.
Кроме того, послы G7 призвали провести местные выборы в 18 громадах Донбасса, а также усилить регулирование финансирования в политике.
Напомним, местные выборы в Украине прошли в октябре 2020 года, но не в некоторых прифронтовых громадах. Это объясняется тем, что на основании информации военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях, СБУ и военных, Центральная избирательная комиссия заявила о невозможности проведения выборов. Местные выборы не проводились в Северодонецке, Лисичанске, Волновахе, Авдеевке, Угледаре, Торецке, Станице Луганской, Попасной, Счастье и других территориальных громадах.
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В Донецкой и Луганской обл. и до 2014 г. всячески отсекалось украинское информационное поле, а после 7 лет беспрестанного информационного зомбирования, там где по факту господствуют мордорские телеканалы, и где почти половину населения составляют пересеоенцы из Мордора, что это будут за выборы?
Еще каких-то сук легитимизировать хочется, вроде суки Штепы из Славянска, которая приглашала путинских отморозков Гиркина для захвата украинского города, а сейчас белая и пушистая?
Необходим, как минимум, десятилетний карантинный период, до частичного оздоровления полуваты, а вату уже ничем не проймешь.
Как говорил мсье Франсуа Перен из к/ф "Игрушка": "У вас забавы, а у нас заботы".
Ну и плюсануть им обязательное участие в выборах, иначе дикие админштрафы (в некоторых странах демократических это, кстати, есть).
И всей Украине поржать было бы с чего, и у предателей Родины разрыв шаблона был бы дикий. Представляете - на выборах в Донецке побеждает партия Порошенко. Только потому, что иначе избирателям надо было бы голосовать, например, за Правый Сектор.
Я понимаю, что мы как дети малые себя ведём и нас надо пинками под зад гнать в светлое будущее, но рекомендовали бы в тиши кабинетных разговоров, а так на весь мир : "Сделайте то да сделайте это . . . То так выборы, то сяк судебную реформу, то перетак налоговый закон, то так-перетак антикоррупционную декларацию утвердите". Даже при правильной рекомендации (в чём как раз сомнений нет) выглядит слегка унизительно. Точнее, не слегка, а сильно.
Хотя мы и сами виноваты, что без чужой подсказки не делаем то, что бы надо делать . . .
И всё же.
Для выборов нужно вести политическую деятельность на тех территориях, иметь там свои штабы, кандидатов, членов избирательных комиссий что бы это были выборы а не фейковое голосование в гандонии
Они где-то видели такие выборы, к которым они призывают?
Может пусть сами приезжают и организуют эти выборы, обеспечив все условия законных выборов.
Для начала отсутствие оккупантов и выборцев с расейскими паспортами.