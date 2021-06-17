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Новости За рубежом Агрессия России против Украины Российские террористы сбили Боинг
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В суде по делу MH17 подтверждены факты прямой огневой поддержки террористов Россией, - авиаэксперт Лукашевич

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В суде по делу MH17 подтверждены факты прямой огневой поддержки террористов Россией, - авиаэксперт Лукашевич

В суде Гааги продолжается рассмотрение дела о катастрофе рейса MH17.

Об этом в Facebook сообщил российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что на прошлой неделе с 7 по 10 июня суд оглашал позицию обвинения.

"Сегодня слово взяла прокуратура, добавляя важные материалы, которые не озвучил суд. В первой части выступления прокуратуры был дан анализ тактической обстановки в районе падения МН17. И сегодня в суде Гааги были подтверждены факты прямой огневой поддержки сепаратистов Россией массовыми обстрелами российскими вооруженными силами украинской территории через российско-украинскую границу", - говорится в сообщении.

По словам Лукашевича, в качестве подтверждения показано донесение СБУ по событиям на фронте накануне гибели МН17 и общая карта со всеми случаями обстрелов Россией Украины.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

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В суде по делу MH17 подтверждены факты прямой огневой поддержки террористов Россией, - авиаэксперт Лукашевич 01
В суде по делу MH17 подтверждены факты прямой огневой поддержки террористов Россией, - авиаэксперт Лукашевич 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
Одна справа - "знать" і зовсім інша - отримать судову фіксацію воєнних злочинів Це полегшить розгляд інших справ - стороні обвинувачення не треба буде це доводить - достатньо буде посилання на матеріали даного судового розслідування (що це таке - юристи розуміють)
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17.06.2021 14:53
+5
Нарешті!)
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17.06.2021 14:45
+5
И сегодня в суде Гааги были подтверждены факты прямой огневой поддержки сепаратистов Россией массовыми обстрелами российскими вооруженными силами украинской территории через российско-украинскую границу", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3272034

Интересно, как теперь русские будут продолжать петь свою песню про "трактористов", "шахтеров-танкистов" и "военторги с оружием"...
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17.06.2021 15:09
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Шо знали то довідались.
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17.06.2021 14:38 Ответить
Одна справа - "знать" і зовсім інша - отримать судову фіксацію воєнних злочинів Це полегшить розгляд інших справ - стороні обвинувачення не треба буде це доводить - достатньо буде посилання на матеріали даного судового розслідування (що це таке - юристи розуміють)
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17.06.2021 14:53 Ответить
Нарешті!)
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17.06.2021 14:45 Ответить
И сегодня в суде Гааги были подтверждены факты прямой огневой поддержки сепаратистов Россией массовыми обстрелами российскими вооруженными силами украинской территории через российско-украинскую границу", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3272034

Интересно, как теперь русские будут продолжать петь свою песню про "трактористов", "шахтеров-танкистов" и "военторги с оружием"...
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17.06.2021 15:09 Ответить
Будут! Точно так, как поют о победобесии, о панфиловцах, о великом полководце жукове и великом менеджере сталине.....
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17.06.2021 15:15 Ответить
И шо? )(уйла на саммиты приглашают, газовые потоки строят, руки жмут, улыбаются. Он может хоть бомбу на Брюссель сбрасывать - дальше глубокой озабоченности никто не пойдет.
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17.06.2021 15:36 Ответить
Значить Байден правду сказав про фуйла, вбивця. В суді у справі MH17 підтверджено факти прямої вогневої підтримки терористів Росією, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 5656
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17.06.2021 16:45 Ответить
Кацапи: "Нас там нєт. Ми ні прі чьом. Расія нє являєцца стараной канфлікта."
Не народ, а підступна мерзота:

В суді у справі MH17 підтверджено факти прямої вогневої підтримки терористів Росією, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 6744
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17.06.2021 17:04 Ответить
"По словам Лукашевича, в качестве подтверждения показано донесение СБУ по событиям на фронте накануне гибели МН17 и общая карта со всеми случаями обстрелов Россией Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3272034"

Какой смысл ссылаться на Лукашевича, который ссылается на СБУ, если сразу можно сослаться на СБУ? По всей видимости, смысл в том, чтоб повысить доверие к информации, про которую сообщено в заголовке, придав ей оттенок "независимого мнения".
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17.06.2021 18:52 Ответить
Это ОТЛИЧНО !!!

***** прикончат именно как Каддафи

- введут Путину черенок от лопаты.
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17.06.2021 20:45 Ответить
Страшная кара уже маячит
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18.06.2021 12:29 Ответить
 
 