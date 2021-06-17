В суде по делу MH17 подтверждены факты прямой огневой поддержки террористов Россией, - авиаэксперт Лукашевич

В суде Гааги продолжается рассмотрение дела о катастрофе рейса MH17.

Об этом в Facebook сообщил российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что на прошлой неделе с 7 по 10 июня суд оглашал позицию обвинения.

"Сегодня слово взяла прокуратура, добавляя важные материалы, которые не озвучил суд. В первой части выступления прокуратуры был дан анализ тактической обстановки в районе падения МН17. И сегодня в суде Гааги были подтверждены факты прямой огневой поддержки сепаратистов Россией массовыми обстрелами российскими вооруженными силами украинской территории через российско-украинскую границу", - говорится в сообщении.

По словам Лукашевича, в качестве подтверждения показано донесение СБУ по событиям на фронте накануне гибели МН17 и общая карта со всеми случаями обстрелов Россией Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Признаков появления новых подозреваемых по делу МН17 пока нет, - адвокат Лангстраат

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Также читайте: Имена некоторых свидетелей по делу MH17 не знает даже суд: они под защитой, - адвокат Лангстраат



