НАПК раскритиковало проект Кабмина по повышению налогов: есть коррупциогенные факторы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600). В проекте присутствуют нарушения процедуры принятия проекта, а также коррупциогенные факторы, поэтому проект должен быть существенно доработан.
Об этом говорится в официальном сообщении НАПК.
Так, согласно сообщению, при подготовке проекта №5600 зафиксированы нарушения процедуры проведения общественного обсуждения. Также документ не был обнародован на официальном веб-сайте разработчика, вопреки общим принципам открытости и прозрачности.
"Отсутствует финансово-экономическое обоснование и соответствующие расчеты по изменению размеров отдельных ставок налогов и порядка их администрирования, и не соблюден один из базовых принципов налогового законодательства - принцип стабильности, который запрещает внесение изменений в любые элементы налогов и сборов позднее чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки (большинство предложенных изменений, в частности в части увеличения размеров отдельных налогов, вступает в силу с 01.07.2021)", - указано в сообщении.
Кроме того, по результатам антикоррупционной экспертизы законопроекта НАПК идентифицировало в его положениях ряд коррупциогенных факторов, что делает невозможным его принятие в предложенной редакции.
К таким факторам относятся: расширение дискреционных полномочий контролирующих органов (что дает возможность решать вопросы в ручном режиме), непрозрачность процедуры принятия решений об установлении местных налогов и сборов органами местного самоуправления; необоснованное расширение формы налоговой накладной/налогового расчета, что может усложнить процесс ее регистрации и увеличить давление на субъектов хозяйствования.
"Именно поэтому проект закона содержит коррупциогенные факторы и требует существенной доработки с учетом предоставленных рекомендаций", - резюмировали в НАПК.
Как известно, правительство подало в Раду законопроект №5600, который предусматривает повышение налогов и сборов практически для всех отраслей. Международные организации уже раскритиковали этот проект.
В частности, Американской торговой палаты (АСС) считает, что предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс неприемлемы для бизнес-среды, ведь приведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков и ухудшению инвестиционной привлекательности Украины.
В АСС высказали замечания относительно отдельных положений законопроекта, в частности тех, что касаются изменений в администрировании налога на прибыль предприятий в части списания убытков и внесении изменений относительно особенностей применения НДС.
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Не з паРашки(буде запитання)).
А що, не треба було??
))
Професор Пономарів, доктор філологічних наук, Українська Служба ВВС.
Власть всегда замечательно похвалит себя сама - и за сделанное, и за несделанное тоже. Похвалит за бюджетные, то есть, за наши с вами деньги. Ленточку перережет. Снимет репортаж, клип, фильм. Проплатит телепередачу, канал, ботоферму.
В розвинутих країнах влада через багато інструментів конкурує між собою в різних гілках влади, може бути в певних питаннях підконтрольною опозиції та завжди є підконтрольною більшості народу через вибори. Все залежить лише від досконалості цих інструментів та бажання народу до загальної для всіх справедливості, адже до влади приходять різні люди, які мають різні цілі. Хтось хоче зробити країну справедливішою, а хтось - по гроші і владу, бо влада - це гроші. Власне, робить так, як робив все життя. Як той самий Порошенко, вічний державний чиновник- мільярдер і олігарх. А потім ображається, що народ не дав ще поцарювати і витурив його з влади. І не тільки ображається, а йде на провокації, як Трамп, наприклад.