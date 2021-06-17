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Новости Политика Украины
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налоги (3180) НАПК (1162)

НАПК раскритиковало проект Кабмина по повышению налогов: есть коррупциогенные факторы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАПК раскритиковало проект Кабмина по повышению налогов: есть коррупциогенные факторы

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600). В проекте присутствуют нарушения процедуры принятия проекта, а также коррупциогенные факторы, поэтому проект должен быть существенно доработан.

Об этом говорится в официальном сообщении НАПК.

Так, согласно сообщению, при подготовке проекта №5600 зафиксированы нарушения процедуры проведения общественного обсуждения. Также документ не был обнародован на официальном веб-сайте разработчика, вопреки общим принципам открытости и прозрачности.

"Отсутствует финансово-экономическое обоснование и соответствующие расчеты по изменению размеров отдельных ставок налогов и порядка их администрирования, и не соблюден один из базовых принципов налогового законодательства - принцип стабильности, который запрещает внесение изменений в любые элементы налогов и сборов позднее чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки (большинство предложенных изменений, в частности в части увеличения размеров отдельных налогов, вступает в силу с 01.07.2021)", - указано в сообщении.

Кроме того, по результатам антикоррупционной экспертизы законопроекта НАПК идентифицировало в его положениях ряд коррупциогенных факторов, что делает невозможным его принятие в предложенной редакции.

К таким факторам относятся: расширение дискреционных полномочий контролирующих органов (что дает возможность решать вопросы в ручном режиме), непрозрачность процедуры принятия решений об установлении местных налогов и сборов органами местного самоуправления; необоснованное расширение формы налоговой накладной/налогового расчета, что может усложнить процесс ее регистрации и увеличить давление на субъектов хозяйствования.

"Именно поэтому проект закона содержит коррупциогенные факторы и требует существенной доработки с учетом предоставленных рекомендаций", - резюмировали в НАПК.

Как известно, правительство подало в Раду законопроект №5600, который предусматривает повышение налогов и сборов практически для всех отраслей. Международные организации уже раскритиковали этот проект.

В частности, Американской торговой палаты (АСС) считает, что предложенные правительством изменения в Налоговый кодекс неприемлемы для бизнес-среды, ведь приведут к усилению фискального давления на добросовестных налогоплательщиков и ухудшению инвестиционной привлекательности Украины.

В АСС высказали замечания относительно отдельных положений законопроекта, в частности тех, что касаются изменений в администрировании налога на прибыль предприятий в части списания убытков и внесении изменений относительно особенностей применения НДС.
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Топ комментарии
+2
Когда КМ принимал составлял законопроект по налогам они уже думали об интересах олигархов. За все эти удовольствия будет платить народ.
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17.06.2021 14:44
+2
І це справедливо. Нарід саме за це і голосував.
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17.06.2021 14:45
+2
Каждый думающий гражданин-патриот должен находиться в определенной оппозиции ко власти. По отношению к любой власти. Потому что любая власть по природе своей воровата, ленива, лицемерна. Власть развращает правителей, и их следует периодически опускать на землю.
Власть всегда замечательно похвалит себя сама - и за сделанное, и за несделанное тоже. Похвалит за бюджетные, то есть, за наши с вами деньги. Ленточку перережет. Снимет репортаж, клип, фильм. Проплатит телепередачу, канал, ботоферму.
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17.06.2021 14:55
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А коли цих "хфакторів" не було за 30_ть років?!
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17.06.2021 14:42 Ответить
Прокляті попєрєднікі! Доколє!
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17.06.2021 14:43 Ответить
Пора уже окончательно уяснить: мы живем в стране, в которой власть заботится о безопасности не своих жителей, граждан, а только о своей и своих. А мы, народ, для них не просто чужие. Больше. Мы - враг. От которого они защищают СВОИХ силами Нацгвардии, продажными судами и коррупцией.))
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17.06.2021 14:49 Ответить
Шукайте собі іншу країну.
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17.06.2021 15:21 Ответить
Я повернувся...
Не з паРашки(буде запитання)).
А що, не треба було??
))
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17.06.2021 15:28 Ответить
Когда КМ принимал составлял законопроект по налогам они уже думали об интересах олигархов. За все эти удовольствия будет платить народ.
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17.06.2021 14:44 Ответить
І це справедливо. Нарід саме за це і голосував.
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17.06.2021 14:45 Ответить
"У ******** літературній мові основна форма "народ", а "нарід" -застаріла."
Професор Пономарів, доктор філологічних наук, Українська Служба ВВС.
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17.06.2021 15:37 Ответить
Каждый думающий гражданин-патриот должен находиться в определенной оппозиции ко власти. По отношению к любой власти. Потому что любая власть по природе своей воровата, ленива, лицемерна. Власть развращает правителей, и их следует периодически опускать на землю.
Власть всегда замечательно похвалит себя сама - и за сделанное, и за несделанное тоже. Похвалит за бюджетные, то есть, за наши с вами деньги. Ленточку перережет. Снимет репортаж, клип, фильм. Проплатит телепередачу, канал, ботоферму.
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17.06.2021 14:55 Ответить
Избитые фразы, но совершенно верные. И касается это не только Украины.
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17.06.2021 15:01 Ответить
Це ідеологія нігілізму і анархії, які історія давно відкинула.
В розвинутих країнах влада через багато інструментів конкурує між собою в різних гілках влади, може бути в певних питаннях підконтрольною опозиції та завжди є підконтрольною більшості народу через вибори. Все залежить лише від досконалості цих інструментів та бажання народу до загальної для всіх справедливості, адже до влади приходять різні люди, які мають різні цілі. Хтось хоче зробити країну справедливішою, а хтось - по гроші і владу, бо влада - це гроші. Власне, робить так, як робив все життя. Як той самий Порошенко, вічний державний чиновник- мільярдер і олігарх. А потім ображається, що народ не дав ще поцарювати і витурив його з влади. І не тільки ображається, а йде на провокації, як Трамп, наприклад.
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17.06.2021 15:51 Ответить
Фрази як і граблі, на які ми завжди наступаємо...))
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17.06.2021 15:06 Ответить
 
 