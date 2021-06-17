Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, - в НБУ заявили о сворачивании антикризисных мер по поддержке банков
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Национальный банк Украины сворачивает антикризисные меры поддержки банков из-за того, что кризис закончился. Это логичный шаг.
Об этом сказал заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге, инфорирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Кризис закончился. Экономика в этом году вырастет, уже растет, как мы видим во втором квартале на фоне низкой базы прошлого года", - сказал он.
Как отметил Сологуб, НБУ ожидает, что ситуация с ликвидностью в банковской системе будет нормальной.
"И сворачивание антикризисных мер никаких проблем не несет. Потому что это именно антикризисные меры", - сказал он.
Поэтому логично, что НБУ сворачивает антикризисные меры, добавил Сологуб.
Топ комментарии
+14 Plushka
показать весь комментарий17.06.2021 15:05
+8 piligrim
показать весь комментарий17.06.2021 15:06
+7 олег иванов 9d1a2ffb
показать весь комментарий17.06.2021 15:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Только вот по росту экономики прогнозы надо адекватно делать, а не от фонаря.
але ж і структура у цього експорту...
У нас різко зріс експорт. У першому кварталі на 12%. Знаєте, чому?
Просто, схоже, починається новий суперцикл високих цін на сировину. Драйверами зростання експорту для нас стали руда і чорні метали, точніше, попит на них і, як наслідок, зростання ціни. А також зростання цін на агропродукцію.
За перший квартал 2021 року експорт вже зріс на 12% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до $13,75 млрд. У ЄС і Китаї експорт зріс на 17,9% і 55,3%, відповідно.
Але якщо повернутися до везіння - щоб зрозуміти причини того, що відбувається в світі, варто дослухатися до JPMorgan, який стверджує, що на світовому ринку сировини почався новий "суперцикл", що має на увазі тривале зростання цін на сировинні активи.
І це схоже на правду.
Залізна руда б'є історичні рекорди, сягнувши $214 за тонну. При тому що рік тому вона була $54.
Ціни на титан, запаси якого в Україні становлять 20% світових, також б'ють восьмирічні рекорди.
Ціни на літій також у висхідному тренді.
Ціни на кукурудзу вперше за вісім років перевищили 7 доларів за бушель.
Ціни на мідь на максимумі за 10 років.
1. Масштабні інфраструктурні проєкти, анонсовані США. Джо Байден представив план розвитку інфраструктури США на $2,3 трлн. Це потужний стимул для попиту на конструкційні матеріали та обладнання.
2. Екологізація виробництва в Китаї і США. Зокрема, Байден анонсував ще $2 трлн на такі проєкти.
Китай також анонсував створення фонду екологічної трансформації. Поки виділив на нього $57 млрд, але цифри можуть зрости до $1 трлн. Що цікаво, експерти вважають, що $1, інвестований в проєкт циркулярної економіки, дає $5 вкладу у ВВП.
3. Рекордне виробництво Китаєм сталі і зростання попиту на руду. Паралельно з яким відбувається конфлікт Китаю та Австралії, яка забезпечувала до 60% поставок руди в Китай.
4. Інфляція. Зростання емісії долара, як наслідок, ослаблення його щодо сировинних активів, для яких він є мірилом вартості.
Україна - експортно орієнтована країна. Наш ВВП на 85% корелює з графіком Commodity Prices Index, який показує ціни на сировинні активи
Ще декілька цифр. Загальний зовнішній товарообіг в Україні в 2020 році сягнув $103,4 млрд, в тому числі:
- $49,2 млрд - експорт з України (зменшення експорту становило $0,85 млрд, або 1,7%).
- $54,2 млрд - імпорт (в порівнянні з 2019 роком імпорт впав на $6,2 млрд, або на 10,3%).
Що ми експортували в 2020 році:
- 19,1% ($9,41 млрд): 10 - злаки;
- 15,6% ($7,68 млрд): 72 - чорні метали;
- 11,7% ($5,76 млрд): 15 - жири і олії тваринного або рослинного походження;
- 8,98% ($4,42 млрд) - руди, шлак і зола;
- 5,22% ($2,57 млрд) - електричні машини і устаткування;
- 4% ($1,97 млрд) - реактори ядерні, котли, обладнання та механічні пристрої, їх частини;
- 3,74% ($1,84 млрд) - олійне насіння і плоди, інше насіння, плоди і зерно; технічні або лікарські рослини для технічних цілей; солома і фураж;
- 3,2% ($1,57 млрд): 23 - залишки та відходи харчової промисловості; готові корми для тварин;
- 2,86% ($1,4 млрд): 44 - деревина та вироби з неї; деревне вугілля;
- 1,79% (884 млн USD): 73 - вироби з чорних металів.
З усього обсягу експорту продукція з доданою вартістю становить всього 11%.
Куди ми експортуємо сировину?
Китай - 14,4% ($7,11 млрд).
Польща - 6,65% ($3,27 млрд).
Росія - 5,5% ($2,7 млрд).
Туреччина - 4,94% ($2,43 млрд).
Німеччина - 4,21% ($2,07 млрд).
Індія - 4% ($1,97 млрд).
Італія - 3,91% ($1,92 млрд).
Нідерланди - 3,67% ($1,8 млрд).
Єгипет - 3,28% ($1,61 млрд).
Білорусь - 2,71% ($1,33 млрд).
Продукція АПК в торік становила 45% в загальному експорті з України, зберігши лідерство в його товарній структурі. При цьому в рейтингу найбільших експортерів зернових України посіла:
- 2 місце за обсягом поставок ячменя;
- 4 - по кукурудзі;
- 5 - по пшениці.https://gazeta.ua/blog/55255/********-schastit-rizko-zris-eksport-golovne-ne-progaviti-vikno-mozhlivostej
😁
Життя після Смерті залишилося..
😇
були відтерміновані на рік, то і з акціями протесту, до яких приєднаються люди проти тарифного свавілля... Так що кінець року буде "веселим" ...
Ой! Він вже здорощав... Тож чекати лишилось не довго - до перших сплат
Теперь НБУ и ОПУ курят паровозиком одну и ту же шмаль.
Это даже круче эпической "победы" ЗЕ над Ковидом. Даже уже трех побед.
Если ты реформы делать не хочешь, а хочешь пилить деньги ТО:
1) Ставишь «ручного» главу нац.банка
2) Который заливает рефинансом гос.банки
3) На этот рефинанс гос.банки покупают государственные облигации (финансирования дефицита бюджета) + покупают бонды Укравтодора (велике крадивництво. ДА ДА - все эти дороги строятся не на живые деньги, а за долги которые никто отдавать не будет).
ПО ИТОГУ:
- Рекордный дефицит бюджета
- «инфляция бьет рекорды»
Зато Команда Зеленського зарабатывает миллиарды, из которых кешем платит черным налом в конвертах депутатам партии Слуга Народу за лояльность.
Вот и вся политика. А ваши сбережения - будут сгорать. Бюджет будет разоврован, страна будет разваливаться.
Марк Савчук