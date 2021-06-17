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Новости Общество Задержание Протасевича
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"Генпрокурор "ЛНР" Горенко, благодаривший Лукашенко за допрос Протасевича, обвиняется Украиной в терроризме

Новости Цензор.НЕТ Общество

В отношении террористов "ЛНР", участвовавших в допросе Протасевича, есть уголовные производства.

Об этом в Facebook сообщила координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сергей Горенко, "генеральный прокурор ЛНР", который благодарит Лукашенко за допрос Протасевича и на которого массово ссылаются украинские СМИ, обвиняемый украинским правосудием в терроризме. В 2016 году дело в отношении него было передано в Сватовский районный суд Луганской области. Слушалось при отсутствии обвиняемого", - говорится в сообщении.

По словам Решетиловой, позже суд приостановил дело, а Горенко объявили в розыск.

"Уверена, что относительно других подконтрольных РФ террористов, участвовавших в допросе Протасевича, также есть производства. Было бы очень хорошо, если бы украинские СМИ об этом отмечали в своих материалах. Потому украинское правосудие дает оценку действиям этих людей и квалифицирует их как террористов. Террорист Лукашенко приглашает террористов с "ЛНР" на допрос своего заложника. Мировое сообщество должно понимать причинно-следственные связи между безнаказанностью одних сателлитов РФ и вседозволенностью других. И что ответственность за это созданное пространство бесправия несет Российская Федерация", - отметила он.

Напомним, ранее террористы "ЛНР" поблагодарили Лукашенко за "возможность провести следственные действия" с Протасевичем и заявили о получении "признательных показаний"

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Автор: Богдан Гуньковський
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Протасевич будет рано или поздно выдан ЛНР, там осужден к смертной казни, но будет возможность его вытащить оттуда. Для этого Германия должна будет официально обратиться с письмом о помиловании к ЛНР, тем самым оная получит свою субъектность и любые новые форматы по Донбассу будут лишь с новым международным субъектом переговоров ЛНР и ДНР.
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17.06.2021 15:10 Ответить
Відповідальність за допит Протасевича терористами "ЛНР" несе РФ, світова спільнота має це розуміти, - Решетилова - Цензор.НЕТ 7397
а в Рейхе вообще в курсе,что петушатник дыынэр-ылынер уже не просто гетто,а "международный субъект" ?
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17.06.2021 15:50 Ответить
а в рейхе есть ручные путинские депутаты из Альтернатива для Германии, которые по звонку путина состряпают такое письмо! Им потом путин будет им махать со всех зомбоящиков! А те депутаты будут искренне недоумевать, мол, вы же сами хотели чтобы Протасевича отпустили, что же мы плохого сделали!?!
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17.06.2021 15:55 Ответить
написать можно многое - вон,т.н. "киво" диссерацию написал,великорасеянцы писали,что лунную базу уже несколько лет как обживать должны - и что ? "пишите и вы" (с)
если бы всё так просто было.. "Генпрокурор "ЛНР" Горенко, який дякував Лукашенку за допит Протасевича, обвинувачується Україною в тероризмі - Цензор.НЕТ 677
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17.06.2021 17:46 Ответить
Я же не думаю, что Украина поставит под сомнение легитимность немецких депутатов? Оформят такое обращение вполне официально! А путину больше и не нужно! И когда он будет им размахивать, вы, что будете про Киву вспоминать и говорить, что на заборе тоже написано?! Это так не работает.
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17.06.2021 18:03 Ответить
100% - теперь всё пропало..
но оцените красоту игры - парочка абгеорднете-полупокеров пишет письмо - и весь мир у ног дыынэрского недоразумения !
я и название уже предвкушаю - "******************************" "Генпрокурор "ЛНР" Горенко, який дякував Лукашенку за допит Протасевича, обвинувачується Україною в тероризмі - Цензор.НЕТ 9943
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18.06.2021 00:07 Ответить
Хмм..Вы правы и такую вероятность нельзя отбрасывать.Тем более что немцы-еще те *************,а Лука-так тот вообще у ***** из рук ест.
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17.06.2021 15:53 Ответить
Це ж треба, дозволяти терористам на своїй території допитувати своїх громадян. Гадаю, це ввійде в класичні приклади зовнішнього управління.
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17.06.2021 16:00 Ответить
Ті прокурвори, що лишились на контрольованій території, такі само.
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17.06.2021 18:41 Ответить
 
 