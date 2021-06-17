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Газ (10089) Нафтогаз (3092) Тимошенко (24577) Батькивщина (2004) Тарифы на газ (350)

Заявление "Нафтогаза" о повышении тарифов на газ на 50% - шоковое. Фактически, в стране запустили поле инфляции, - Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Заявление

Заявление "Нафтогаза" о повышении тарифов на газ на 50% является шоковым. "Батькивщина" будет требовать отмены этого решения.

Об этом журналистам заявила лидер партии Юлия Тимошенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Эта новость является шокирующей не только для граждан Украины. Она также шокирует всех политиков в зале. Сегодня НАК "Нафтогаз" сделал сообщение, что с 1 июня газ дорожает на 50%. Все видели, ожидали, но что будет 50%, летом - такого нельзя было даже представить. Цена, которую они объявили с 1 июня, - 11 грн 94 коп. за кубический метр - это на уровне "Нафтогаза", без транспортировки и других издержек", - сказала она.

Тимошенко заявила, что Юрий Витренко обещал, что поставит справедливые цены на газ - 2 грн 30 коп. за кубометр.

"Теперь, когда его назначили в НАК " Нафтогаз", он, очевидно, получил директивы продолжать все коррупционные оборудки", - добавила нардеп.

"Это значит, что если реальная цена 2,30 грн, а продают по 12, то на каждом кубометре берут по 10 грн откатов. Где взять столько аморальности, чтобы предлагать бедной стране такое повышение цен на газ?! Для этого они устроили всю шумиху с антиолигархическими законами и борьбой с контрабандой, при том, что уровень контрабанды растет", - уточнила Тимошенко.

Она подчеркнула, что повышение тарифов на газ повлечет за собой рост цен на все продукты и сырье, которые потребляют промышленность и агросектор. Также повлияет на работу транспорта и военных: "Фактически, в стране запустили поле инфляции, одномоментно подняв цену на газ на 50%".

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Отметим, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассчитала цену в рамках тарифного плана "Месячный" в июне на уровне 11,94 грн/куб.м, что на 50% выше цены газа в рамках годового тарифного плана "Фиксированный" (7,96 грн/куб. м). Так на сайте группы в разделе "Тарифные планы для дома" сегодня появилась информация о месячном ценовом предложении на уровне 11,94 грн/куб.м. В рамках данного тарифного плана цена на газ меняется ежемесячно в соответствии с рыночными условиями.

Заявление Нафтогаза о повышении тарифов на газ на 50% - шоковое. Фактически, в стране запустили поле инфляции, - Тимошенко 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+50
Заявление "Нафтогаза" о повышении тарифов на газ на 50% - шоковое. Фактически, в стране запустили поле инфляции, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9925
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17.06.2021 15:13
+47
Заявление "Нафтогаза" о повышении тарифов на газ на 50% - шоковое. Фактически, в стране запустили поле инфляции, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1142
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17.06.2021 15:11
+46
Заявление "Нафтогаза" о повышении тарифов на газ на 50% - шоковое. Фактически, в стране запустили поле инфляции, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2621
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17.06.2021 15:10
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Нарешті баба Жюлька подала голос. А коли почнеш про "зубожілий народ" і "піввареника"?

З 1 липня Кабмін планує підняти тарифи на електроенергію до 2,60-2,70 грн за кіловат. За даними Державної служби статистики, ціни за рік зросли на комунальні послуги - 35,3%, газ - на 161,6%, електроенергія - на 36,6%.
Ціни на продукти харчуваннямв цілому на 9,9%: соняшникова олія на 75,2%, цукор на 67,2%, яйця на 34,4%, хліб виріс в ціні на 16,6%.
Сфера транспорту подорожчала на 12,2%, при цьому найбільше зросли ціни на паливо і мастильні матеріали - на 37,4%.
Зростання цін буде прискорюватися і далі, аналітики очікують 10% і більше в найближчі місяці.
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17.06.2021 15:32 Ответить
Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6504
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17.06.2021 15:35 Ответить
Вот вам зебилы и адекватные тарифы, бугага
Заявление "Нафтогаза" о повышении тарифов на газ на 50% - шоковое. Фактически, в стране запустили поле инфляции, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7662
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17.06.2021 15:32 Ответить
ну так бігус вас лошар готував до цього, з намьоком- ва всьом барига вінават! замість того що відрізнити найопку ви вчергове знямали і облизалися
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17.06.2021 15:33 Ответить
Господа, кто в курсе: а чё это доллар егодня вдруг резко вздорожал? Вчера чуть ли не 26,90 был, а за ночь экономика Украины рухнула на целых 30--40 копеек... Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5408 Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6981
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17.06.2021 15:34 Ответить
Я конечно понимаю, что курс бакса у нас на ручном управлении...
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17.06.2021 15:38 Ответить
Не буду тебя пугать...
Но временами на совещаниях в одном крупном финансовом регуляторе слышны фразы типа

"Мы дадим эту информацию, если они смогут объяснить, куда в Украине пропало стовосемьсорок миллиардов наличных гривен".
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17.06.2021 15:40 Ответить
Как -- куда??!! А Беня? Не он ли с дружком пасётся на жирных бюджетных лугах?
Какого ж тогда тот несчастный доллар опускали чуть ли не до значений "счастливых времён" ?
ЗЫ. Ты уж извини за эти наивные, глупые вопросы... Самому стыдно Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6414
Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3467
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17.06.2021 16:09 Ответить
Шоб ты понимал, такого даже при Яныке не было.
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17.06.2021 15:41 Ответить
Що? Клятий овоч своїм тарифом на газ грабував українців! Знайди ефір Шустера за 2013 рік, там Кроль дохідливо розповідає, скільки в нас повинен коштувати газ для населення. Щоправда, сам він свою ж полум"яну промову забув відразу, як тільки дорвався до корита, але то таке...
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17.06.2021 21:25 Ответить
КУРС К ГРИВНЕДОЛЛАРЕВРОРУБЛЬПокупка27.1700+0.085032.4301-0.40500.3748-0.0015Продажа27.2000+0.095032.4539-0.40540.3752-0.0015Межбанк: курс доллара на межбанке Украины онлайн Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2763
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17.06.2021 15:44 Ответить
Ти зрабіл єта разам!!! Гардісь, дмітро!!!
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17.06.2021 15:49 Ответить
создают ситуацию когда за долги будут жилье забирать, ладно у зебилов, так и нормальные люди страдают от этого.
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17.06.2021 15:35 Ответить
А как же годовая цена на газ, которую установили с 1 мая и она не может изменится для населения с тарифом «годовой» до 01 мая 2022?
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17.06.2021 15:36 Ответить
Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4756
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17.06.2021 15:42 Ответить
*****, не дает "честнейшему" парню Зеленскому клятый Порошенко снизить тарифы. Ну не дает и все тут. НЕ ДАЕТ!
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17.06.2021 15:38 Ответить
Та разве только это! мы еще хлебнем с НБУ и карманным вором гринпоца во главе НБУ
Все очень просто.

Если ты реформы делать не хочешь, а хочешь пилить деньги ТО:
1) Ставишь "ручного" главу нац.банка
2) Который заливает рефинансом гос.банки
3) На этот рефинанс гос.банки покупают государственные облигации (финансирования дефицита бюджета) + покупают бонды Укравтодора (велике крадивництво. ДА ДА - все эти дороги строятся не на живые деньги, а за долги которые никто отдавать не будет).

ПО ИТОГУ:
- Рекордный дефицит бюджета
- "инфляция бьет рекорды"

Зато Команда Зеленського зарабатывает миллиарды, из которых кешем платит черным налом в конвертах депутатам партии Слуга Народу за лояльность.

Вот и вся политика. А ваши сбережения - будут сгорать. Бюджет будет разоврован, страна будет разваливаться.
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17.06.2021 16:56 Ответить
А наскільки сам Порошенко їх знизив?
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17.06.2021 21:27 Ответить
А сколько раз вам сегодня Порощенко в штаны накакал? Не смотря на то, что он уже третий год, как не у руля.
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17.06.2021 22:20 Ответить
Я задав дуже просте питання: на скільки знизив тарифи Порошенко за час свого президенства? Просто цікаво. Знаєш, то дай відповідь, а не пиши упороті відмазки.
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17.06.2021 22:51 Ответить
Я так же задал очень простой вопрос: сколько раз вам накакал сегодня в штаны Порошенко. Просто интересно. Просто не пиши упоротые вопросы.

Р.S. Ваши вонючии и упоротые попытки отмазать этого сцикливого и лживого вора, за которого вы проголосовали в 2019 году пытаясь приплести всегда и везде Порошенко, вызывают просто смех. Впрочем одно то, что вы это делаете, говорит о ваших умственных способностях. Обосрались вы, а виноват Порошенко.
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18.06.2021 06:48 Ответить
Придурку недоумкуватий, я вже 100 разів тут писав, що на вибори не ходив і за зеленого не голосував, бо різниці між ними двома нема. Керує країною олігархат в будь-якому разі. Але ж упороті довбні цю інформацію осмислить і засвоїть не здатні в принципі, бо нічим, тільки, знай, товчуть своє, очі вирячивши.
ПС. А Пороха приплів якраз ти, чи, може, висер "не дает "честнейшему" парню Зеленскому клятый Порошенко снизить тарифы" не твій? Твій. То чому тепер вмикаєш задню? А я лиш у відповідь на твій висер задав дуже просте питання, на яке у вас, упоротих дебілів, відповіді нема.
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18.06.2021 20:06 Ответить
Труба - любимая тема ТЮ.
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17.06.2021 15:38 Ответить
Друзья, не стоит печалиться. Будем п*здить брать электоэнергию и газ у зебильской власти мимо счетчика Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4183
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17.06.2021 15:38 Ответить
Багато вже взяв?
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17.06.2021 15:52 Ответить
Если люди голосуют на выборах за клоуна, то они должны быть готовы жить в цирке.
(Ч.Чаплин)
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17.06.2021 15:40 Ответить
и платить коммуналку за себя и за того парня порохобота Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9159
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17.06.2021 15:44 Ответить
Уехал цирк, шатры снимая,
нам повредил электросеть
и только клоуны остались
висеть...
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17.06.2021 15:47 Ответить
Только она проверена конкретным противостоянием с олигархами и тюрьмой.
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17.06.2021 15:42 Ответить
Янык тоже тюрьмой проверен.

А ЗЕ под теми же олигархами, что и ТЮ.
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17.06.2021 15:46 Ответить
Ой... А расскажи про противостояние Днепропетровской группировки, в которую входила ТЮ, с Коломойским. Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 998

С удовольствием послушаю.
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17.06.2021 15:47 Ответить
Це Я послухаю...
Скиньте сссцилку, please...🤗
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17.06.2021 16:00 Ответить
Ну это ты тут художественно звиздел про противостояние ТЮльки с олигархами.

А, если ты про Днепропетровскую группировку, то на, раз тебя в гугле забанили.
Выбирай и читай:
https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&oq=%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&aqs=chrome..69i57.11008j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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17.06.2021 16:09 Ответить
Дякую!
))
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17.06.2021 16:11 Ответить
Все це робиться спеціально . Зараз розпочнеться крик . "Ходют слухі тут і там , а бєззубиє старухі іх розносят по углам.." і т.д Пізніше на сцену , виходить бубасик . Весь в світлі . І зично гавкає на бояр ! Ті ,від страху , опускають ціни . Дальше масові аплодисменти , подяка чєрні , любов до гроба і рейтинг бац і до гори . Ловкость рук ...
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17.06.2021 15:43 Ответить
Пізніше на сцену , виходить бубасик . Весь в світлі . І зично гавкає на бояр ! Ті ,від страху , опускають ціни
Может мелькало где? Да внимания не обратили. Уже 2 месяца Нефтегаз заполняет подземные хранилища по реально сложившейся цене - 310 долларов за 1000 кубов. 4 года такой цены не было. Это опт по 8,06 грн. Посчитайте розницу в вашем доме. Какое опускание цен? Независимость она чего то стоит
Кацап уже начал отбивать СП2
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17.06.2021 16:06 Ответить
Пробачте , але так як Ви ,рахують здоровомислячі люди . А у нас , країна кривих зеркал . Тигрюля , порахувала , що ціна має бути 2,4 грн , чи 2,3 грн , це не так важливо . То як при закачці по 310 дол США , у неї ціна 2 з гаком грн Можливо я відстав і курс у нас став відповідний ? Зелені казкарі , розкажуть , що вони у відрі , змішують український газ з імпортним у відповідній пропорціїї і ціна у нас буде з мінімальним ростом . Ось така ..... малята .
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17.06.2021 18:09 Ответить
Чтобы корова больше доилась и меньше кормилась - нужно ее меньше кормить и больше доить.
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17.06.2021 15:43 Ответить
А де бихус, -срочно замутить какую нибудь пльонку)
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17.06.2021 15:47 Ответить
В ФСБ не успевают клеить пленки для Бигуса. Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 514
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17.06.2021 15:49 Ответить
ФИhus.Info

Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2625
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17.06.2021 15:54 Ответить
Лохам от нелоха
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17.06.2021 19:48 Ответить
Фигня-война, зебобикам все в радость.
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17.06.2021 15:48 Ответить
Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9887
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17.06.2021 15:53 Ответить
І Нафтогаз у 2018- це надприбуткова організація, а зараз- збиткова.
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17.06.2021 15:54 Ответить
Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3588
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17.06.2021 15:55 Ответить
Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7697

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3602805.html
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17.06.2021 16:00 Ответить
а я за! нет.не потому что у меня денег куры не клюют,а потому,что несмотря на то что и мне будет от такой цены не комильфо.но мне очень хочется чтобы вся 73-ёх процентная мерзость,ощутила на себе и коммуналку,которая вырастет в два раза,и проезд в транспорте,и бензин,и продукты питания ...
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17.06.2021 16:01 Ответить
у меня в газовом кабинете-7,99 до 30,04,2022г,может быть зто пока только нафтогаз повышает?Все равно одурели слуги,точно опять до мордобоев доведут1
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17.06.2021 16:01 Ответить
Скорее всего будет новый майдан и нафтогаз и прочих будут попросту выносить
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17.06.2021 16:03 Ответить
А сносіть будуть снєсуньі?
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17.06.2021 16:04 Ответить
А кто же еще, если "НаНафтогаз!" Заява "Нафтогазу" про підвищення тарифів на газ на 50% - шокова. Фактично, в країні запустили поле інфляції, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1471
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17.06.2021 21:23 Ответить
Каждый президент в этой стране просто обязан: узурпировать власть, сфотографироваться с президентом Америки и посадить Юлию Владимировну.

🤣
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17.06.2021 16:06 Ответить
Да вобщем-то ее просто в 2014-м выпускать не стоило.

Амплуа мученицы-безсеребряницы ей очень идет, если не впоминать, про часики и костюмчики на миллионы долларов и ее ботофермы, которые оплачиваются Кремлем.
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17.06.2021 16:12 Ответить
Нююю...Знаю, що банили ферми прошенка те зелюка...
Скиньте ссцилку..🤗
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17.06.2021 16:15 Ответить
Ну про Пороха ты сходу привычно *******.
Потому что банили какраз ботофермы ЗЕ и ТЮльки.

Ну раз тебя в гугле тебя все еще не разбанили и память короткая...

1. Facebook видалив ботоферму, яка просувала партію «Батьківщина»

2. Facebook видалив 94 сторінки, пов'язані з ботофермами Тимошенко

3. Facebook за допомогою кібер-підрозділів ФБР провів масштабну віртуальну облаву. По Україні було з'ясовано, що 477 акаунтів, 363 сторінки, 35 груп та 29 Інстаграм-каналів були пов'язані з партією "Слуга народу" і, в меншій мірі, з підсанкційними у США Андрієм Деркачем та Петром Журавлем. Ще - з Володимиром Гройсманом та Олегом Кулиничем. У звіті Facebook стверджується, що основними об'єктами інформаційних атак були… па-бам! Петро Порошенко та Віталій Кличко.

4. У Тимошенко переполошились из-за чистки Ютюб их «ботофермы»

5. ТИМОШЕНКО ЗАСПІВАЛА ПІСНЮ КРЕМЛЯ ПРО «НАПАД УКРАЇНИ НА ДОНБАС». Огляд проявів російської пропаганди в українському інформаційному просторі в липні 2018 року.
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17.06.2021 16:27 Ответить
Дякую! ))
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17.06.2021 16:31 Ответить
Вишенка на торт.

Партію Тимошенко захищає російська ботоферма.
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17.06.2021 16:34 Ответить
Дякую!! Все вбив в пам'ять Компа!
Всі ботоферми захищають своїх роботодавців... Тут теж саме...😁
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17.06.2021 16:39 Ответить
А кто ее садил то, кроме любимого зелебобиками януковоща????? Вы со своей бахиней- кремлевской кукухой жулькой, совсем опнутые на всю голову.
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17.06.2021 17:02 Ответить
Кучма.
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17.06.2021 22:15 Ответить
На нашу коммуналку: глава НКРЭКУ купил себе новый Lexus за 1,4 млн грн
https://uainfo.org/blognews/1623676339-na-nashu-kommunalku-glava-nkreku-kupil-sebe-novyy-lexus-za.html
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17.06.2021 16:09 Ответить
Народ заслужил повышение стоимости отопления в 2 раза!
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17.06.2021 16:55 Ответить
Пока не буде знищена зелена гусінь разом з клоуном з українців будуть знімати остані штани.
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17.06.2021 17:07 Ответить
Твари, это в Нафтогазе тариф с доставкой будет 14 грн, а у других может и до 20 грн дойти. Те у кого отопления на газу просто не смогут столько платить. Отдай зарплату за газ и помирай с голоду?
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17.06.2021 18:10 Ответить
Ничего не будет. Зедебилы,коих пока большинство, попросту затянут пояса и опять усиленно будут на своего "Голобородька"молиться,а рейтингисты за соответствующее вознаграждение продолжат проценты положительных опросов за "зелень"повышать..
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17.06.2021 19:10 Ответить
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