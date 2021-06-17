Заявление "Нафтогаза" о повышении тарифов на газ на 50% - шоковое. Фактически, в стране запустили поле инфляции, - Тимошенко

Заявление "Нафтогаза" о повышении тарифов на газ на 50% является шоковым. "Батькивщина" будет требовать отмены этого решения.

Об этом журналистам заявила лидер партии Юлия Тимошенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Эта новость является шокирующей не только для граждан Украины. Она также шокирует всех политиков в зале. Сегодня НАК "Нафтогаз" сделал сообщение, что с 1 июня газ дорожает на 50%. Все видели, ожидали, но что будет 50%, летом - такого нельзя было даже представить. Цена, которую они объявили с 1 июня, - 11 грн 94 коп. за кубический метр - это на уровне "Нафтогаза", без транспортировки и других издержек", - сказала она.

Тимошенко заявила, что Юрий Витренко обещал, что поставит справедливые цены на газ - 2 грн 30 коп. за кубометр.

"Теперь, когда его назначили в НАК " Нафтогаз", он, очевидно, получил директивы продолжать все коррупционные оборудки", - добавила нардеп.

"Это значит, что если реальная цена 2,30 грн, а продают по 12, то на каждом кубометре берут по 10 грн откатов. Где взять столько аморальности, чтобы предлагать бедной стране такое повышение цен на газ?! Для этого они устроили всю шумиху с антиолигархическими законами и борьбой с контрабандой, при том, что уровень контрабанды растет", - уточнила Тимошенко.

Она подчеркнула, что повышение тарифов на газ повлечет за собой рост цен на все продукты и сырье, которые потребляют промышленность и агросектор. Также повлияет на работу транспорта и военных: "Фактически, в стране запустили поле инфляции, одномоментно подняв цену на газ на 50%".

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Отметим, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассчитала цену в рамках тарифного плана "Месячный" в июне на уровне 11,94 грн/куб.м, что на 50% выше цены газа в рамках годового тарифного плана "Фиксированный" (7,96 грн/куб. м). Так на сайте группы в разделе "Тарифные планы для дома" сегодня появилась информация о месячном ценовом предложении на уровне 11,94 грн/куб.м. В рамках данного тарифного плана цена на газ меняется ежемесячно в соответствии с рыночными условиями.