Заявление "Нафтогаза" о повышении тарифов на газ на 50% - шоковое. Фактически, в стране запустили поле инфляции, - Тимошенко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Заявление "Нафтогаза" о повышении тарифов на газ на 50% является шоковым. "Батькивщина" будет требовать отмены этого решения.
Об этом журналистам заявила лидер партии Юлия Тимошенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Эта новость является шокирующей не только для граждан Украины. Она также шокирует всех политиков в зале. Сегодня НАК "Нафтогаз" сделал сообщение, что с 1 июня газ дорожает на 50%. Все видели, ожидали, но что будет 50%, летом - такого нельзя было даже представить. Цена, которую они объявили с 1 июня, - 11 грн 94 коп. за кубический метр - это на уровне "Нафтогаза", без транспортировки и других издержек", - сказала она.
Тимошенко заявила, что Юрий Витренко обещал, что поставит справедливые цены на газ - 2 грн 30 коп. за кубометр.
"Теперь, когда его назначили в НАК " Нафтогаз", он, очевидно, получил директивы продолжать все коррупционные оборудки", - добавила нардеп.
"Это значит, что если реальная цена 2,30 грн, а продают по 12, то на каждом кубометре берут по 10 грн откатов. Где взять столько аморальности, чтобы предлагать бедной стране такое повышение цен на газ?! Для этого они устроили всю шумиху с антиолигархическими законами и борьбой с контрабандой, при том, что уровень контрабанды растет", - уточнила Тимошенко.
Она подчеркнула, что повышение тарифов на газ повлечет за собой рост цен на все продукты и сырье, которые потребляют промышленность и агросектор. Также повлияет на работу транспорта и военных: "Фактически, в стране запустили поле инфляции, одномоментно подняв цену на газ на 50%".
Отметим, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" рассчитала цену в рамках тарифного плана "Месячный" в июне на уровне 11,94 грн/куб.м, что на 50% выше цены газа в рамках годового тарифного плана "Фиксированный" (7,96 грн/куб. м). Так на сайте группы в разделе "Тарифные планы для дома" сегодня появилась информация о месячном ценовом предложении на уровне 11,94 грн/куб.м. В рамках данного тарифного плана цена на газ меняется ежемесячно в соответствии с рыночными условиями.
Пожалуйста, подождите...
З 1 липня Кабмін планує підняти тарифи на електроенергію до 2,60-2,70 грн за кіловат. За даними Державної служби статистики, ціни за рік зросли на комунальні послуги - 35,3%, газ - на 161,6%, електроенергія - на 36,6%.
Ціни на продукти харчуваннямв цілому на 9,9%: соняшникова олія на 75,2%, цукор на 67,2%, яйця на 34,4%, хліб виріс в ціні на 16,6%.
Сфера транспорту подорожчала на 12,2%, при цьому найбільше зросли ціни на паливо і мастильні матеріали - на 37,4%.
Зростання цін буде прискорюватися і далі, аналітики очікують 10% і більше в найближчі місяці.
Но временами на совещаниях в одном крупном финансовом регуляторе слышны фразы типа
"Мы дадим эту информацию, если они смогут объяснить, куда в Украине пропало стовосемьсорок миллиардов наличных гривен".
Какого ж тогда тот несчастный доллар опускали чуть ли не до значений "счастливых времён" ?
ЗЫ. Ты уж извини за эти наивные, глупые вопросы... Самому стыдно
Все очень просто.
Если ты реформы делать не хочешь, а хочешь пилить деньги ТО:
1) Ставишь "ручного" главу нац.банка
2) Который заливает рефинансом гос.банки
3) На этот рефинанс гос.банки покупают государственные облигации (финансирования дефицита бюджета) + покупают бонды Укравтодора (велике крадивництво. ДА ДА - все эти дороги строятся не на живые деньги, а за долги которые никто отдавать не будет).
ПО ИТОГУ:
- Рекордный дефицит бюджета
- "инфляция бьет рекорды"
Зато Команда Зеленського зарабатывает миллиарды, из которых кешем платит черным налом в конвертах депутатам партии Слуга Народу за лояльность.
Вот и вся политика. А ваши сбережения - будут сгорать. Бюджет будет разоврован, страна будет разваливаться.
Р.S. Ваши вонючии и упоротые попытки отмазать этого сцикливого и лживого вора, за которого вы проголосовали в 2019 году пытаясь приплести всегда и везде Порошенко, вызывают просто смех. Впрочем одно то, что вы это делаете, говорит о ваших умственных способностях. Обосрались вы, а виноват Порошенко.
ПС. А Пороха приплів якраз ти, чи, може, висер "не дает "честнейшему" парню Зеленскому клятый Порошенко снизить тарифы" не твій? Твій. То чому тепер вмикаєш задню? А я лиш у відповідь на твій висер задав дуже просте питання, на яке у вас, упоротих дебілів, відповіді нема.
п*здитьбрать электоэнергию и газ у зебильской власти мимо счетчика
(Ч.Чаплин)
парняпорохобота
нам повредил электросеть
и только клоуны остались
висеть...
А ЗЕ под теми же олигархами, что и ТЮ.
С удовольствием послушаю.
Скиньте сссцилку, please...🤗
А, если ты про Днепропетровскую группировку, то на, раз тебя в гугле забанили.
Выбирай и читай:
https://www.google.com/search?q=%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&oq=%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&aqs=chrome..69i57.11008j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
))
Может мелькало где? Да внимания не обратили. Уже 2 месяца Нефтегаз заполняет подземные хранилища по реально сложившейся цене - 310 долларов за 1000 кубов. 4 года такой цены не было. Это опт по 8,06 грн. Посчитайте розницу в вашем доме. Какое опускание цен? Независимость она чего то стоит
Кацап уже начал отбивать СП2
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3602805.html
🤣
Амплуа мученицы-безсеребряницы ей очень идет, если не впоминать, про часики и костюмчики на миллионы долларов и ее ботофермы, которые оплачиваются Кремлем.
Скиньте ссцилку..🤗
Потому что банили какраз ботофермы ЗЕ и ТЮльки.
Ну раз тебя в гугле тебя все еще не разбанили и память короткая...
1. Facebook видалив ботоферму, яка просувала партію «Батьківщина»
2. Facebook видалив 94 сторінки, пов'язані з ботофермами Тимошенко
3. Facebook за допомогою кібер-підрозділів ФБР провів масштабну віртуальну облаву. По Україні було з'ясовано, що 477 акаунтів, 363 сторінки, 35 груп та 29 Інстаграм-каналів були пов'язані з партією "Слуга народу" і, в меншій мірі, з підсанкційними у США Андрієм Деркачем та Петром Журавлем. Ще - з Володимиром Гройсманом та Олегом Кулиничем. У звіті Facebook стверджується, що основними об'єктами інформаційних атак були… па-бам! Петро Порошенко та Віталій Кличко.
4. У Тимошенко переполошились из-за чистки Ютюб их «ботофермы»
5. ТИМОШЕНКО ЗАСПІВАЛА ПІСНЮ КРЕМЛЯ ПРО «НАПАД УКРАЇНИ НА ДОНБАС». Огляд проявів російської пропаганди в українському інформаційному просторі в липні 2018 року.
Партію Тимошенко захищає російська ботоферма.
Всі ботоферми захищають своїх роботодавців... Тут теж саме...😁
https://uainfo.org/blognews/1623676339-na-nashu-kommunalku-glava-nkreku-kupil-sebe-novyy-lexus-za.html