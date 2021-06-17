Заявление Байдена после встречи с Путиным может свидетельствовать о намерении США активно включиться в переговоры в Минском и даже Нормандском форматах, - Кондратюк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Результаты встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина станут видны через два-три месяца.
Об этом Цензор.НЕТ рассказала в интервью вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, комментируя встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.
По ее мнению, пока рано рано говорить о конкретных результатах переговоров президентов США и РФ, их можно будет увидеть "в двух-трехмесячной перспективе".
"Для меня определяющим было заявление президента Байдена о непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США. Эти слова были сказаны лично в глаза Путину. Таким образом перед Кремлем были очерчены четкие красные линии. Не зря Байден отметил, что эта личная встреча была нужна для того, чтобы избежать ложных интерпретаций того, что именно он хотел донести до своего собеседника", - отметила депутат.
Также, по ее мнению, важным сигналом было то, что накануне встречи с Путиным, Байден заявил о перспективе членства Украины в НАТО через ПДЧ.
"По моему мнению, не нужно бояться того, что президент Байден в своем комментарии, по итогам встречи с Путиным, вспомнил Минские соглашения. Я бы хотела обратить внимание на такую цитату Байдена: "Мы договорились продолжать дипломатические усилия в рамках Минских договоренностей". Напомню, США ранее не были участником Минских договоренностей. Поэтому это заявление может свидетельствовать о намерении США активно включиться в переговорный процесс в рамках Минских договоренностей и даже Нормандского формата", - акцентировала Кондратюк.
Вместе с тем, вице-спикер отметила, что Минский процесс не может быть догмой.
"Украине нужно искать разные и наиболее выгодные для нас форматы мирного урегулирования ситуации. Не стоит привязываться только к одному документу, который, кстати, официально не является частью украинского законодательства. Нам не нужна реанимация Минского процесса ради только самого факта его реанимации. Украине нужен результат, основанный на наших национальных интересах, уважении суверенитета и территориальной целостности", - резюмировала она.
С оценками других политиков встречи Байдена и Путина можно ознакомиться в материале Цензор.НЕТ "Зустріч Байдена і Путіна: якими мають бути висновки для України? Відповідають українські політики і дипломати" здесь.
Пожалуйста, подождите...
Сам факт того, що зустріч завершилися на годину раніше від запланованого, засвідчує:
-Що всі крапки над і розставлені "достроково"- а далі немає вже про що вести мову. Обидві сторони укріпилися в думці, яка у них існувала ще ДО зустрічі... але позиція "росії путіна" - відкоректована, хоча їй і надано можливість зберегти "морду ліца" до думських виборів, але в "рамках домовленностей"...
- До думських виборів в росії, США не зроблять ніяких різких рухів проти путінської росії, щоб ніхто не звинуватив США, що процес "виборів" відбувся з втручанням США" у внутрішню політику росії... - щоб США побачили, утвердилися у внутрішньо-політичному розкладі росіян і їх менталітеті... рівні фальсифікацій виборів. Бо для США -Путін і його дії лишаються прогнозованими, але він вже міцно "сів на гачок"...важелів впливу у США вистачає.
-Взамін -росія до думських виборів ніяких різких рухів не здійснить проти США, ЄС, НАТО і України...
-І якщо ДО думських виборів суть домовленостей для багатьох залишається- під трикратним знаком запитання. То після виборів - женевські домовленності стануть "реалполітік"
-Доля "Північного потоку-2" буде остаточно вирішена після думських виборів в росії і виборів в Бундестаг Німеччини (які відбудуться майже одночасно)... Байден поставив вирішення його остаточної долі на паузу. США залишають за собою право переглянути позицію і повернути санкції в разі потреби. В цьому випадку росія залишиться без можливості прокачувати газ по дну Балтійського моря, але із зобов'язаннями транзиту через Україну в рамках діючих контрактів.
-Байден вважає, що при належних зусиллях "влади" України, газова проблема може бути вирішена Україною і її партнерами успішно... причому - багатоаспектно.
-Росія також зацікавлена в збереженні рівня надійності української ГТС як резервної - на випадок аварійної ситуації на "потоках", оскільки ремонтоздатність наземної ГТС набагато вища від аналогічного показника сумнівної надійності підводних газогонів, прокладених на мінних полях часів Другої світової...... а також - для зглажування сезонної нерівномірності та зростаючого попиту Німеччини в умовах непевності... а також - якщо росія "брикнеться" а США введуть санкції проти "потоків" - щоб зберегти збут газу в Європу... Більше того - росія вимушено нестиме витрати на підтримання робочого стану української ГТС...
-Істерика Зе-коМанди напередодні женевської зустрічі засвідчує, що ЗЕ нічого так і не зрозумів, продовжує грати вар'ята, надіючись що його артистизм на посаді президента і далі матиме такий же успіх, як в "кварталі"! Підтвердженням позиції Байдена по ЗЕ-керуванню є те, що Держдеп не побажав "підняти трубку" на неодноразові додзвони Єрмака.
-США зовсім не демонізують роль Єрмака в Україні, вказавши цим жестом, що він не є ні віце-президентом, ні главою МЗС, а всього-навсього найнятим конторським робітником, який є в ЗЕ-коМанді, а не над нею... А за все, що діється в Україні несе персональну відповідальність лише президент!- враховуючи політичний розклад, що всі гілки влади в Україні і вся кадрова політика де-факто виявилися в його руках. А як він цим зуміє розпорядитися у відповідності з інтересами України і відповідними їм вимогами ЄС, НАТО та США - то проблема Зеленського... і активності суспільства України.
-Але остаточне рішення по визначенню однозначного відношення США до кубла української влади буде зроблено в період липня -вересня 2021 року, після чого - або ЗЕ - на звалище, або він служитиме Україні під ретельним наглядом і корекцією "партнерів"....
-Якщо їм прийдеться вибирати між ЗЕ і Україною, то вони виберуть Україну...При цьому підходи до захисту інтересів українського суспільства Байдена, США-в цілому, НАТО і "частково ЄС" - залишаються незмінними, незалежно від того - стане до того часу Україна членом НАТО, чи ні. Більше того - вони погоджуються на активнішу свою участь в допомозі Україні з проведенням внутрішніх реформ... З Зеленським, чи без нього...
Вони марять чи видають бажане за дійсне?