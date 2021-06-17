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Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным призвал подумать, следует ли России увеличивать зависимость от Китая.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
"Президент ясно призвал подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, учитывая планы Пекина на мировой арене", - отметила она.
Нуланд в настоящее время находится в Брюсселе, чтобы, в частности, обсудить с партнерами в НАТО и ЕС итоги саммита РФ-США.
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+9 Рщььщь Яарршуты
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+4 Филипп Филиппович Преображенск
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+4 Eispickel
показать весь комментарий17.06.2021 15:24
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...русня уже учит иероглифы и копит юани)))
Пу..... *****, краткое содержание:
А кацапы, которые сейчас живут и трудятся на Дальнем Востоке и сейчас работают как рабы на китайцев просят у ленинградского ***** "путин помоги".
А он им ни чем помочь не может потому-что уже деньги за Дальный Восток у китайцев он уже взял и раздерибанил между своими дружбанами и еще Китай своей российской клуше-наседке, несущей золотые яйца пистеть не позволит.
и если она начнёт возмущаться, будет иметь брутально-показательно.
Китай уже выше по хайтеку, уровню армии и остальным показателям,
и никто в мире не станет впрягаться за кремль - все будут с наслаждением смотреть.
США перестанут делиться технологиями - только и всего.
Он умолял карлика о встрече