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Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным призвал подумать, следует ли России увеличивать зависимость от Китая.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

"Президент ясно призвал подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, учитывая планы Пекина на мировой арене", - отметила она.

Нуланд в настоящее время находится в Брюсселе, чтобы, в частности, обсудить с партнерами в НАТО и ЕС итоги саммита РФ-США.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
"ПРИЗВАЛ ПОДУМАТЬ" - уже смешно.
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17.06.2021 15:21
+4
Переговоры Байден-Пу..... *****, краткое содержание:
Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 8420
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17.06.2021 15:22
+4
Поздно!
...русня уже учит иероглифы и копит юани)))
Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 6106
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17.06.2021 15:24
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"ПРИЗВАЛ ПОДУМАТЬ" - уже смешно.
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17.06.2021 15:21 Ответить
о как
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17.06.2021 15:23 Ответить
Поздно!
...русня уже учит иероглифы и копит юани)))
Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 6106
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17.06.2021 15:24 Ответить
а еще русня уже отдала Китаю в аренду Забайкалье (Сибирь) на 50 лет, т.е. на всегда Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 2709 включая возможность китайцам распоряжаться недрами, лесом и местными лаптеногими холопами... И остров Даманский, за который в 1969 г. "атцываевале" с китайцами уже тоже китайский, ху@ло им его еще в 2005 г. по тихому отдал, теперь на нем китайская воинская часть и остров теперь называется Чжень Бао Дао ... Такие певцы ртом, как Буланова и Витас теперь поют по-китайски и выступают в Китае... Так что московская орда во всю ложится под Поднебесную и широко раздвигает "скрепы" Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 8392
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17.06.2021 15:41 Ответить
а что, так можно било????
Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 6055
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17.06.2021 15:22 Ответить
Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 7041
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17.06.2021 15:25 Ответить
Переговоры Байден-Пу..... *****, краткое содержание:
Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 8420
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17.06.2021 15:22 Ответить
😀😀😀
Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 3642
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17.06.2021 15:28 Ответить
😀😀😀

Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 2111
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17.06.2021 15:28 Ответить
😀😀😀

Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 4996
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17.06.2021 15:29 Ответить
Путин: "Вот какие у меня большие, крутые, дорогие и нерусские часы!"
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17.06.2021 18:21 Ответить
Для мира есть реальный риск вхождения РФ в состав Китая
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17.06.2021 15:43 Ответить
Китай ведёт прагматичную политику в своих интересах. В отличии от РФ, которая абсолютна непредсказуема и агрессивна
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17.06.2021 18:57 Ответить
Интересно , Байден уже объявил Американцам , что он привез им мир Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 5841 Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 5841 Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд - Цензор.НЕТ 5841
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17.06.2021 15:49 Ответить
Байден закликав Путіна подумати, чи потрібно Росії посилювати свою залежність від Китаю, - Нуланд - Цензор.НЕТ 6975....
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17.06.2021 15:53 Ответить
kelt kant , Если бы у ***** , все было бы реально так плохо , как нам всем хочется , то Байден с ним не встречался . А встречался бы с Китайцами . А судя по тому , что происходит , то ***** представляет реальную угрозу для Запада Байден закликав Путіна подумати, чи потрібно Росії посилювати свою залежність від Китаю, - Нуланд - Цензор.НЕТ 685
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17.06.2021 15:59 Ответить
Так Китай уже владеет "российским" Дальним Востоком на России. Йухло уже давно отдал китайцам Китайский Дальний Восток вместе с городом Владивостоком, где кацапские люди уже "окитаелись".
А кацапы, которые сейчас живут и трудятся на Дальнем Востоке и сейчас работают как рабы на китайцев просят у ленинградского ***** "путин помоги".
А он им ни чем помочь не может потому-что уже деньги за Дальный Восток у китайцев он уже взял и раздерибанил между своими дружбанами и еще Китай своей российской клуше-наседке, несущей золотые яйца пистеть не позволит.
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17.06.2021 16:01 Ответить
Китай втихую уже имеет Московию спереди и сзади.
и если она начнёт возмущаться, будет иметь брутально-показательно.
Китай уже выше по хайтеку, уровню армии и остальным показателям,
и никто в мире не станет впрягаться за кремль - все будут с наслаждением смотреть.
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17.06.2021 16:50 Ответить
"будут с наслаждением смотреть"...скорее в ужасе, увеличение чайны на полмира с ресурсами параши означает пи-пи-пи-пи-дец всему миру
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17.06.2021 17:48 Ответить
Ресурсы без технологий 5 поколения малоэффективны.
США перестанут делиться технологиями - только и всего.
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17.06.2021 18:19 Ответить
расскажите это Европе раскорячившейся перед царём ресурсной параши-бензоколонки, а там из 3-го поколения только кувалда и зубило.
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17.06.2021 23:01 Ответить
В чём выразится пи-пи-здец? Китай вместо того, чтобы торговать со всем миром начнёт воевать с соседями, как это делает ***** ?
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17.06.2021 19:03 Ответить
нужно
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17.06.2021 16:06 Ответить
"Байден призвал Путина подумать, нужно ли России усиливать свою зависимость от Китая, - Нуланд", поздно, не сегодня так завтра копростан будет нефть и газ покупать, из Сибири! Ещё будет выплачивать за убытки, из за оккупированных территориях Китая...
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17.06.2021 17:08 Ответить
Можно подумать, что байда может защитить рассею от Китая. Украину он уже защитил
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17.06.2021 18:09 Ответить
Позвонил карлику и цыкнул - этого было достаточно.
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17.06.2021 18:39 Ответить
цыкнул?

Он умолял карлика о встрече
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17.06.2021 20:40 Ответить
 
 