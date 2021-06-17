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Новости Политика Украины
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Байден (2381) Зеленский (16612) путин (29865) членство в НАТО (1222) Лубкивский Даниил (50)

Встреча Байдена и Путина дала нам время. За год Зеленский должен подтвердить, что его слова о членстве в НАТО имеют смысл, - Лубкивский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Встреча Байдена и Путина дала нам время. За год Зеленский должен подтвердить, что его слова о членстве в НАТО имеют смысл, - Лубкивский

Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина нужна была для того, чтобы на время успокоить поведение России. Украине это время принесет пользу только при условии, если нынешняя власть на деле сосредоточится на усилении обороноспособности и на реальных, а не имитационных реформах, о которых прямо говорят партнеры по НАТО и ЕС.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью украинский дипломат, директор Киевского Форума по Безопасности Даниил Лубкивский, комментируя встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

По его мнению, логика встречи Байдена и Путина, заключается не в примирении с агрессором, а в его более или менее эффективном сдерживании.

"Это тоже нужно как с точки зрения глобальной стабильности, так и для дополнительного времени", - объяснил он.

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"Фактически, Байден предложил Путину возможность для диалога, чтобы попытаться снять остроту угрозы со стороны России и временно успокоить ее поведение. Верит он в такую ​​возможность? Он дал понять, что этот шаг является попыткой, которая потребует проверки. Доверяет ли он Путину? На пресс-конференции президент США дал ясно понять, что никакого доверия нет. Но есть рациональный расчет и дополнительные обстоятельства, которые должны повлиять на позицию России. Во время пресс-конференции Байден вспомнил об этих обстоятельствах почти прямым текстом: о существенной международной уязвимости России, уменьшении ее влияния и о полной ошибочности войны Кремля против Запада на фоне растущей военной, политической и экономической мощи Китая, перед которым российские позиции становятся все более мелкими и ничтожными", - добавил Лубкивский.

"Практических результатов, как видим, этой встречи немного. Это - восстановление определенной дипломатической активности и договоренность о начале консультаций о стратегической стабильности. Насколько эти переговоры будут эффективными, говорить рано. Еще не было ситуаций, чтобы Путин не сломал свое слово", - отметил он.

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"В определенном смысле эта встреча добавила нам времени. Относительно Путина иллюзий быть не может. Поэтому нельзя пренебрегать ситуацией на фронте, поскольку провокаций исключать тоже нельзя. Но прямой подрыв Россией безопасности в Украине подорвет и "женевский диалог". Впрочем, для нас это время принесет пользу только при условии, если нынешняя власть на деле сосредоточится на двух приоритетах: усилении обороноспособности (это стоит над всем) и на реальных, а не имитационных реформах, о которых прямо говорят партнеры по НАТО и ЕС и которые, главное, нужны украинцам. Одним словом, за год времени Владимир Зеленский имеет все шансы подтвердить, что его слова о членстве в НАТО имеют смысл, или доказать, что это лишь пустая риторика", - резюмировал Лубкивский.

С оценками других политиков встречи Байдена и Путина можно ознакомится в материале Цензор.НЕТ "Зустріч Байдена і Путіна: якими мають бути висновки для України? Відповідають українські політики і дипломати" здесь.
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Топ комментарии
+9
Та заспокойтеся вже з тим НАТО. Кремль не для цього Зеленського пропхнув.
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17.06.2021 15:51
+8
Для этого нужно прежде всего отодвинуть Беню и его холуев и, желательно, его посадить. Но кто-нибудь верит, что кукла пойдет против своего хозяина?
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17.06.2021 15:50
+7
За год Зеленский должен подтвердить, что его слова о членстве в НАТО имеют смысл.

Лубкивський не слышал последние высеры ЗЕ?
ЗЕ никому ничего не должен. Это ЕС, США, НАТО и МВФ должны ЗЕ, как ЗЕмля колхозу.
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17.06.2021 15:52
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Традиционно обристается.Традиционно помешает и будет виноват Порошенко
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17.06.2021 15:48 Ответить
Встреча Байдена и Путина дала нам время. За год Зеленский должен подтвердить, что его слова о членстве в НАТО имеют смысл, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 3137
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17.06.2021 15:49 Ответить
Шо-шо должен сделать зеленский? Встреча Байдена и Путина дала нам время. За год Зеленский должен подтвердить, что его слова о членстве в НАТО имеют смысл, - Лубкивский - Цензор.НЕТ 5038
Становитесь в очередь за учителями)
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17.06.2021 15:49 Ответить
Для этого нужно прежде всего отодвинуть Беню и его холуев и, желательно, его посадить. Но кто-нибудь верит, что кукла пойдет против своего хозяина?
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17.06.2021 15:50 Ответить
Та заспокойтеся вже з тим НАТО. Кремль не для цього Зеленського пропхнув.
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17.06.2021 15:51 Ответить
За год Зеленский должен подтвердить, что его слова о членстве в НАТО имеют смысл.

Лубкивський не слышал последние высеры ЗЕ?
ЗЕ никому ничего не должен. Это ЕС, США, НАТО и МВФ должны ЗЕ, как ЗЕмля колхозу.
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17.06.2021 15:52 Ответить
чего? а что, собственно, он еще не подтвердил?
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17.06.2021 15:52 Ответить
Ну хоть в синагогу примут?
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17.06.2021 15:52 Ответить
Зеля цей рік буде кидати пред'яви США, країнам НАТО.
І все.
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17.06.2021 15:54 Ответить
Зустріч Байдена і Путіна дала нам час. За рік Зеленський повинен підтвердити, що його слова про членство в НАТО мають сенс, - Лубківський - Цензор.НЕТ 4453
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17.06.2021 16:02 Ответить
***
если вам стало скучно в маршрутке, похвалите мэра,
ну... на худой конец - президента
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17.06.2021 15:55 Ответить
"Зеленский имеет все шансы подтвердить, что его слова о членстве в НАТО имеют смысл."

Для него имеет смысл только игра хреном на рояле, всё остальное им делается по указке }{уйла через Козака и Дерьмака. Зустріч Байдена і Путіна дала нам час. За рік Зеленський повинен підтвердити, що його слова про членство в НАТО мають сенс, - Лубківський - Цензор.НЕТ 280
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17.06.2021 15:55 Ответить
криворогий ішак є генератором випадкових словосполучень.
А як же ж ця маячня може мати підтвердження у майбутньому?
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17.06.2021 15:56 Ответить
А через рік з'являться нові "домашні завдання" і "важливі реформи", які необхідно невідкладно виконати і тоді ось-ось...
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17.06.2021 15:58 Ответить
За рік нам пи...а, буде.
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17.06.2021 16:01 Ответить
Слова будуть виглядати приблизно так. Це хаває український нарід, але усім іншим вони не зрозумілі.
Зустріч Байдена і Путіна дала нам час. За рік Зеленський повинен підтвердити, що його слова про членство в НАТО мають сенс, - Лубківський - Цензор.НЕТ 221
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17.06.2021 16:07 Ответить
Дайте ему еще пять лет. Года маловато. Бубочка, вперед!
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17.06.2021 16:08 Ответить
Петю надо. за 2 недели и мы в НАТО. Но есть большое НО, 13 процентов.
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17.06.2021 16:09 Ответить
Ну всё, теперь Зеля с Ермаком будут ещё активнее сливать всё русским, чтоб ни укого не было сомнения, чем они там на самом деле занимались до сих пор.
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17.06.2021 16:39 Ответить
 
 