Встреча Байдена и Путина дала нам время. За год Зеленский должен подтвердить, что его слова о членстве в НАТО имеют смысл, - Лубкивский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина нужна была для того, чтобы на время успокоить поведение России. Украине это время принесет пользу только при условии, если нынешняя власть на деле сосредоточится на усилении обороноспособности и на реальных, а не имитационных реформах, о которых прямо говорят партнеры по НАТО и ЕС.
Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью украинский дипломат, директор Киевского Форума по Безопасности Даниил Лубкивский, комментируя встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.
По его мнению, логика встречи Байдена и Путина, заключается не в примирении с агрессором, а в его более или менее эффективном сдерживании.
"Это тоже нужно как с точки зрения глобальной стабильности, так и для дополнительного времени", - объяснил он.
"Фактически, Байден предложил Путину возможность для диалога, чтобы попытаться снять остроту угрозы со стороны России и временно успокоить ее поведение. Верит он в такую возможность? Он дал понять, что этот шаг является попыткой, которая потребует проверки. Доверяет ли он Путину? На пресс-конференции президент США дал ясно понять, что никакого доверия нет. Но есть рациональный расчет и дополнительные обстоятельства, которые должны повлиять на позицию России. Во время пресс-конференции Байден вспомнил об этих обстоятельствах почти прямым текстом: о существенной международной уязвимости России, уменьшении ее влияния и о полной ошибочности войны Кремля против Запада на фоне растущей военной, политической и экономической мощи Китая, перед которым российские позиции становятся все более мелкими и ничтожными", - добавил Лубкивский.
"Практических результатов, как видим, этой встречи немного. Это - восстановление определенной дипломатической активности и договоренность о начале консультаций о стратегической стабильности. Насколько эти переговоры будут эффективными, говорить рано. Еще не было ситуаций, чтобы Путин не сломал свое слово", - отметил он.
"В определенном смысле эта встреча добавила нам времени. Относительно Путина иллюзий быть не может. Поэтому нельзя пренебрегать ситуацией на фронте, поскольку провокаций исключать тоже нельзя. Но прямой подрыв Россией безопасности в Украине подорвет и "женевский диалог". Впрочем, для нас это время принесет пользу только при условии, если нынешняя власть на деле сосредоточится на двух приоритетах: усилении обороноспособности (это стоит над всем) и на реальных, а не имитационных реформах, о которых прямо говорят партнеры по НАТО и ЕС и которые, главное, нужны украинцам. Одним словом, за год времени Владимир Зеленский имеет все шансы подтвердить, что его слова о членстве в НАТО имеют смысл, или доказать, что это лишь пустая риторика", - резюмировал Лубкивский.
С оценками других политиков встречи Байдена и Путина можно ознакомится в материале Цензор.НЕТ "Зустріч Байдена і Путіна: якими мають бути висновки для України? Відповідають українські політики і дипломати" здесь.
Пожалуйста, подождите...
Становитесь в очередь за учителями)
Лубкивський не слышал последние высеры ЗЕ?
ЗЕ никому ничего не должен. Это ЕС, США, НАТО и МВФ должны ЗЕ, как ЗЕмля колхозу.
І все.
если вам стало скучно в маршрутке, похвалите мэра,
ну... на худой конец - президента
Для него имеет смысл только игра хреном на рояле, всё остальное им делается по указке }{уйла через Козака и Дерьмака.
А як же ж ця маячня може мати підтвердження у майбутньому?