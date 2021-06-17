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Новости За рубежом
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Путин о переговорах с Байденом: Мы смогли понять друг друга по ключевым вопросам. Позиции во многом очень расходятся

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин о переговорах с Байденом: Мы смогли понять друг друга по ключевым вопросам. Позиции во многом очень расходятся

На встрече президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве стороны смогли понять друг друга по ключевым позициям. Переговоры прошли в доброжелательной атмосфере.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Обстановка была достаточно доброжелательной. Как мне кажется, мы смогли понять друг друга, понять наши позиции по ключевым вопросам. Они во многом очень расходятся", - отметил он.

По его словам, Байден является профессионалом, и с ним нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить.

"Тот образ, который рисуют, может даже немного расхолаживать. Но расхолаживаться здесь нечего: Байден профессионал. И нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", - добавил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Байдена и Путина дала нам время. За год Зеленский должен подтвердить, что его слова о членстве в НАТО имеют смысл, - Лубкивский

Автор: Ірина Дашківська
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+9
Путін про переговори з Байденом: Ми змогли зрозуміти один одного щодо ключових питань. Вони багато в чому дуже розходяться - Цензор.НЕТ 389
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17.06.2021 16:14
+4
не забыли ??? Украина - Сев. Македония в 16.00
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17.06.2021 16:02
+3
Фуйло понадіявся що Байден вже пень трухлявий, як зображає йогр рашка тв.
А він дід з порохом.
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17.06.2021 16:08
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не забыли ??? Украина - Сев. Македония в 16.00
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17.06.2021 16:02 Ответить
Путін про переговори з Байденом: Ми змогли зрозуміти один одного щодо ключових питань. Вони багато в чому дуже розходяться - Цензор.НЕТ 389
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17.06.2021 16:14 Ответить
какое ж оно мерзкое...
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17.06.2021 16:16 Ответить
мерзкая надутая наботоксная рожа. Кстати немецкие журналюшки раскопали, что он 1950 г.р. . а не 52, как писали - типа молодой ишшо., т.е. скоро 71 год., а не 68.
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17.06.2021 17:38 Ответить
для нормального (кого-то родного - это не возраст)
а вот для *****... уже пару-тройку лет... перехаживает...
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17.06.2021 17:42 Ответить
Про короткі підсумки зустрічі Байдена з Путіним в Женеві...

Сам факт того, що зустріч завершилися на годину раніше від запланованого, засвідчує:

-Що всі крапки над і розставлені "достроково"- а далі немає вже про що вести мову. Обидві сторони укріпилися в думці, яка у них існувала ще ДО зустрічі... але позиція "росії путіна" - відкоректована, хоча їй і надано можливість зберегти "морду ліца" до думських виборів, але в "рамках домовленностей"...

- До думських виборів в росії, США не зроблять ніяких різких рухів проти путінської росії, щоб ніхто не звинуватив США, що процес "виборів" відбувся з втручанням США" у внутрішню політику росії... - щоб США побачили, утвердилися у внутрішньо-політичному розкладі росіян і їх менталітеті... рівні фальсифікацій виборів. Бо для США -Путін і його дії лишаються прогнозованими, але він вже міцно "сів на гачок"...важелів впливу у США вистачає.
-Взамін -росія до думських виборів ніяких різких рухів не здійснить проти США, ЄС, НАТО і України...
-І якщо ДО думських виборів суть домовленостей для багатьох залишається- під трикратним знаком запитання. То після виборів - женевські домовленності стануть "реалполітік"
-Доля "Північного потоку-2" буде остаточно вирішена після думських виборів в росії і виборів в Бундестаг Німеччини (які відбудуться майже одночасно)... Байден поставив вирішення його остаточної долі на паузу. США залишають за собою право переглянути позицію і повернути санкції в разі потреби. В цьому випадку росія залишиться без можливості прокачувати газ по дну Балтійського моря, але із зобов'язаннями транзиту через Україну в рамках діючих контрактів.
-Байден вважає, що при належних зусиллях "влади" України, газова проблема може бути вирішена Україною і її партнерами успішно... причому - багатоаспектно.
-Росія також зацікавлена в збереженні рівня надійності української ГТС як резервної - на випадок аварійної ситуації на "потоках", оскільки ремонтоздатність наземної ГТС набагато вища від аналогічного показника сумнівної надійності підводних газогонів, прокладених на мінних полях часів Другої світової...... а також - для зглажування сезонної нерівномірності та зростаючого попиту Німеччини в умовах непевності... а також - якщо росія "брикнеться" а США введуть санкції проти "потоків" - щоб зберегти збут газу в Європу... Більше того - росія вимушено нестиме витрати на підтримання робочого стану української ГТС...
-Істерика Зе-коМанди напередодні женевської зустрічі засвідчує, що ЗЕ нічого так і не зрозумів, продовжує грати вар'ята, надіючись що його артистизм на посаді президента і далі матиме такий же успіх, як в "кварталі"! Підтвердженням позиції Байдена по ЗЕ-керуванню є те, що Держдеп не побажав "підняти трубку" на неодноразові додзвони Єрмака.
-США зовсім не демонізують роль Єрмака в Україні, вказавши цим жестом, що він не є ні віце-президентом, ні главою МЗС, а всього-навсього найнятим конторським робітником, який є в ЗЕ-коМанді, а не над нею... А за все, що діється в Україні несе персональну відповідальність лише президент!- враховуючи політичний розклад, що всі гілки влади в Україні і вся кадрова політика де-факто виявилися в його руках. А як він цим зуміє розпорядитися у відповідності з інтересами України і відповідними їм вимогами ЄС, НАТО та США - то проблема Зеленського... і активності суспільства України.
-Але остаточне рішення по визначенню однозначного відношення США до кубла української влади буде зроблено в період липня -вересня 2021 року, після чого - або ЗЕ - на звалище, або він служитиме Україні під ретельним наглядом і корекцією "партнерів"....
-Якщо їм прийдеться вибирати між ЗЕ і Україною, то вони виберуть Україну...При цьому підходи до захисту інтересів українського суспільства Байдена, США-в цілому, НАТО і "частково ЄС" - залишаються незмінними, незалежно від того - стане до того часу Україна членом НАТО, чи ні. Більше того - вони погоджуються на активнішу свою участь в допомозі Україні з проведенням внутрішніх реформ... З Зеленським, чи без нього...
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17.06.2021 20:03 Ответить
Байден старий вовк , таких вже не мае, Путін не дурак все чудово розуміе.
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17.06.2021 16:04 Ответить
Когда карликовое ***** засунет нас в НАТО, я не против что бы ему памятник поставить, в виде 3-х метрового фалоса, но без яиц!
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17.06.2021 16:54 Ответить
байден - не старий вовк, а старий маразматик.
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17.06.2021 19:10 Ответить
головного не зрозумів дідусь Джозеф: з ****** домовлятися ні про що, бо воно все одно нічого не виконає..
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17.06.2021 16:04 Ответить
и зачем было помпезно приезжать. встречаться, можно было все решить по телефону.
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17.06.2021 17:39 Ответить
Фуйло понадіявся що Байден вже пень трухлявий, як зображає йогр рашка тв.
А він дід з порохом.
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17.06.2021 16:08 Ответить
До чого тут рашка ТБ? Достатньо увімкнути будь-який гамериканський ТБ-канал. "дід з порохом" - дійсно з порохом. Порохно зі сраки сиплеться. Зустріч маразматика з куйлом - це ганьба на увесь світ. куйло отримало все, що йому треба було, а найголовніше - легітимізацію. Цього не бачуть лише безнадійні дУрні та боти глобалістів, які за сумісництвом є також і порохоботами. Невдовзі вчорашня зустріч Україні боком вилізе.
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17.06.2021 19:16 Ответить
Зачем нам "мнение" какого-то ***** плешивого?
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17.06.2021 16:11 Ответить
теперь поцелуйтесь
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17.06.2021 16:17 Ответить
ДА НУ НАХЕР ???
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17.06.2021 17:44 Ответить
 
 