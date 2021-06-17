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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Чернев о встрече Байдена и Путина: Запад далек от того, чтобы идти сейчас на уступки РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ходе встречи президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина никакого размена интересов Украины не произошло, но, также, не произошло и прорыва.

Об этом Цензор.НЕТ рассказал в интервью народный депутат "Слуги народа", председатель делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, комментируя встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

По его мнению, единственный важный результат встречи президентов США и РФ - это то, что они встретились.

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"Пока рано говорить о выполнении каких-либо договоренностей. Вместе с тем, важно правильно считать контекст. А это и заявление G7 по РФ с требованием прекратить дестабилизирующее поведение. И финальное коммюнике НАТО, в котором четко подтвердили решение о предоставлении ПДЧ и будущем членстве Украины в Альянсе. И даже сокращена на час встречи и отсутствие общей пресс-конференции глав двух государств. Все это указывает на последовательную политику США в отношении РФ: у них нет иллюзий, с кем они ведут переговоры и Запад далек от того, чтобы идти сейчас на уступки РФ", - акцентировал "слуга народа".

По его словам, для Украины встреча Путина и Байдена оставила статус-кво: "Никакого размена интересов нашей страны не произошло. Но вместе с тем не произошло и прорыва".

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С оценками других политиков встречи Байдена и Путина можно ознакомиться в материале Цензор.НЕТ "Зустріч Байдена і Путіна: якими мають бути висновки для України? Відповідають українські політики і дипломати" здесь.
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А кто это такой?
И чего его мнение такое важное?
"Слуга народа" Чернев о встрече Байдена и Путина: Запад далек от того, чтобы идти сейчас на уступки РФ - Цензор.НЕТ 1713
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17.06.2021 16:21 Ответить
А хто такий цей члэн партєйки?
Пиликхмахєр чи свадєбний хфотограф??
Брагара з "песиками" за камммуналку давай!!
🤗
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17.06.2021 16:27 Ответить
Пытаются сделать хорошую мину при плохой игре... Украина пыль и грязь на ногах сильных мира сего (сами в эту грязь превратились), отряхнут и пойдут дальше. Что и показали высказывания после встречи.
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17.06.2021 16:56 Ответить
Но и давить особо не будут...
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17.06.2021 17:19 Ответить
Він так шось знае
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17.06.2021 17:20 Ответить
 
 