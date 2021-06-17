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Сборная Украины по пляжному футболу в стартовом матче Евролиги-2021 обыграла сборную Германии

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Сборная Украины по пляжному футболу в стартовом матче Евролиги-2021 обыграла сборную Германии

Сборная Украины по пляжному футболу в матче открытия Евролиги-2021 победила сборную Германии со счетом 3:2, забив решающий гол за 20 секунд до завершения экстра-тайма.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Ассоциации пляжного футбола Украины.

Украина - Германия - 3:2

Голы: Зборовский (3), Пашко (34, 39) - Бирманн (15), Корнер (34)

Отборочный тур Евро Бич Соккер Лига 2021 проходит в Португалии.

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Благодаря победе на старте Евролиги сборная Украины набрала 2 очка. 2 тур состоится в пятницу в 13:15, наша сборная будет играть против Азербайджана.

Автор: Володимир Янченко
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17.06.2021 16:25 Ответить
за шкафом...
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17.06.2021 16:59 Ответить
1 : 0
Ураааааа
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17.06.2021 16:30 Ответить
2 : 0
Украина - С.Македония
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17.06.2021 16:35 Ответить
Пока включил компьютер, -уже 2:0! Сборная Украины по пляжному футболу в стартовом матче Евролиги-2021 обыграла сборную Германии - Цензор.НЕТ 6285
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17.06.2021 16:36 Ответить
Надо,надо еще забить...
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17.06.2021 16:37 Ответить
Фашиков мордой в песок
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17.06.2021 17:37 Ответить
 
 