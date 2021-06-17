Порошенко с рабочим визитом посетит Турцию: На Анталийском дипломатическом форуме обсудит интеграцию Украины в НАТО и противодействие агрессии РФ
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18-20 июня пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко по приглашению турецких властей совершит визит в Турецкую Республику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Так, согласно программе визита Порошенко примет участие в Анталийском дипломатическом форуме под эгидой президента Турции, а также в проведении двусторонних встреч с рядом глав внешнеполитических ведомств стран НАТО и высокопоставленными чиновниками из числа участников Форума.
Кроме того, планируется обсуждение широкого круга вопросов безопасности на повестке дня, в частности противодействия российской агрессии, укрепление двустороннего сотрудничества с партнерами Украины, продвижение европейской и евроатлантической интеграции Украины, начиная с получения Плана действий по членству в Альянсе.
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