Порошенко с рабочим визитом посетит Турцию: На Анталийском дипломатическом форуме обсудит интеграцию Украины в НАТО и противодействие агрессии РФ

18-20 июня пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко по приглашению турецких властей совершит визит в Турецкую Республику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Так, согласно программе визита Порошенко примет участие в Анталийском дипломатическом форуме под эгидой президента Турции, а также в проведении двусторонних встреч с рядом глав внешнеполитических ведомств стран НАТО и высокопоставленными чиновниками из числа участников Форума.

Кроме того, планируется обсуждение широкого круга вопросов безопасности на повестке дня, в частности противодействия российской агрессии, укрепление двустороннего сотрудничества с партнерами Украины, продвижение европейской и евроатлантической интеграции Украины, начиная с получения Плана действий по членству в Альянсе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коболев о газовых переговорах в 2014 году: Может, Медведчук и хотел стать посредником, но я его не видел и не слышал