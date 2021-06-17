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Новости Политика Украины
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На встрече с Путиным был не просто Байден, а солидарный коллективный Запад: принцип "ничего об Украине без Украины" соблюдался, - нардеп "ЕС" Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На встрече с Путиным был не просто Байден, а солидарный коллективный Запад: принцип

Важно, что Украина звучала на встрече президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина, но вызывает беспокойство публичное молчание относительно "Северного потока-2".

Об этом Цензор.НЕТ рассказала в интервью нардеп "ЕС" Ирина Геращенко, комментируя встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

По ее мнению, встреча президентов США и РФ является важной.

"Я бы рассматривала ее в комплексе со всем европейским турне президента США, который подписал с британским коллегой новую "Атлантическую хартию", принял участие в саммитах G7 и НАТО, заявив о восстановлении полноценной работы Штатов в Альянсе. Лозунг европейского турне Байдена "США возвращаются". Соединенные Штаты действительно возвращаются в большую европейскую игру, и он приехал на континент прежде всего защищать и отстаивать национальные интересы своей страны - в частности, в сдерживании Китая, в вопросах безопасности, экономики", - отметила Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Чернев о встрече Байдена и Путина: Запад далек от того, чтобы идти сейчас на уступки РФ

"На встрече с Путиным был не просто Байден, а солидарный коллективный Запад, и это определяло тематику и тактику этой первой встречи. Очевидно, что между лидерами нет доверия, и прощупывалась тактика геополитического сосуществования. Не только США и РФ, но и в контексте мировой повестки дня. Путин на пресс-конференции повторил нарративы Кремля по всей актуальной проблематике, начиная от внутренних проблем РФ с демократией и политическими заключенными, заканчивая Украиной; и ощущения - он нервничал. От пресс-конференции Байдена впечатление - он был философски настроен, послал определенные сигналы Путину. Ближайшие полгода покажут, насколько конструктивным был разговор", - добавила нардеп.

"Важно что Украина звучала; что накануне состоялся телефонный разговор Байдена и Зеленского, когда президенты могли сверить ключевые позиции по вопросам безопасности. То есть, формально принцип "ничего об Украине без Украины" - соблюдается. Приветствуем непреклонную позицию США по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Но бросилось в глаза, что на брифинге Байдена прозвучала только Украины в целом: ни слова о конкретном Крыме и Донбассе (хотя это был бы мощный сигнал миру о немедленном требовании по их деоккупации со стороны агрессора). Также вызывает большое беспокойство публичное молчание относительно "Северного потока-2". И, конечно, больше беспокоит то, что Украина стоит на обочине мировых процессов из-за непрофессионализма и инфантильность нынешней власти, не демонстрирует своей игры и предложений. Мы в позе инфантильного обиженного подростка, который плачется на Меркель за оружие, на США - за НАТО, на весь мир за отсутствие инвестиций, на Брюссель - за ПДЧ, на МВФ - за кредиті и т.п. Мы не предлагаем своих инициатив, мы не интересны. И это очень тревожно", - резюмировала Геращенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча Байдена и Путина дала нам время. За год Зеленский должен подтвердить, что его слова о членстве в НАТО имеют смысл, - Лубкивский

С оценками других политиков встречи Байдена и Путина можно ознакомиться в материале Цензор.НЕТ "Зустріч Байдена і Путіна: якими мають бути висновки для України? Відповідають українські політики і дипломати" здесь.
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Топ комментарии
+8
"... Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган не исключил, что в рамках подписанной с Азербайджаном Шушинской декларации может идти речь о создании на азербайджанской территории военной базы ВС Турции.
Об этом он сказал в четверг журналистам по возвращении из Азербайджана...."

Вот это ***** снова всех переиграл -- НАТО на Кавказе !!!!
На встрече с Путиным был не просто Байден, а солидарный коллективный Запад: принцип "ничего об Украине без Украины" соблюдался, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 8756
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17.06.2021 17:01
+4


Капітан Прайс@Price_Cap_UA 18 ч

Один дід подумав:
«Подивіться, ***** аж годинника на праву руку одягнув, щоб рука важчою була. Який смішний дід))»

На встрече с Путиным был не просто Байден, а солидарный коллективный Запад: принцип "ничего об Украине без Украины" соблюдался, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 106
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17.06.2021 16:57
+2
Принцип встречи: ничего об Украине и для Украины.
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17.06.2021 18:14
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Капітан Прайс@Price_Cap_UA 18 ч

Один дід подумав:
«Подивіться, ***** аж годинника на праву руку одягнув, щоб рука важчою була. Який смішний дід))»

На встрече с Путиным был не просто Байден, а солидарный коллективный Запад: принцип "ничего об Украине без Украины" соблюдался, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 106
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17.06.2021 16:57 Ответить
"... Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган не исключил, что в рамках подписанной с Азербайджаном Шушинской декларации может идти речь о создании на азербайджанской территории военной базы ВС Турции.
Об этом он сказал в четверг журналистам по возвращении из Азербайджана...."

Вот это ***** снова всех переиграл -- НАТО на Кавказе !!!!
На встрече с Путиным был не просто Байден, а солидарный коллективный Запад: принцип "ничего об Украине без Украины" соблюдался, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 8756
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17.06.2021 17:01 Ответить
принцип Пороха, а перемогу припишуть Зе. ну буде як всігда
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17.06.2021 17:02 Ответить
Важно что Украина звучала...

стыдно должно быть раз так говоришь. Украина не медный тазик что бы звучать
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17.06.2021 17:06 Ответить
вопрос только в том,был ли путин На встрече с Путиным был не просто Байден, а солидарный коллективный Запад: принцип "ничего об Украине без Украины" соблюдался, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 1064
потому что ГОВОРЯТ что ехидный Джо спросил Путина о здоровье "господина Путина"
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17.06.2021 17:10 Ответить
А, вот причина в чем, без Украины не обсуждать, а я то думал, что это просто мелочь.Мы не разменная монета, у нас сильный президент, даже Геращенко это признает.
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17.06.2021 17:17 Ответить
Тю.
Тебе ж давно сказано: Найвэлычнишый Лидор Усэй Галактыкы.
В прихожую к порядочным людям, конечно, не пускают.
Но на коврике под дверью посидеть (свернувшись клубочком) дают.
Пока дают, по кр. мере.
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17.06.2021 17:51 Ответить
Адженду може посмоктати
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17.06.2021 20:39 Ответить
Ирка так уверенно говорит, наверное под столом сидела На встрече с Путиным был не просто Байден, а солидарный коллективный Запад: принцип "ничего об Украине без Украины" соблюдался, - нардеп "ЕС" Геращенко - Цензор.НЕТ 8674
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17.06.2021 17:33 Ответить
разведка боем.
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17.06.2021 17:57 Ответить
Почему она врет?!!!

Байден: «Мы до(с)говорились заниматься дипломатией для выполнения Минских соглашений» (Минские соглашения - это текст путлера о капитуляции Украины)
Т.е. путлер принял байду в нормандский формат и тот будет принуждать Украину наряду с Германией к русскому миру....
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17.06.2021 18:07 Ответить
Принцип встречи: ничего об Украине и для Украины.
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17.06.2021 18:14 Ответить
Знову видавання бажаного за дійсне...Філософськи налаштований байден - це анекдот такий, да?
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17.06.2021 18:59 Ответить
Наивный какой-то Геращенко .
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17.06.2021 20:06 Ответить
Голодній кумі х...б на умі
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17.06.2021 21:08 Ответить
 
 