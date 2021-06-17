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Зеленский на вопрос, почему жители США должны беспокоиться об агрессии РФ против Украины: "Завтра это может случиться у них дома". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

В Офисе Президент больше всего хотят, чтобы США поддержали вступление Украины в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Съемочная группа американской телекомпании CBS побывала вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на передовой на Донбассе, где пообщалась с главой государства на тему борьбы с российской агрессией.

На вопрос журналиста CBS Холли Уильямс, почему рядовой американец должен беспокоиться о том, что происходит сегодня в Украине, Владимир Зеленский ответил: "Завтра это может случиться у них дома. Почему нет?"

"По мнению экспертов, российские хакеры используют Украину как тестирующую площадку для отработки подобных тактик с целью атаки на США. Сегодня Америка поддерживает нашу страну деньгами, вооружением и путем обучения военных. Но, по словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, Украина больше всего хочет, чтобы США поддержали ее при вступлении в НАТО", - отметили в ОП.

"Мы надеемся и верим, что наш стратегический партнер США поможет нам сегодня - сейчас, не через один-два года, а сейчас", - сказал Ермак.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+46
Яке воно дурне!
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17.06.2021 16:59
+41
сцикуна не слабо торкнуло.
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17.06.2021 16:59
+39
А это оригинал и копия, вернее подобие и оригинал

Зеленский на вопрос, почему жители США должны беспокоиться агрессией РФ против Украины: "Завтра это может случиться у них дома" - Цензор.НЕТ 3867
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17.06.2021 17:07
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це у них з ким?? статися так може, вдома -- з рашкою? чи з Мексикою?
чи може з Канадою?... Чи рашка відбере назад Аляску?.. *лять, що це чудило мало на увазі??....
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17.06.2021 22:06 Ответить
гонят тут все на зелю, во многом сам тож гоню на него, но, заметил тех кто оправдивает зелю глушать(удаляют сообщения) и еще и его електорат обижают ( я не голосовал за зе), нуну, радуйтесь что его електорат за опзж не проголосовал, во многом он правильно поступает, вот та же австрия снова повторяет свою историческую ошибку, тогда с гитлером тепер с .уйлом, а вам зеля не такой, да немножко правильно он делает и месенжи от некоторих его слух правильние звучат, вот тот же Данилов - как по мне вообще крутой чувак или депутат которий с трибуни призвал о растреле опзж - не ну что вам не так? порохободи? бабло дороже всего?, есть канечно промахи, тот же ермак не понятний, но все равно - демократия, порох тот только на внешней арене работал а на внутренюю забил вообще, а єтот более на внутренюю настроен и как по мне єто правильно, по тому же вопросу о нато, сколько можно мусолить, боится рф, так пора напугать их уже окончательно, что би не било больше чем пу своих крепостних пугать, вот нато уже на границе, вот єто правильно, я на на начальном єтапе оч зе ругал а теперь присматриваюсь, многое правильно делается и звучит правильно, а кому не нравится пора би уже тогда с народом работать а не обзивать их зедебилами на каждом шаху, какой будет от єтого польза? они еще больше обозлятся и еще больше будут ненавидеть различних патриотов, имхо конечно, нужно какие то конструктивние месенжи кидать, что би народ задумался а не ви дебіли и т.д. и т.п...
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17.06.2021 22:12 Ответить
Так вони просто перестануть стріляти й зійдуться посередині...
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17.06.2021 23:05 Ответить
Зеленский на вопрос, почему жители США должны беспокоиться агрессией РФ против Украины: "Завтра это может случиться у них дома"

На США нападет Канада, или Мексика ? 😀
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17.06.2021 23:29 Ответить
Стыд в том, что смеются не над ним -над Украиной...
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18.06.2021 00:59 Ответить
Кривбасс порожняк не греет и точка
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18.06.2021 01:09 Ответить
москальня зассить стріляти в америку, вони можуть тільки в тиху там до кордонів підлетіти чи якусь комп. систему обвалити... А якщо все-таки полізуть, то прецеденти в Сирії і Лівії вже ясно і чітко показали чим це закінчується. Хоча протистояння буде продовжуватись - воно триває вже десятиліттями...
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18.06.2021 02:15 Ответить
Люди не *******, коли їх шантажують, до чогось примушують, щось від них вимагають. На це російський шпигун Зєля і розраховує.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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18.06.2021 08:43 Ответить
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