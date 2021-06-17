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Новости Политика Украины
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СНБО (4374) Офис Президента (1693)

Завтра состоится заседание СНБО. На повестке - стратегия ОПК, санкции и вопрос, рассматривающийся в тайном режиме

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завтра состоится заседание СНБО. На повестке - стратегия ОПК, санкции и вопрос, рассматривающийся в тайном режиме

Завтра, 18 июня 2021 года в 17:00 в Офисе Президента Украины начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Обнародована также предварительная повестка дня предстоящего заседания. 

1. Рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

2. Вопрос, который будет рассматриваться в тайном режиме.

3. О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

4. Доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 "О состоянии дел в сфере недропользования", введенного в действие Указом президента Украины от 25 марта 2021 № 122.

5. Разное.

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Автор: Ірина Дашківська
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Тайный вопрос -- как пропетлять на требование Бадена посадить бабушку Беню. Вот это для кукол вопрос вопросов.
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17.06.2021 16:52 Ответить
Зеленскому уже подготовлены несколько вариантов выступлений на тему "Нам нужен мир, нас бросили, давайте реинтегрировать территории"

Но сегодня он вряд ли их озвучит.
У него на сегодня одно мероприятие - просмотр футбола под присмотром Ермака
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17.06.2021 16:53 Ответить
Завтра состоится заседание СНБО. На повестке - стратегия ОПК, санкции и вопрос, рассматривающийся в тайном режиме - Цензор.НЕТ 8345
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17.06.2021 16:54 Ответить
Случилось что то очень серьезное. Прилетев Байден закрылся в "ситуационной комнате" с десятком приближенных, даже Харрис не пригласили. Пока нет информации о чем речь.
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17.06.2021 16:57 Ответить
І вночі?!
Вже 7 років так і відбувається..
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17.06.2021 16:59 Ответить
Лебідь, щука та рак.

Кілька годин тому.

"Заседания СНБО в эту пятницу не будет, его, возможно, перенесут на неделю, - "слуга народа" Арахамия."

https://censor.net/ru/news/3271957/zasedaniya_snbo_v_etu_pyatnitsu_ne_budet_ego_vozmojno_perenesut_na_nedelyu_sluga_naroda_arahamiya
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17.06.2021 17:38 Ответить
 
 