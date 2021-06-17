Завтра состоится заседание СНБО. На повестке - стратегия ОПК, санкции и вопрос, рассматривающийся в тайном режиме

Завтра, 18 июня 2021 года в 17:00 в Офисе Президента Украины начнется заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Обнародована также предварительная повестка дня предстоящего заседания.

1. Рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

2. Вопрос, который будет рассматриваться в тайном режиме.

3. О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

4. Доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО Украины от 19 марта 2021 "О состоянии дел в сфере недропользования", введенного в действие Указом президента Украины от 25 марта 2021 № 122.

5. Разное.

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