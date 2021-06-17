За три месяца на Донбассе погибло 12 мирных жителей, 25 ранены, - ООН

На востоке Украины увеличилось количество погибших и раненых среди гражданского населения в первые 5 месяцев этого года, значительно возросла также военная активность.

Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фаргани Гак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Наши гуманитарные коллеги рассказывают, что количество погибших (в восточной Украине - ред.) среди гражданского населения выросло в первые 5 месяцев 2021, в основном из-за взрывов мин и других взрывных элементов. В период с 1 февраля по 30 апреля, 12 человек были убиты и 25 человек ранены. Военные действия в апреле почти достигли уровня, который наблюдался до объявления режима прекращения огня в июле 2020 года ", - отметил заместитель спикера генсека ООН.

Он отметил, что улучшилась доставка гуманитарной помощи и доступ гуманитарных работников на неподконтрольные правительству территории. При этом он отметил существенную нехватку финансирования гуманитарных программ ООН для восточной Украины.

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"Около 3.4 млн человек в восточной Украине нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Гуманитарные агентства нуждаются в 168 млн долларов для обеспечения образования, продовольственной безопасности и поддержки средств к существованию, а также медицинской и другой неотложной помощи для 1.9 млн наиболее уязвимых людей. Потребность в помощи финансируется лишь на 16% ".

Фаргани Гак также отметил, что 7 лет активных боевых действий на Востоке Украины существенно повлияли на жизнь более 5 миллионов человек в Донецкой и Луганской областях.

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