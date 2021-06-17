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Жителям оккупированных территорий больше не нужно сдавать тесты и сидеть на самоизоляции

Новости Цензор.НЕТ Общество

Жителям оккупированных территорий больше не нужно сдавать тесты и сидеть на самоизоляции

С 17 июня упрощается въезд для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополь. При пересечении КПВВ им не нужно будет предъявлять отрицательный тест на COVID-19 или проходить самоизоляцию.

Об этом сообщил начальник управления организации пограничного контроля Департамента охраны государственной границы Администрации Госпогранслужбы Украины Юрий Лысюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Для граждан Украины и для иностранцев, имеющих вид на проживание - они могут следовать на въезд и на выезд (с территории Украины. - Ред.) без каких-либо дополнительных документов ... Для граждан Украины существенно поменялось все. Теперь граждане Украины могут выезжать без самоизоляции, справок и тестов (в том числе с временно оккупированных территорий. - Ред.), они просто берут паспорт и едут", - отметил он.

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По словам Лысюка, также не нужно больше устанавливать приложение "Дій вдома".

"Что касается КПВВ, постановление действует в полном объеме и на админграницах с временно оккупированными территориями. Мы будем просто пропускать граждан Украины, как и до карантина", - отметил представитель ГПСУ.

По словам Лысюка, сегодня КПВВ в нормальном режиме работают исключительно на подконтрольных территориях, со стороны оккупантов - работа блокируется.

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"В настоящее время работа КПВВ "Станица Луганская" осуществляется, однако объем сегодня ниже. Если до карантинных мероприятий КПВВ пересекали в среднем до 10 000 человек в день, то сейчас 1000 - 1,5 тысячи", - отметил военный.

Что касается других КПВВ - ситуация сложнее. По его словам, КПВВ "Новотроицкое" можно пересечь пройти только два раза в неделю по специальным спискам, которые согласовываются с оккупантами. Лысюк добавляет, что сейчас "Новотроицкое" пересекают "100 - максимум 200 человек за один день". При этом ранее пересекало 8-10 тысяч человек в сутки. В то же время на других участках КПВВ "закрыты и вообще не работают".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Третя хвиля короновірусу звідти і прийде.
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17.06.2021 16:54
+10
А в жопу их не надо на КПВВ целовать?
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17.06.2021 16:53
+8
Навезут теперь заразы с лугандона
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17.06.2021 16:54
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А в жопу их не надо на КПВВ целовать?
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17.06.2021 16:53 Ответить
Навезут теперь заразы с лугандона
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17.06.2021 16:54 Ответить
Не с лугандона а с Рашки и называется разновидность индийского штамба вируса!
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18.06.2021 07:58 Ответить
Третя хвиля короновірусу звідти і прийде.
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17.06.2021 16:54 Ответить
они теперь свободно могут идти копать окопы для асавбадителей и шастать за пенсией к бендеровцам...
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17.06.2021 16:55 Ответить
А штраф за въезд на территорию Украины через РФ всё также остаётся?
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17.06.2021 16:56 Ответить
Вопрос был риторический?
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17.06.2021 17:45 Ответить
А вам не кажется, что зебилы делаю все, чтобы была еще одна волна короновируса? Походу короновирусные милларды хороший источник прибаразлится.
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17.06.2021 16:57 Ответить
Зебилы не сами делают, они выполняют указания тупина. Что мешает открыть пункты вакцинации на КПВВ для въезжающих из ОРДЛО? И не только въезжающих, а и всех желающих граждан Украины из ОРДЛО?
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17.06.2021 17:35 Ответить
Пункты вакцинации от бешенства там надо открывать, а не короны!! И прививать поголовно от мала до велика с клеймом на лоб!
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17.06.2021 20:42 Ответить
Это лучше чем открыть путь зараженным короной в Украину.
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17.06.2021 20:47 Ответить
предателям и террористам везде у нас дорога и почёт !
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17.06.2021 16:58 Ответить
Именно сейчас, наоборот, нужно все это ещё более ужесточить, а не так, как раньше (наши погранцы за взятку эту "Дiю" и не ставили)
Потому что на россии сильно ухудшилось ситуация с короной.
И это вредительство - пропускать их без тестов
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17.06.2021 17:06 Ответить
Новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины, - НАН Украины
Жителям окупованих територій більше не потрібно здавати тести і сидіти на самоізоляції - Цензор.НЕТ 7692Штамм коронавируса "Дельта", который называли "индийским", очень распространился в странах Европы с самыми высокими темпами роста заболеваемости: России, Португалии и Великобритании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная академия наук Украины.
"По нашему мнению, следует рассмотреть целесообразность установления дополнительного контроля и ограничений относительно миграции между Украиной и странами, в которых стремительно увеличивается доля варианта "Дельта", для отсрочки распространение этого штамма в Украине", - говорится в сообщении.
Кроме того, в НАН отметили, что учитывая большие объемы миграции из РФ, можно ожидать, что новая волна распространения COVID-19 может начаться с Востока Украины. Время ее наступления существенно зависит от доли штамма "Дельта" в Украине, которая пока неизвестна.
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17.06.2021 17:11 Ответить
ну что ж, спасибо хоть опоЧленцам, что блокируют со своей стороны
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17.06.2021 17:41 Ответить
жители "Л/ДНР" и Крыма святые. Они не могут болеть ковидом.
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17.06.2021 17:48 Ответить
Вы что, специально это делаете, чтоб карантин длился вечно? Такое могут придумать только враги Украины, которым всё это на руку, и которые стремятся уничтожить народ Украины. Судить вас надо, жестоко судить без всяких поблажек.
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17.06.2021 17:51 Ответить
Что, там уже все здоровые?
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17.06.2021 17:56 Ответить
Всё для сепаратистов ! Всё для победы (на следующих выборах)!
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17.06.2021 18:09 Ответить
Зеленые гандоны
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17.06.2021 19:21 Ответить
Это еще почему?

Та сторона должна таки сидеть в изоляции на той стороне.

А, если враги Украины так милы сердцу ЗЕ, то хай он к ним в Дыру уматывает.
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17.06.2021 19:30 Ответить
 
 