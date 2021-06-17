Жителям оккупированных территорий больше не нужно сдавать тесты и сидеть на самоизоляции

С 17 июня упрощается въезд для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым и города Севастополь. При пересечении КПВВ им не нужно будет предъявлять отрицательный тест на COVID-19 или проходить самоизоляцию.

Об этом сообщил начальник управления организации пограничного контроля Департамента охраны государственной границы Администрации Госпогранслужбы Украины Юрий Лысюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Для граждан Украины и для иностранцев, имеющих вид на проживание - они могут следовать на въезд и на выезд (с территории Украины. - Ред.) без каких-либо дополнительных документов ... Для граждан Украины существенно поменялось все. Теперь граждане Украины могут выезжать без самоизоляции, справок и тестов (в том числе с временно оккупированных территорий. - Ред.), они просто берут паспорт и едут", - отметил он.

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По словам Лысюка, также не нужно больше устанавливать приложение "Дій вдома".

"Что касается КПВВ, постановление действует в полном объеме и на админграницах с временно оккупированными территориями. Мы будем просто пропускать граждан Украины, как и до карантина", - отметил представитель ГПСУ.

По словам Лысюка, сегодня КПВВ в нормальном режиме работают исключительно на подконтрольных территориях, со стороны оккупантов - работа блокируется.

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"В настоящее время работа КПВВ "Станица Луганская" осуществляется, однако объем сегодня ниже. Если до карантинных мероприятий КПВВ пересекали в среднем до 10 000 человек в день, то сейчас 1000 - 1,5 тысячи", - отметил военный.

Что касается других КПВВ - ситуация сложнее. По его словам, КПВВ "Новотроицкое" можно пересечь пройти только два раза в неделю по специальным спискам, которые согласовываются с оккупантами. Лысюк добавляет, что сейчас "Новотроицкое" пересекают "100 - максимум 200 человек за один день". При этом ранее пересекало 8-10 тысяч человек в сутки. В то же время на других участках КПВВ "закрыты и вообще не работают".